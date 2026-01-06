Nissan e-POWER, una nueva experiencia de manejo

¿Qué es Nissan e-POWER?

Se trata de un sistema de propulsión único en el mercado, ya que a pesar de ser confundido con un híbrido, es un sistema motriz completamente distinto a todo lo que se conoce; en el sistema Nissan e-POWER, las ruedas son impulsadas exclusivamente por el motor eléctrico, mientras que un generador interno que funciona con gasolina se encarga de la recargar la batería del motor eléctrico cuando es necesario.

De tal manera que el conductor disfruta de una aceleración inmediata y contundente, así como de una conducción silenciosa y, sobre todo, de una mayor eficiencia en el consumo de combustible, sin preocuparse por buscar estaciones de carga.

Esta tecnología está disponible en los modelos Nissan Kicks Play e-POWER y Nissan X-Trail e-POWER. (Cortesía)

Así funciona

En pocas palabras, este sistema opera como una mini planta de energía sobre ruedas y permite realizar viajes largos sin interrupciones, manteniendo el confort y la potencia.

Esta tecnología aprovecha que el generador a gasolina está instalado exclusivamente para recargar la batería de alto rendimiento. Por ello, al no tener el esfuerzo de propulsar el auto, la planta motriz de combustión tiene un muy bajo consumo de gasolina.