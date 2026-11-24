El fenómeno de los sitios dopamina llega a México: compras sin gastar un solo peso y sin recibir nunca el envío
El furor de los sitios de dopamina llegó de Corea a México con llegaahorita.com, el primer sitio mexicano que ofrece más de 9,100 productos con precios reales, pero sin concretar la compra ni realizar un gasto.
Tener la satisfacción que genera comprar en línea sin el arrepentimiento de ver cuánto dinero gastaste después ya es posible gracias a los sitios dopamina (dopamine sites), páginas web y aplicaciones móviles que simulan ser un marketplace real, con productos, precios y procesos de compras, pero donde al final el monto gastado siempres es de 0, y claro, los productos nunca llegan a su destino.
Estos sitios han tenido un auge importante entre la población jóven de Corea del Sur, siendo FoodNeverComes el portal que funcionó como punta de lanza para el fenómeno, y que de acuerdo con sus datos más recientes, en junio ya recibía cerca de 30,000 usuarios semanales.
Tal ha sido el furor de los sitios dopamina que, a menos de un año de su creación, ya surgieron diversos portales fuera de Corea, como FakeEats en Inglaterra y llegaahorita.com en México.
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¿Qué son y cómo funcionan los sitios dopamina?
La premisa es sencilla, los sitios funcionan como cualquier marketplace o aplicación de comida a domicilio, dando la posibilidad de explorar cientos de productos con precios reales, llenar el carrito con productos preseleccionados y continuar con el proceso de compra hasta que el sitio “autoriza” el pago y comienza con el reparto.
En algunos casos, se permite incluso dar un seguimiento al proceso de entrega en tiempo real, todo para que al final, los productos no sean entregados y el dinero gastado nunca se haya perdido.
Además, sitios como FoodNeverComes comparten, luego de que el repartidor haya “llegado” al destino, la cantidad de calorías y el dinero que el usuario se ahorro por no haber realizado la compra real, funcionando como un estímulo adicional para que las personas eviten realizar compras impulsivas que pongan en riesgo sus finanzas personales .
El sustento científico detrás de los sitios dopamina
La lógica detrás de estos sitios se encuentra en los diferentes estudios científicos que han comprobado que la dopamina, un neurotransmisor esencial para regular funciones y emociones como la motivación, la recompensa y el aprendizaje, se libera cuando las personas realizan todo el proceso de compra y no solo al recibir el producto.
Un estudio publicado en el portal del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés) demostró que la acción humana está fuertemente influenciada por las expectativas de placer, y que tomar decisiones como qué productos comprar o qué oferta de trabajo aceptar, activa la liberación de dopamina en el cerebro, pues requiere estimar que tan bien o mal nos harán sentir los resultados probables.
Con esta premisa en mente, un estudiante surcoreano, ayudado por herramientas de inteligencia artificial, desarrolló FoodNeverComes, cuyo objetivo principal es ofrecer una alternativa a quienes realizan compras compulsivas en aplicaciones de delivery y así fomentar una cultura económica más saludable.
Sin embargo, es importante destacar que, al ser un fenómeno muy reciente, aún no existen estudios sociales ni científicos que puedan identificar cuáles son los efectos reales, tanto positivos como negativos, que estos sitios han generado en la población.
Hasta hace un par de semanas, el fenómeno de los sitios dopamina era más bien una conversación lejana para los usuarios de México. Sin embargo, gracias a dos desarrolladores mexicanos y el apoyo de la inteligencia artificial, ya se creó el primer sitio 100% nacional, el cual se llama llegaahorita.com .
El sitio cuenta con más de 9,100 productos de más de 490 marcas que muestran sus precios reales de mercado, y que en suma, darían un aproximado de 83 millones de pesos entre productos de moda, joyería, electrónica, muebles y hasta coleccionables.
De acuerdo con el catálogo, el producto más caro son unos tenis de la marca Vans con un precio de 400,000 pesos, mientras que el producto más barato es una playera para niño de solo 64.50 pesos. Además, también se agrega la sección de La Bóveda, donde las personas pueden explorar y “comprar” productos de diseñador y de marcas exclusivas como perfumes, joyas, bolsas y relojes.
¿Cómo funciona llegaahorita.com?
Al igual que con los sitios de los que se inspira, llegaahorita.com funciona como un marketplace tradicional, donde se pueden agregar todos lo productos que se deseen al carrito para después concretar la compra y dar seguimiento a la entrega, la cual tarda máximo 48 horas en nunca llegar a su destino.
Sin embargo, hay algunos elementos que vale la pena destacar, por ejemplo que, al momento de ingresar al sitio, se muestra un aviso que reafirma que se trata de un simulador de compras y no de un marketplace real.
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Por otro lado, las personas pueden generar una dirección de entrega al azar que puede estar a nombre de “El Primo Revendedor”, “La Tía Lupe” o “Don Pepe”, mientras que la opción para ingresar los datos de pago de forma manual está totalmente bloqueada, impidiendo que las personas puedan agregar datos bancarios reales. Incluso, luego de que la compra haya finalizado, las personas tienen la opción de recibir un correo cuando el producto haya llegado, agendar la fecha de entrega en su calendario de Google o hacer el rastreo en tiempo real.
El sitio funciona con créditos gratuitos que se obtienen al realizar más compras y explorar el catálogo, permitiendo, a través de la sección de Tus Números, conocer cuántas compras se han hecho, cuánto dinero se ha ahorrado y cuántos días seguidos se ha comprado. Además, también se puede consultar el ranking de qué personas son las que más han comprado hasta ahora.
Todos estos elementos hacen que llegaahorita.com sea, en la práctica, más un juiego de simulación que un portal de compras real.
Un proyecto de IA que busca ayudar a los compradores compulsivos
En entrevista para Expansión, Camilo Gómez , uno de los fundadores del portal, destaca que el proyecto nació de la inquietud de saber hasta dónde es capaz de ayudar la inteligencia artificial en proyectos como el desarrollo de páginas web, apoyándose de su experiencia como ex trabajador de Google.
De acuerdo con Camilo, llegaahorita.com fue desarrollado en menos de dos meses por dos personas que trabajaron en sus ratos libres y con la ayuda de más de 250 agentes de inteligencia artificial, los cuales, además del desarrollo y funcionamiento del sitio, se encargan de ejecutar tareas como recopilar la información de los usuarios, estudiar el mercado potencial de cada país y región y regular y auditar el sitio para que cumpla con todas las normas de seguridad y privacidad de la información tanto mexicanas como de Google.
Por otro lado, destaca que el objetivo principal del sitio es ayudar a las personas a que se vuelvan compradores más conscientes, haciendo que luego de que finalicen su proceso de compra ficticia, puedan pensar con mayor claridad y decidir si ese producto es en verdad necesario y pueden permitirse comprarlo.
“El objetivo es usar las herramientas tecnológicas para hacer el bien y acercarlas a los usuarios de la mejor manera posible” afirma.
¿Qué modelo de negocio hay detrás de llegaahorita.com?
Una de las características más destacadas del portal es que no cuenta con ningún espacio de publicidad pagada, por lo que surge la duda de cuál es el modelo de negocio que se busca y de qué manera se sostendrá un proyecto de este tipo.
Sobre esto, Camilo confirma que, al ser un portal con poco menos de un mes de existencia, no cuenta con ningún ingreso en la actualidad, aunque su objetivo es que para el primer trimestre del 2027 se puedan alcanzar alianzas comerciales con marcas como Liverpool, permitiendo que el portal pueda utilizar el catálogo de productos de la marca y sobre todo abriendo espacios de conversación donde se comparta la existencia de los sitios dopamina y los resultados que se obtengan en el futuro.
Además, destaca que al ser un sitio gestionado casi al 100% por herramientas de inteligencia artificial, el gasto de inversión ha sido extremadamente bajo, haciendo ver que en la actualidad, un sitio web para el que antes se requeriría una buena cantidad de dinero y muchas manos programado, ahora es posible hacerlo en tiempo récord y sin siquiera pensar en pagar sueldos adicionales.
Además, afirma que uno de los agentes de inteligencia artificial se encarga solo de recopilar los datos de comportamiento de consumo en el sitio, con el objetivo de que puedan servir como objeto de estudio para explorar los resultados reales que los nuevos sitios dopamina pueden generar en las personas que decidan usarlos.
Por ahora parece demasiado pronto para saber si los sitios dopamina en realidad pueden ofrecer una alternativa positiva a las personas que realizan compras compulsivas. Sin embargo, la ruta ya está planteada, y el surgimiento y popularidad de nuevos sitios puede hacer que los resultados lleguen más pronto de lo que se espera.