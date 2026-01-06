Nissan e-POWER, una nueva experiencia de manejo

Los autos eléctricos están transformando la movilidad y, con ello, la forma de entender la conducción. Sin embargo, Nissan va más allá al ofrecer una nueva experiencia de manejo gracias a Nissan e-POWER , la innovación que fue presentada en 2022 y desde entonces ha redefinido el concepto de eficiencia, autonomía y pasión al volante.
Ya se han vendido más de 30,000 unidades con e-POWER en América Latina, convirtiendo esta tecnología en una revolución en la movilidad eléctrica, al brindar toda la emoción de conducir un vehículo 100% eléctrico, pero sin necesidad de conectarlo a una estación de carga.
Publicidad
¿Qué es Nissan e-POWER?
Se trata de un sistema de propulsión único en el mercado, ya que a pesar de ser confundido con un híbrido, es un sistema motriz completamente distinto a todo lo que se conoce; en el sistema Nissan e-POWER, las ruedas son impulsadas exclusivamente por el motor eléctrico, mientras que un generador interno que funciona con gasolina se encarga de la recargar la batería del motor eléctrico cuando es necesario.
De tal manera que el conductor disfruta de una aceleración inmediata y contundente, así como de una conducción silenciosa y, sobre todo, de una mayor eficiencia en el consumo de combustible, sin preocuparse por buscar estaciones de carga.
Así funciona
En pocas palabras, este sistema opera como una mini planta de energía sobre ruedas y permite realizar viajes largos sin interrupciones, manteniendo el confort y la potencia.
Esta tecnología aprovecha que el generador a gasolina está instalado exclusivamente para recargar la batería de alto rendimiento. Por ello, al no tener el esfuerzo de propulsar el auto, la planta motriz de combustión tiene un muy bajo consumo de gasolina.
Publicidad
Al ser un vehículo de propulsión eléctrica se obtienen beneficios fiscales y ambientales que, dependiendo del estado, puede ir desde una exención de tenencia y verificación por 8 años, placas verdes, engomado “E” y descuentos en EcoTag.
Nueva forma de manejo
Conducir un Nissan e-POWER es una experiencia distinta desde el primer momento. Son vehículos emocionantes ya que brindan una gran aceleración lineal, sin cambios de marcha, generando una sensación al volante dinámica pero suave.
Otro factor que evoluciona el manejo es el uso de un único pedal. Este sistema denominado e-STEP transforma cada trayecto en una experiencia intuitiva, ya que permite acelerar, desacelerar y frenar usando un solo pedal. Esa tecnología está diseñada para convertir cada kilómetro en una conducción divertida, fluida y sin estrés,
Cabe señalar que este innovador mecanismo ha sido diseñado para aprovechar la energía que se genera en cada frenado para regenerar energía y ayudar a la carga de batería.
De tal manera que Nissan e-POWER no solo representa una evolución tecnológica, sino una nueva filosofía de conducción eléctrica, eficiente y accesible. Esta tecnología está disponible en los modelos Nissan Kicks Play e-POWER, un auto ideal para entornos urbanos, y Nissan X-Trail e-POWER, un SUV pensado para quienes buscan espacio, seguridad y aventura.