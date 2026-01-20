¿Cuándo se celebra el Día del Abrazo y por qué es tan importante en nuestras vidas?

La importancia del abrazo, según la UNAM

Más allá de la efeméride, distintos especialistas coinciden en que el abrazo tiene efectos medibles en la salud física y emocional. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha señalado que el contacto físico activa procesos neurológicos clave, como la liberación de oxitocina, dopamina y serotonina, sustancias relacionadas con el bienestar, la reducción del estrés y la sensación de seguridad.

De acuerdo con la doctora Alicia Castillo, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, el abrazo cumple una función esencial desde la infancia. La falta de contacto afectivo en los primeros años puede generar alteraciones neurofisiológicas que, a largo plazo, afectan la capacidad de establecer vínculos sanos en la vida adulta.

No se trata solo de una cuestión emocional: la carencia de abrazos también se ha vinculado con cambios en rutas metabólicas, problemas de memoria y dificultades de autorregulación.

En adultos, los beneficios no desaparecen. La UNAM destaca que el abrazo ayuda a disminuir la presión arterial, favorece la estabilidad emocional y contribuye a enfrentar mejor el estrés y la ansiedad. No resuelve problemas por sí mismo, pero puede ser el primer paso para recuperar equilibrio y claridad mental.