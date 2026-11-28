Durante el Buen Fin entré a Temu con el objetivo de conseguir una tableta que se anunciaba en redes sociales por tan solo 10 pesos. Quería comprobar cómo funcionaban estas promociones y si realmente era posible adquirir un dispositivo electrónico por ese precio.
Crónica: Entré a Temu por la oferta de una tableta de 10 pesos y terminé comprando un suéter
La Tablet marca PRITOM de 10.1 pulgadas con Android 14, memoria RAM de 4 GB y almacenamiento interno de 32GB con batería recargable se promociona en color gris, con funda protectora y, ¡lo mejor! No eran 10 pesos, sino que si aplicaba el código promocional de Kmx7374 en Temu el precio final era de 0.00 pesos mexicanos.
La agregué a mi bolsa y, entonces, la ruleta de ofertas apareció junto al anuncio de “venta Flash” de Temu en mi pantalla. Para hacer válida la promoción, sin embargo, debía realizar una venta mínima de 200 pesos. Elegí un tripié negro para celular, pero la cuenta no llegaba a ese ese precio, por lo que acabé añadiendo un suéter color arena y el precio se elevó a 270 pesos mexicanos.
Con la esperanza de que por fin conseguiría esa tableta de 10 pesos, al apretar el botón de pagar, una nueva ventana surgió con un mensaje frustrante: debía esperar hasta las 21:00 horas para poder competir con otras 700 personas esperando la misma oferta. Como era de esperarse, no lo gané y terminé con un tripié y un suéter que no necesitaba.
¿Cómo te enganchan las ofertas relámpago de Temu?
Rodrigo Martín, CEO de Elogia México, explica en entrevista que el modelo comercial de plataformas como Temu y Shein consiste en atraer grandes volúmenes de usuarios y convertir parte de esas visitas en compras. Las promociones y el remarketing —publicidad dirigida a usuarios que ya interactuaron con la plataforma— permiten atraer consumidores y recuperar a quienes abandonan sus carritos. “Es un negocio de volumen”, agrega Martín.
“Su negocio está en llevar el máximo tráfico posible porque tienen un montón de SKU (unidad de mantenimiento de existencias) y un montón de producto entonces consideran que alguien va a terminar comprando”
Para los comercios electrónicos, atraer a una persona a su aplicación o sitio web no necesariamente se traduce en una venta. Por ello, una de las métricas que utilizan para evaluar sus estrategias comerciales es el costo de adquisición de clientes, conocido en la industria como CAC.
Este indicador permite identificar cuánto dinero destina una empresa a conseguir un nuevo comprador mediante herramientas como la publicidad digital y las campañas de marketing.
El reto para las plataformas que ofrecen productos a precios reducidos es conseguir suficientes operaciones y generar compras recurrentes para compensar los recursos destinados a captar consumidores.
De acuerdo con el Estudio Moda Online México 2026, elaborado por Elogia a partir de 600 encuestas realizadas en julio de este año, los compradores mexicanos de moda por internet realizan, en promedio, 1.6 compras al mes, con un ticket medio de 1,436 pesos.
Sin embargo, el gasto y la frecuencia de compra varían según el perfil del consumidor. Martín explica que mientras el ticket promedio de un millennial puede situarse entre los 1,400 y los 1,500 pesos, el de un comprador de la generación Z ronda entre los 1,200 y los 1,300 pesos.
La frecuencia con la que una persona regresa a comprar también influye en cuánto dinero puede invertir una empresa para atraerla. Mientras algunas marcas de ropa concentran sus ventas en determinados periodos del año, las plataformas de moda rápida buscan que sus clientes renueven su guardarropa con mayor frecuencia.
Los anuncios no terminan cuando cierras la aplicación
Las promociones, los sorteos y las recompensas son algunas de las herramientas que utilizan las plataformas de comercio electrónico para atraer usuarios y mantener su atención.
Sin embargo, incluso cuando una persona abandona la aplicación sin realizar una compra, las empresas pueden recurrir a otras estrategias para intentar recuperarla. Una de ellas es el retargeting, una técnica de publicidad digital que permite mostrar anuncios a personas que previamente interactuaron con una tienda, consultaron un producto o abandonaron su carrito de compra, explica Martín.
Esto permite a los comercios modificar sus mensajes publicitarios dependiendo de la interacción que hayan tenido los consumidores con sus productos.
Por ejemplo, una persona que abandonó su carrito puede recibir anuncios relacionados con los artículos que consultó, mientras que otra que suele comprar durante las temporadas de rebajas puede recibir promociones diferentes.
El objetivo es incrementar las posibilidades de que el usuario regrese y concrete una compra.
Los descuentos ya no son suficientes para convencer a los mexicanos
Aunque los precios bajos continúan siendo uno de los principales atractivos de plataformas como Temu y Shein, el consumidor mexicano cuenta con más herramientas para comparar productos, consultar recomendaciones y buscar alternativas antes de realizar una compra.
De acuerdo con el estudio de Elogia, el 38% de los compradores de moda online considera los buenos precios entre sus principales motivos para elegir una tienda, mientras que el 36% señala la calidad de los productos.
Martín explica que los consumidores ya no necesariamente esperan a las grandes temporadas de descuentos, sino que buscan precios competitivos durante todo el año. “Ya la gente demanda unos precios bajos dentro de todo el año”, señala.
Esta situación representa un reto para las empresas, pues mantener una estrategia comercial basada permanentemente en promociones puede reducir sus márgenes de rentabilidad.
A esto se suma la competencia de nuevos canales de venta. El 56% de los compradores de moda online encuestados por Elogia ha realizado alguna compra dentro de una red social, frente al 45% registrado en 2025.
Entre quienes han comprado mediante estos canales, el 64% lo ha hecho a través de TikTok Shop , frente al 40% del año anterior.
Para plataformas como Temu y Shein, la competencia ya no se limita a otros marketplaces como Amazon o Mercado Libre, sino que también incluye espacios de entretenimiento digital en los que los consumidores descubren productos y pueden adquirirlos sin salir de la aplicación.
Expansión solicitó a Temu información sobre las condiciones de la promoción y el funcionamiento de estas dinámicas comerciales pero hasta el cierre de esta publicación, la empresa no había respondido a las preguntas.
Qué revisar antes de participar en una promoción
Antes de participar en este tipo de dinámicas es importante consultar las condiciones de la promoción, identificar si existen restricciones de horario o disponibilidad y revisar si es necesario realizar una compra mínima para completar el pedido.
También conviene comparar el precio final de los productos, incluidos los gastos de envío y otros cargos, con el de otras tiendas. En mi caso, la compra final fue de 270 pesos por un suéter, un producto que no formaba parte de mi objetivo inicial al ingresar a Temu, pero la tableta nunca llegó.