Dónde sí y dónde no: así decide el Fovissste en qué regiones construirá 20,000 viviendas en 2026

La selección de estados y ciudades se basa en tres factores principales: la concentración de derechohabientes, la disponibilidad de suelo y la viabilidad urbana para que las viviendas sean funcionales y estén bien ubicadas, aseguró Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del Fovissste.

En entrevista con Expansión, la funcionaria detalló que la mayor parte de la derechohabiencia del Fovissste se concentra en las capitales del país, lo que representa un reto para la construcción de vivienda, ya que se trata de zonas con escasez de suelo. Ante este escenario, el organismo establece un radio de 100 kilómetros de desarrollo en áreas cercanas a estos centros urbanos, con el objetivo de que los trabajadores del Estado puedan vivir a una distancia razonable que les permita trasladarse de su hogar a su lugar de trabajo.

Este enfoque cobra relevancia en un contexto de acelerada urbanización. De acuerdo con el estudio Expansión de las ciudades de México: análisis de uso de suelo y vegetación, 1985, 2002 y 2018 , México se ha consolidado como un país predominantemente urbano: en 2020, el 69% de su población vivía en ciudades, y la tendencia apunta a que este comportamiento continuará, con los desafíos que implica el crecimiento urbano acelerado.

Recientemente, la funcionaria informó que el Fovissste ya cuenta con 26 predios ubicados en 15 entidades del país. Además, adelantó que en las próximas semanas iniciará la construcción en Puebla, donde se edificarán 480 viviendas dentro de una unidad habitacional que contará con un SuperISSSTE, consultorio médico y áreas comunitarias.