El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) proyecta construir este año 20,000 viviendas dirigidas a derechohabientes que hoy enfrentan mayores dificultades para acceder a una casa propia. Sin embargo, el plan va más allá de edificar donde haya terreno disponible; busca hacerlo bajo criterios definidos que determinan en qué zonas es viable desarrollar estos proyectos.
Dónde sí y dónde no: así decide el Fovissste en qué regiones construirá 20,000 viviendas en 2026
La selección de estados y ciudades se basa en tres factores principales: la concentración de derechohabientes, la disponibilidad de suelo y la viabilidad urbana para que las viviendas sean funcionales y estén bien ubicadas, aseguró Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del Fovissste.
En entrevista con Expansión, la funcionaria detalló que la mayor parte de la derechohabiencia del Fovissste se concentra en las capitales del país, lo que representa un reto para la construcción de vivienda, ya que se trata de zonas con escasez de suelo. Ante este escenario, el organismo establece un radio de 100 kilómetros de desarrollo en áreas cercanas a estos centros urbanos, con el objetivo de que los trabajadores del Estado puedan vivir a una distancia razonable que les permita trasladarse de su hogar a su lugar de trabajo.
Este enfoque cobra relevancia en un contexto de acelerada urbanización. De acuerdo con el estudio Expansión de las ciudades de México: análisis de uso de suelo y vegetación, 1985, 2002 y 2018 , México se ha consolidado como un país predominantemente urbano: en 2020, el 69% de su población vivía en ciudades, y la tendencia apunta a que este comportamiento continuará, con los desafíos que implica el crecimiento urbano acelerado.
Recientemente, la funcionaria informó que el Fovissste ya cuenta con 26 predios ubicados en 15 entidades del país. Además, adelantó que en las próximas semanas iniciará la construcción en Puebla, donde se edificarán 480 viviendas dentro de una unidad habitacional que contará con un SuperISSSTE, consultorio médico y áreas comunitarias.
Vivienda para quien más lo necesita
El criterio clave para acceder a estas viviendas del Fovissste es el nivel de ingreso. El programa está dirigido a trabajadoras y trabajadores del Estado que perciben entre uno y dos salarios mínimos y que no cuentan con una casa propia, con el objetivo de reducir el déficit habitacional y facilitar el acceso a un patrimonio.
Asimismo, quedan excluidas del proceso de selección las personas que ya tienen un crédito hipotecario vigente, ya sea con una institución pública o privada.
“Estamos dirigiendo este esfuerzo a las y los trabajadores con menores ingresos, porque el propósito del programa es que quienes nunca han podido acceder a una vivienda hoy sí tengan esa posibilidad”, explicó Maldonado Meza.
La funcionaria añadió que el organismo se encuentra en proceso de definir los últimos detalles de la convocatoria, la cual incluirá la información general para que las y los trabajadores interesados puedan participar y que será dada a conocer próximamente.
Vivienda para el Bienestar: los momentos clave de 2026
Fovissste asegura tener el presupuesto necesario
Para este sexenio, la meta del Fovissste es la construcción de 100,000 viviendas en todo el país, de las cuales 20,000 corresponden al año en curso. Este objetivo es especialmente relevante porque el organismo retoma la edificación de casas después de 18 años sin hacerlo, tras la aprobación, en agosto de 2025, que le permitió retomar la construir vivienda este 2026.
En materia presupuestaria, la vocal ejecutiva del Fovissste aseguró que la institución cuenta con finanzas sanas y con los recursos suficientes para cumplir con la meta planteada para este año, además de garantizar que los desarrollos inmobiliarios cuenten con todos los servicios necesarios.
“La fortaleza patrimonial del Fovissste está en sus activos; tenemos recursos por más de 80,000 millones de pesos. Esto nos da la posibilidad de contar con programas de justicia social, como las condonaciones y liquidaciones de créditos para sanear la cartera, y también de construir vivienda para que las y los trabajadores tengan acceso a este derecho”, señaló.
¿Cuánto cuesta construir cada casa?
Los montos definidos por el Fovissste corresponden exclusivamente al costo de construcción de la vivienda, no al precio final que pagarán las y los derechohabientes. Es decir, se trata del gasto que implica edificar cada casa bajo los estándares de calidad, seguridad y habitabilidad establecidos por el programa Vivienda para el Bienestar.
En términos concretos, construir una vivienda cuesta alrededor de 550,000 pesos cuando el terreno ya está disponible. En los casos donde el Fovissste debe comprar el suelo donde se levantará la vivienda, el costo total de construcción se incrementa y puede superar los 600,000 pesos, llegando hasta 700,000 pesos, dependiendo de la ubicación y las condiciones del mercado, especialmente en regiones donde la mano de obra y los materiales son más caros.
“Una vivienda tiene que estar ventilada, iluminada y ser habitable; eso es lo que guía todo el proceso de construcción y supervisión”, así como contar con todos los servicios básicos, condiciones de seguridad, áreas verdes e iluminación, explicó la vocal ejecutiva del Fovissste.
Una vez definido este costo de edificación —con o sin adquisición de suelo—, se establecen las condiciones del crédito que se ofrecerán a las y los trabajadores beneficiarios.
Créditos para renovar o construir una casa
En el Fovissste no todo es crédito hipotecario para comprar vivienda. El organismo también ofrece financiamientos para construir, terminar o mejorar una casa, según las necesidades de cada trabajador.
Uno de ellos es Tú Construyes, dirigido a quienes ya cuentan con un terreno propio o social. Este crédito incluye asistencia técnica, un proyecto ejecutivo y entrega del recurso en una sola exhibición, lo que permite construir la vivienda de forma continua. La persona trabajadora administra el dinero, contrata la mano de obra y compra los materiales, con supervisión semanal de la obra.
Para quienes ya tienen casa, está Renovavissste, un crédito para remodelar o dar mantenimiento —como pintura, aplanados o cambio de baño—. Puede solicitarse hasta tres veces y se paga en un plazo de uno a tres años.
Además, cuenta con Fovissste Mujeres, un crédito enfocado en servidoras públicas y pensionadas, que busca facilitar que las mujeres sean propietarias de su vivienda, en un contexto donde históricamente han tenido menor acceso al patrimonio.
Llaman a la población a actualizar sus datos
La vocal ejecutiva del Fovissste llamó a las y los trabajadores del Estado a mantener actualizados sus datos personales, ya que este es un requisito indispensable para acceder a los programas de vivienda, así como a beneficios como descuentos, quitas, condonaciones, la liquidación de créditos o la participación en el nuevo programa de construcción de vivienda.
Señaló que se trata de la primera campaña de actualización de datos en los 53 años del organismo, y advirtió que muchos apoyos no llegan a las personas beneficiarias porque su información de contacto está desactualizada.
La actualización puede realizarse en fovissste.gob.mx con la CURP; a través del Centro de Contacto 800 300 36 84; o de manera presencial en los departamentos de vivienda. Mantener los datos al día, subrayó, permite realizar trámites y recibir apoyos en tiempo y forma.