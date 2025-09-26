¿Cuándo se celebra el Día del Arquitecto en México y cuánto ganan estos profesionales?

¿Cuándo es el Día del Arquitecto?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cada primer lunes de octubre se celebra el Día Mundial de la Arquitectura, también conocido como Día Mundial del Arquitecto, una fecha que nos invita a reflexionar sobre el impacto de la arquitectura en nuestras vidas y en el entorno que nos rodea. Más que edificios, se trata de espacios que combinan funcionalidad, estética y cultura, y que marcan la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos.

La elección de octubre no es casual. En 1948, la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), con sede en París, decidió establecer esta fecha para destacar el trabajo de los arquitectos en todo el mundo. Desde entonces, la conmemoración ha sido adoptada por numerosos países y organizaciones como un momento para reconocer la arquitectura como una disciplina clave para el desarrollo social, cultural y urbano.

La arquitectura va más allá de la construcción de edificios: crea experiencias y ambientes. Cada proyecto refleja historia, identidad y cultura, y tiene el poder de transformar la vida de quienes interactúan con él. Desde calles y plazas hasta oficinas y viviendas, los arquitectos moldean nuestro entorno cotidiano, equilibrando lo práctico con lo bello.

En la actualidad, la sostenibilidad se ha convertido en un eje central de la profesión. Los arquitectos diseñan edificios que ahorran energía, utilizan materiales responsables y se integran con el entorno natural, buscando reducir el impacto ambiental y generar espacios más saludables y agradables para la comunidad.

El Día Mundial de la Arquitectura es, entonces, una oportunidad para reconocer la labor de quienes, con creatividad y visión, construyen no solo estructuras, sino también experiencias que enriquecen nuestras ciudades y nuestra manera de vivir.

La arquitectura sigue siendo esencial para diseñar edificios, obras y calles que dan forma a nuestras ciudades. (Expansión/Googlle Studio AI)

¿Cuánto gana un arquitecto en México?

Como en todos los casos, el salario depende de la especialidad, la experiencia del trabajador, la empresa o dependencia de gobierno donde labore y la situación económica del momento. Sin embargo, estos son algunos estimados según la plataforma Data México de la Secretaría de Economía:

Arquitectos, Planificadores Urbanos y del Transporte: salario promedio mensual de 7,670 pesos, considerando el promedio de las 32 entidades del país. La población ocupada en esta profesión es de 140,000 personas.

Las entidades con los mejores salarios durante el primer trimestre de 2025 fueron: Nayarit, 24,100 pesos; Baja California Sur, 18,300 pesos; y Sonora, 15,500 pesos, según Data México .

Auxiliares y Técnicos en Construcción y Arquitectura: salario promedio mensual de 7,930 pesos en el primer trimestre de 2025.

La población ocupada en este grupo es de 21,800 personas. Las entidades con los mejores salarios fueron: Sinaloa, 33,500 pesos; Coahuila de Zaragoza, 29,700 pesos; y Nuevo León, 28,000 pesos, indican las cifras oficiales .