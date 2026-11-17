En un video de una barra de sonido, por ejemplo, una marca podría abrir con la misma escena escuchada primero desde las bocinas del televisor y luego con la barra. En unos segundos, el público sabría qué producto está viendo y por qué podría interesarle. El contraste haría parte del trabajo que en un comercial convencional ocuparía una lista de especificaciones.
Marcas que logran enganchar
La dificultad de comunicar con poco espacio ya existía en los espectaculares. López enfatizó cómo Gandhi y Bachoco consiguen que alguien les dedique un poco más de tiempo con una frase ingeniosa, mientras otras marcas llenan la superficie de texto que nadie alcanza a leer.
También contó que Kantar evaluó una campaña mundialista que funcionó en exteriores y rindió menos en anuncios digitales, donde se había usado la misma pieza.
Gandhi sirve para entender el matiz. El humor que la librería ha trabajado durante años en su relación creativa con Pepe Montalvo seguía presente cuando lanzó sus “fantasías textuales” en OnlyFans, pero la broma se construyó con el lenguaje de ese espacio.
En TikTok, parte de ese trabajo recae en los creadores. Rivas planteó que la marca debe elegir a alguien cuya personalidad tenga sentido para el producto y luego darle libertad para hablarle a su audiencia.
“Sí, démosle un guion, sí asegurémonos que va a comunicar lo que queremos, pero sí tenemos que, ahora sí que aventarnos, confiar en ellos, porque esa va a ser la manera que el creador de contenido haga fit y logre esta conexión con el público”, explicó.
La compra, sin embargo, pone a prueba lo que se vio en pantalla. Tania Garduño, especialista en relaciones públicas y comunicación, pidió un disfraz que en la publicación parecía tener relieves y brillos. Según cuenta, la imagen estaba generada con inteligencia artificial. Cuando abrió el paquete, encontró que los detalles eran un estampado sobre la tela.
“Se mostraba un vestido de otra tela, con relieves, con brillos, y todo lo que llegó fue un estampado y una tela fea. Entonces lo devolví”, recuerda. Hoy Garduño sigue comprando en TikTok Shop, donde hizo su primer pedido para conseguir unos micrófonos.
El motivo, dice, es porque le resulta fácil hacer un pedido, sus compras han llegado a tiempo y devolver lo que no le convence le ha llevado poco esfuerzo. Ya devolvió ropa dos veces y, cuando pagó con Mercado Pago, recibió el reembolso de inmediato. Ahora compra en la plataforma más o menos cada dos meses, ya sea porque busca algo en particular o porque un producto le llama la atención cuando está scrolleando.
Lo que a Tania Garduño le ocurre cuando un producto se cruza con sus videos es parte de la apuesta comercial de TikTok Shop. La plataforma permite comprar desde un video o una transmisión en vivo, incluso si el usuario abrió la aplicación sin tener una compra en mente. Según datos compartidos por TikTok, 51% de sus usuarios en México busca más información sobre los productos que descubre en la app.
Entre febrero y septiembre de 2025, el valor bruto de la mercancía vendida por día en TikTok Shop México se multiplicó por 34, de acuerdo con la compañía. En el mismo periodo, el número de productos disponibles se multiplicó por 15 y el de vendedores y creadores que concretaron ventas, por 23 desde el lanzamiento de la plataforma que fue en febrero de ese año.
Para una marca, los tres segundos que señala Kantar son la oportunidad de entrar en la secuencia de compra. Lo que pasa después depende de cuánto se parezca el producto que promete al que la persona termina sacando de la caja.