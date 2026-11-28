La Tablet marca PRITOM de 10.1 pulgadas con Android 14, memoria RAM de 4 GB y almacenamiento interno de 32GB con batería recargable se promociona en color gris, con funda protectora y, ¡lo mejor! No eran 10 pesos, sino que si aplicaba el código promocional de Kmx7374 en Temu el precio final era de 0.00 pesos mexicanos.

La agregué a mi bolsa y, entonces, la ruleta de ofertas apareció junto al anuncio de “venta Flash” de Temu en mi pantalla. Para hacer válida la promoción, sin embargo, debía realizar una venta mínima de 200 pesos. Elegí un tripié negro para celular, pero la cuenta no llegaba a ese ese precio, por lo que acabé añadiendo un suéter color arena y el precio se elevó a 270 pesos mexicanos.

Con la esperanza de que por fin conseguiría esa tableta de 10 pesos, al apretar el botón de pagar, una nueva ventana surgió con un mensaje frustrante: debía esperar hasta las 21:00 horas para poder competir con otras 700 personas esperando la misma oferta. Como era de esperarse, no lo gané y terminé con un tripié y un suéter que no necesitaba.

¿Cómo te enganchan las ofertas relámpago de Temu?

Rodrigo Martín, CEO de Elogia México, explica en entrevista que el modelo comercial de plataformas como Temu y Shein consiste en atraer grandes volúmenes de usuarios y convertir parte de esas visitas en compras. Las promociones y el remarketing —publicidad dirigida a usuarios que ya interactuaron con la plataforma— permiten atraer consumidores y recuperar a quienes abandonan sus carritos. “Es un negocio de volumen”, agrega Martín.

“Su negocio está en llevar el máximo tráfico posible porque tienen un montón de SKU (unidad de mantenimiento de existencias) y un montón de producto entonces consideran que alguien va a terminar comprando” Rodrigo Martin, CEO de Elogia México





Para los comercios electrónicos, atraer a una persona a su aplicación o sitio web no necesariamente se traduce en una venta. Por ello, una de las métricas que utilizan para evaluar sus estrategias comerciales es el costo de adquisición de clientes, conocido en la industria como CAC.