Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

¿Cuándo se celebra el Día del Abrazo y por qué es tan importante en nuestras vidas?

El abrazo es reconocido como algo más que un gesto simbólico, pues se le asocian beneficios reales para la salud física y emocional de las personas.
mar 20 enero 2026 05:04 PM
Día del Abrazo
El Día Internacional del Abrazo se conmemora cada 21 de enero para resaltar la importancia del contacto humano. (Expansión/Google AI Studio)

Cada 21 de enero se conmemora el Día Internacional del Abrazo, una fecha que, aunque parece reciente y simple, tiene un origen claro y un propósito definido: subrayar la importancia del contacto humano en una época en la que las muestras de afecto suelen ser cada vez más escasas, incluso entre personas cercanas.

En esta nota te contamos de dónde surge esta fecha y por qué los abrazos importan más de lo que parece. Desde la perspectiva médica y psicológica, especialistas coinciden en que un abrazo no es solo un gesto de cariño: tiene efectos reales en la salud física, emocional y en la forma en que nos relacionamos con los demás.

Publicidad

El origen del Día del Abrazo

La iniciativa nació en Estados Unidos por idea del psicólogo y pastor Kevin Zaborney, quien observó que muchas personas se sentían incómodas al expresar cariño en público, incluso con miembros de su propia familia.

Su preocupación no estaba relacionada con el romanticismo, sino con algo más básico: la falta de cercanía emocional en la vida cotidiana. Así surgió la idea de dedicar un día específico a algo tan simple —y tan necesario— como un abrazo.

La primera celebración se llevó a cabo el 21 de enero de 1986 en Clio, un pequeño pueblo del estado de Michigan. Con el tiempo, la fecha comenzó a ganar visibilidad gracias al Chase’s Calendar of Events, una publicación que reunía festividades locales y curiosidades del calendario, y que ayudó a que el Día del Abrazo se difundiera por todo Estados Unidos y, después, a otros países.

Foto de un collage de arte de un hombre en una silla de oficina con una laptop en las piernas y cabeza de una estatua griega.
Vida

Autonomía, escucha y lealtad: Las claves indispensables para ser buen líder, según un experto

Publicidad

La importancia del abrazo, según la UNAM

Más allá de la efeméride, distintos especialistas coinciden en que el abrazo tiene efectos medibles en la salud física y emocional. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha señalado que el contacto físico activa procesos neurológicos clave, como la liberación de oxitocina, dopamina y serotonina, sustancias relacionadas con el bienestar, la reducción del estrés y la sensación de seguridad.

De acuerdo con la doctora Alicia Castillo, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, el abrazo cumple una función esencial desde la infancia. La falta de contacto afectivo en los primeros años puede generar alteraciones neurofisiológicas que, a largo plazo, afectan la capacidad de establecer vínculos sanos en la vida adulta.

No se trata solo de una cuestión emocional: la carencia de abrazos también se ha vinculado con cambios en rutas metabólicas, problemas de memoria y dificultades de autorregulación.

En adultos, los beneficios no desaparecen. La UNAM destaca que el abrazo ayuda a disminuir la presión arterial, favorece la estabilidad emocional y contribuye a enfrentar mejor el estrés y la ansiedad. No resuelve problemas por sí mismo, pero puede ser el primer paso para recuperar equilibrio y claridad mental.

Abrazo
Los abrazos generan bienestar físico y emocional al reducir el estrés y aumentar la seguridad. (Expansión/Google AI Studio)

Publicidad

El costo de la falta de contacto

Privarse del abrazo también tiene consecuencias. Según especialistas universitarios, la ausencia prolongada de contacto físico puede afectar el sistema inmunológico, aumentar los niveles de estrés y debilitar la salud mental.

Durante la pandemia de covid-19, este “vacío de contacto” se volvió más evidente, especialmente en personas enfermas o en aislamiento, lo que reforzó la idea de que el afecto físico no es un lujo, sino una necesidad básica comparable al descanso o la alimentación.

La UNAM advierte que, aunque las interacciones virtuales pueden ayudar en ciertos contextos, no sustituyen los efectos del abrazo físico. El contacto directo activa áreas del cerebro relacionadas con el placer, la confianza y la regulación emocional que no se estimulan de la misma forma a través de una pantalla.

Abrazo
La ausencia de abrazos prolongada también afecta la salud mental y el sistema inmunológico. (Expansión/Google AI Studio)

¿Cómo se celebra el Día del Abrazo?

La lógica de esta fecha es tan simple como su nombre: se celebra abrazando. La recomendación básica es hacerlo con personas cercanas —familia, amigos, conocidos— y siempre desde el consentimiento. Preguntar antes, respetar límites y entender el contexto sigue siendo fundamental.

El Día Internacional del Abrazo no busca imponer muestras de afecto ni romantizar el gesto, sino recordar que el contacto humano cumple una función central en la salud individual y colectiva.

Día Mundial de la Depresión
México

Los adolescentes sufren más afectaciones de salud mental, ideación e intención suicida

En un mundo cada vez más acelerado y mediado por pantallas, el abrazo funciona como un recordatorio incómodo pero necesario: el bienestar también se construye desde lo más básico.

Cada 21 de enero, la fecha invita a algo sencillo y directo: detenerse un momento y reconocer que un abrazo, sin discursos ni excesos, puede marcar la diferencia.

Tags

Tendencias Festividades

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad