¿Qué son y cómo funcionan los sitios dopamina?

La premisa es sencilla, los sitios funcionan como cualquier marketplace o aplicación de comida a domicilio, dando la posibilidad de explorar cientos de productos con precios reales, llenar el carrito con productos preseleccionados y continuar con el proceso de compra hasta que el sitio “autoriza” el pago y comienza con el reparto.

En algunos casos, se permite incluso dar un seguimiento al proceso de entrega en tiempo real, todo para que al final, los productos no sean entregados y el dinero gastado nunca se haya perdido.

Además, sitios como FoodNeverComes comparten, luego de que el repartidor haya “llegado” al destino, la cantidad de calorías y el dinero que el usuario se ahorro por no haber realizado la compra real, funcionando como un estímulo adicional para que las personas eviten realizar compras impulsivas que pongan en riesgo sus finanzas personales .

El sustento científico detrás de los sitios dopamina

La lógica detrás de estos sitios se encuentra en los diferentes estudios científicos que han comprobado que la dopamina, un neurotransmisor esencial para regular funciones y emociones como la motivación, la recompensa y el aprendizaje, se libera cuando las personas realizan todo el proceso de compra y no solo al recibir el producto.

Un estudio publicado en el portal del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés) demostró que la acción humana está fuertemente influenciada por las expectativas de placer, y que tomar decisiones como qué productos comprar o qué oferta de trabajo aceptar, activa la liberación de dopamina en el cerebro, pues requiere estimar que tan bien o mal nos harán sentir los resultados probables.

Con esta premisa en mente, un estudiante surcoreano, ayudado por herramientas de inteligencia artificial, desarrolló FoodNeverComes, cuyo objetivo principal es ofrecer una alternativa a quienes realizan compras compulsivas en aplicaciones de delivery y así fomentar una cultura económica más saludable.

Sin embargo, es importante destacar que, al ser un fenómeno muy reciente, aún no existen estudios sociales ni científicos que puedan identificar cuáles son los efectos reales, tanto positivos como negativos, que estos sitios han generado en la población.