¿Cuánto costaba mantener Cuacolandia y qué pasará con el santuario?

¿Cuánto costaba mantener Cuacolandia y de dónde salía el dinero?

Cuacolandia, en Atlixco, Puebla nació en 2019. Elena Larrea comentó en diversas ocasiones, que parte de los ingresos provenía del cobro de pensión o resguardo que también brindaba ahí, así como de su exesposo, quien aportaba una cantidad. Sin embargo, el escenario cambió con la llegada de la pandemia.

En diciembre de 2023, Elena dio una entrevista para el canal de Youtube de Erick Nuñez, en ese video señala que previo a la pandemia ella cobraba 7,500 pesos por caballo pensionado en Cuacolandia, además recibía cerca de 100 personas los fines de semana, a los que les vendía mercancía del lugar.

“Tenía muchos ingresos por parte de Cuacolandia y aparte yo estaba casada y mi exesposo pichaba, la base él la ponía”, señaló.

En ese tiempo, Elena también daba clases de equitación y hacía cabalgatas, lo que le permitía generar ingresos.

En 2020, llega la pandemia y Larrea se divorcia, deja de haber flujo de visitantes en Cuacolandia, así como las pensiones y venta de mercancías. Es decir que pierde todos sus ingresos.

Luego de vender maquinaria, objetos personales y dar en adopción a una parte de sus caballos, un amigo de Elena le sugirió abrir una cuenta de Only Fans (OF).

“Yo ahí (antes de OF) ya tenía una base de seguidores, no sé, 150,000 seguidores en mis dos cuentas (…) yo solamente dije ‘estoy pasando por un mal momento, voy a abrir OF, todo lo que recaude será destinado al rescate y rehabilitación de los caballos que ya tengo’”, comentó.

La fundadora de Cuacolandia señala que en ese entonces, la manutención de 16 caballos ascendía a 100,000 pesos mensuales.

“La gente no dimensiona el amor que yo le tengo a estos animales y yo estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para sacarlos de las calles porque lo merecen y porque nadie más lo hace”, dijo.