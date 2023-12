¿Qué significan los focos y sus colores de tu módem?

Apagada

Una luz LED apagada en un módem puede indicar que el módem no está encendido o que la función específica no está en uso. Si el LED de Ethernet está apagado y el resto de los LED están encendidos, el puerto Ethernet no está en uso, pero todo lo demás funciona normalmente.

Verde / blanca

Las luces de color verde o blanco suelen indicar que todo funciona con normalidad. Pero algunos modelos siempre mantienen luces de color verde o blanco y utilizan el parpadeo para indicar diferentes estados.

Amarilla

Las luces amarillas representan procesos, como el inicio o la actualización.

Roja / anaranjada

Una luz naranja en el ícono de encendido puede indicar que el módem está actualizando el firmware. Por otro lado, si el símbolo de WiFi tiene una luz naranja, significa que tienes una velocidad de WiFi decente (no la mejor). Una luz naranja parpadeante en el LED de Ethernet significa que su módem está transfiriendo datos.