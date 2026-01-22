Netflix y Guillermo del Toro apuntaron a los Oscar y lo lograron, Frankenstein obtiene 9 nominaciones

La estrategia de taquilla de Netflix para Frankenstein

Actualmente se desconocen los ingresos totales de la taquilla mundial, ya que no se cuenta con la información de varios países debido a que Netflix no suele revelar las cifras. El sitio especializado Box Office Mojo señala que Corea del Sur generó 144,496 dólares en 74 cines durante dos fines de semana. Mientras tanto, Opus Data estimó otros 480,678 dólares solo de Países Bajos, con 48 pantallas a corte al 17 de noviembre de 2025.

La presencia de Frankenstein en los cines fue diferente a otras cintas. Tuvo un estreno limitado en pocos cines, como parte de una estrategia de distribución de Netflix para competir en los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, mejor conocidos como los Oscar.

Para que el filme sea elegible, debe tener un estreno comercial en salas de cine en Los Ángeles durante al menos una semana. En Estados Unidos, como en varios países, estuvo bajo una distribución limitada a cines independientes.

En México, la estrategia fue similar. En lugar de presentarse en pantallas de Cinépolis o Cinemex, fue distribuida exclusivamente por cines de la Cineteca Nacional, salas estatales y pequeñas cadenas como Cinedot.