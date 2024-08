Así funciona la molécula aprobada por Cofepris para tratar el cáncer de próstata

¿Qué es la enzatulamida y cómo funciona?

En farmacología, es un inhibidor potente de la señalización de los receptores andrógenos. Es decir, es un medicamento que bloquea la actividad de unas hormonas llamadas andrógenos. Al hacer esto, la enzalutamida provoca que las células cancerosas disminuyan su crecimiento y puede inducir su muerte. Además de la regresión del tumor.

De acuerdo con la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), su mecanismo de acción se explica en tres procesos:

Inhibe la unión de andrógenos al receptor por lo que al no producirse dicha unión no se induce un cambio conformacional que desencadena la activación del receptor.

Previene la translocación nuclear del AR, que es un paso esencial en la regulación de la transcripción de determinados genes específicos. .

Impide la unión del AR al ADN que es esencial para la modulación de expresión de los genes.

Uso contra el cáncer de próstata

Anteriormente, en noviembre de 2023, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) la aprobó para el cáncer de próstata no metastásico o no diseminado, sensible a la castración.

Su uso terapéutico está indicado en los siguientes casos:

-Tratamiento de hombres adultos. con cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC) no metastásico de alto riesgo.

- Tratamiento de hombres adultos con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración que sean asintomáticos o levemente sintomáticos tras el fracaso del tratamiento de deprivación de andrógenos en los cuales la quimioterapia no está aún clínicamente indicada.

- Tratamiento de hombres adultos con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración cuya enfermedad ha progresado durante o tras el tratamiento con docetaxel.

- Tratamiento de hombres adultos con cáncer de próstata hormonosensible metastásico (CPHSm) en combinación con la terapia de deprivación de andrógenos.

De acuerdo con un estudio clínico EMBARK, que utilizó la FDA para su aprobación, encontró que la combinación de enzalutamida y leuprorelina tuvieron una mujer supervivencia sin metástasis que los tratados solo con el segundo.

Su presentación como Xtandi en cápsulas blandas muestra otra alternativa para los pacientes que reciben tratamiento. Y como todo medicamento, tiene advertencias y precauciones. Los más frecuentes (que pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas) son:

dolor de cabeza

sensación de ansiedad

piel seca

picor

dificultad para recordar

bloqueo de las arterias del corazón (enfermedad isquémica cardiaca)

aumento del tamaño de la mama en los hombres (ginecomastia)

dolor de pezón

dolor al palpar la mama

síntoma de síndrome de piernas inquietas (necesidad incontrolable de mover una parte del cuerpo, normalmente las piernas)

pérdida de concentración

olvidos

cambio en el sentido del gusto

dificultad para pensar con claridad

Puedes consultar la lista completa que comparte la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios .