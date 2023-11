En tanto, Hilda “N” apuntó que llegó al hospital porque se sentía sofocada y no podía acudir de manera adecuada al baño.

“(…) me hicieron todos mis estudios y al principio me dijeron que tenía líquido, pero luego vieron que era un tumor. Nunca me imaginé que era tan grande, pensé que solo eran líquidos cuando no podía caminar bien o me agitaba muchísimo, ya no podía andar en moto”, narró.