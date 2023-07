Así nacen las estrellas similares al sol, la NASA publica imagen

Desde hace un año, el telescopio James Webb ha sorprendido a los astrónomos con imágenes de una precisión sin precedentes. Observó la galaxia más lejana jamás detectada y agujeros negros y midió por primera vez la temperatura de planetas rocosos lejanos similares a la Tierra, cuya atmósfera se comenzó a analizar.

Sus observaciones han dado lugar a un mar de estudios científicos. A continuación, algunas de ellas:

We're getting ready to mark the first year of spectacular discoveries from @NASAWebb . The space telescope has transformed the way we see the universe.

Watch NASA Science Live on July 12 at 4pm ET (2000 UTC) & ask experts your questions by using #AskNASA . https://t.co/8H6WEJZal8 pic.twitter.com/1vSav9YCdQ

