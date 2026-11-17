Hernández, quien es emprendedora holística, ahora compra en la plataforma de TikTok al menos una vez al mes. Cuando necesita algo, entra a buscarlo, pero antes de pagar se fija en lo que suben otros compradores.

“Hay muchas referencias de compradores, incluyendo fotos, lo que hace más confiable de que sí llegue el producto y cómo va a llegar, porque los videos son muy irreales a los productos originales”, dice.

Para Adriana Becerra, creadora de contenido, las compras que hace suelen empezar mientras ve videos. Actualmente ya está pidiendo regalos de Navidad, inflables y decoraciones, y calcula que compra en TikTok Shop al menos una vez por semana.

“Caigo por estar escrolleando y ves lo que todo mundo anuncia y de ahí te vas viendo; además descubrí que ahí algunas tiendas oficiales tienen mejores ofertas que en otros lugares”, cuenta.

Lo que ambas hacen sin pensarlo mucho es justo lo que las marcas necesitan entender antes de invertir. Pedro López, director en Kantar México, comparó un anuncio que interrumpe con un vendedor que se acerca a una mesa de amigos en un restaurante. Él puede ofrecer algo que les interese, pero se presenta cuando la conversación ya empezó y nadie está esperando que le vendan o lo interrumpan.

“Porque podemos llegar a muchas personas, pero eso no significa que le van a poner atención a nuestra publicidad o al contenido que nosotros vamos a meter en TikTok. Entonces, por eso ese contenido tiene que ser más impactante que el contenido tradicional para poder destacar”, apuntó López.

¿Cómo enganchar en tres segundos?

En el comercio social (social commerce), la batalla por la atención del consumidor es también una batalla por concretar ventas. A diferencia del comercio electrónico tradicional, donde las personas entran a una tienda digital en busca de un producto específico, este modelo permite promocionar, descubrir y comprar bienes o servicios directamente desde las redes sociales. La estrategia consiste en despertar una necesidad de compra mientras el usuario ve contenido, incluso cuando abrió la aplicación sin intención de gastar.

En los análisis de Kantar, TikTok figuró entre las plataformas con amplio alcance entre las consumidoras mexicanas, pero López advirtió que la saturación publicitaria eleva lo que el público espera de cada pieza. Entre los recursos creativos que las mujeres valoraron, la música, el impacto social positivo y las historias interesantes aparecieron por delante del humor.

Montse Rivas, directora en Kantar México, reiteró que los primeros tres segundos son decisivos para que una persona siga mirando o pase al siguiente video.

Su recomendación es usar ese arranque para presentar la idea y hacer reconocible la marca. Si el público se queda por el chiste y se va sin saber qué se anunciaba, el video habrá entretenido sin hacer el trabajo por el que la marca pagó: la recordación.