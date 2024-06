No habrá reembolsos de Ticketmaster, cambian políticas si un artista cancela

Al comprar cualquier modalidad de boletos, que tienen un rango de precios de 4,000 a 24,000 pesos en el caso del Flow Fest y de 2,000 a 27,000 para el Festival Arre, los usuarios deben aceptar primero los términos y condiciones, y luego el acuerdo de reembolso.

Usuarios de X han calificado esta última cláusula como un robo o estafa, pues asegura que los eventos 'pueden anunciar a algún artista solo para que compres boletos, aunque este no tenga intención de presentarse'.

🚨Nueva cláusula - Términos y condiciones

Me están reportando varios hámsters que están comprando para el Flow fest y el Arre, que les apareció una nueva cláusula en la que debes aceptar que si algún integrante del Lineup no asiste, no habría reembolso. 👀 #ticketelhamster … pic.twitter.com/brJGyt02KB

— Ticket el Hámster 🐹 (@ticketelhamster) June 11, 2024