Capitalismo consciente y transhumanismo: referentes del Tec en su 80 aniversario

La inconformidad, esa cualidad de no ajustarse completamente a la tradición, caracterizó la vida de Don Eugenio Garza Sada, creador del Tecnológico de Monterrey, institución que rompió con los moldes de educación superior en su época.

Don Eugenio, a la edad de 51 años, fundó el Tecnológico de Monterrey el 6 de septiembre de 1943 con la intención de traer por primera vez al país el modelo educativo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), donde se recibió como ingeniero civil.

En aquel tiempo, al ser cuestionado por el ingeniero León Ávalos sobre la conveniencia o no de materializar el proyecto que hoy es el Tec, contestó lo siguiente:

"Usted me alega que será muy costoso levantar una institución como el MIT en nuestro país, como si yo no lo supiera de sobra, pero dígame usted si no es más caro que los jóvenes carezcan de opciones de calidad o que deban de buscar su formación académica en otros lugares. Para realizarlo, no necesitamos carteras dispuestas como usted me dice... necesitamos personas resueltas que crean que la educación lo puede todo, y de esos, aunque no lo crea... existimos algunos.”

La anécdota la contó Fernanda Reyes Sánchez, estudiante de séptimo semestre de la carrera de Derecho, del Tec, frente a más de 1,800 personas que abarrotaron el auditorio Luis Elizondo, durante la celebración del aniversario.