Con todo y tecnología, comprar en línea frustra a usuarios

Este estudio, basado en más de 25,000 consumidores en 16 países, muestra que 51% de las personas considera que las marcas hablan mucho de ser “customer-centric”, pero no cumplen, y 45% abandona una compra por fricciones básicas, como búsquedas poco eficientes, checkouts largos o información incompleta. En otras palabras, la innovación se presume, pero no se siente.

Social commerce, del descubrimiento al abandono

México no está exento de vivir la brecha entre la promesa y la ejecución. La edición 2026 del Zendesk CX Trends revela que 88% de los consumidores mexicanos espera que la IA mejore la calidad del servicio. La adopción es rápida, pero también lo es la frustración, pues 82% se molesta cuando tiene que repetir información y 86% cree que la experiencia de atención debería ser mucho mejor.

“México se consolida como uno de los mercados más avanzados en la transformación de la experiencia del cliente en América Latina”, afirma Walter Hildebrandi, CTO de Zendesk para la región. El reto, explica, es pasar de una IA rápida a una IA contextual, capaz de reconocer al usuario, entender su historial y responder con empatía.

El social commerce se apuntala como una promesa seductora en este campo, pues permite descubrir, entender y comprar sin salir de una plataforma, pero su ejecución tropieza.