Profeco revela en qué supermercados venden el huevo más barato y más caro en CDMX y Edomex

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer cuál es el supermercado donde se vende más barato el huevo en la Ciudad de México y el Estado de México, uno de los alimentos más versátiles y básicos en la dieta de millones de familias mexicanas.
La dependencia, adscrita a la Secretaría de Economía, realizó un levantamiento de precios del 12 al 19 de enero de 2026. El monitoreo incluyó huevo en presentaciones de 12, 18 y 30 piezas.
A través de un comunicado, la Profeco informó los resultados más relevantes para el Valle de méxico, con el objetivo de orientar a las personas consumidoras sobre dónde adquirir este producto esencial al mejor precio.
Publicidad
¿Dónde venden el huevo blanco más barato en CDMX y Edomex?
El monitoreo de Profeco identificó los precios más bajos del huevo blanco en distintas presentaciones dentro de la Ciudad de México y el Estado de México. Estos son los hallazgos clave:
Paquete de 18 piezas
-El precio más bajo se ubicó en Hipermercado Soriana, Coyoacán (CDMX), con $39.10 pesos, marca Bachoco.
-Muy cerca estuvo Mercado Soriana, Iztapalapa (CDMX), con $39.90 pesos, marca Precíssimo.
-También se detectaron precios accesibles de $41.00 pesos en tiendas Walmart de Naucalpan y Tlalnepantla, así como en Bodega Aurrera de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.
-El precio promedio nacional de esta presentación fue de $55.04 pesos.
-El precio más barato se encontró en Chedraui, Coyoacán (CDMX), con $30.00 pesos, marca San Juan.
-En Bodega Aurrera de municipios como Cuautitlán, Ecatepec, Tultitlán y Nezahualcóyotl (Edomex), así como en varias alcaldías de la CDMX, el paquete se vendió en $32.00 pesos, marca Aurrera.
-El precio promedio para esta presentación fue de $42.00 pesos.
Paquete de 30 piezas
-El precio mínimo fue de $82.00 pesos, marca El Calvario, en Bodega Aurrera de múltiples alcaldías de la CDMX —como Xochimilco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc— y en Tultitlán y Nezahualcóyotl, Estado de México.
-El precio promedio nacional de este paquete fue de $88.88 pesos.
Publicidad
Los más caros en CDMX y Estado de México
De acuerdo con el monitoreo de precios realizado por Profeco, estos son los establecimientos con los precios más altos de huevo blanco en la Ciudad de México y el Estado de México, según la presentación del producto:
Paquete de 18 piezas (huevo blanco)
-Walmart Express, Miguel Hidalgo (CDMX): $69.00 pesos, marca Guadalupe.
-Walmart Express, Naucalpan (Edomex): $67.00 pesos, marca Guadalupe.
-Walmart Express, Huixquilucan (Edomex): $67.00 pesos, marca Guadalupe.
-Paquete de 12 piezas (huevo blanco)
-Mercado Soriana, Azcapotzalco (CDMX): $52.90 pesos, marca Bachoco.
Precio más bajo: $59.00 en Bodega Aurrera, Nezahualcóyotl (Edomex), $61.00 en Walmart Tlalnepantla (Edomex), y $66.00 en Bodega Aurrera de CDMX y otras localidades, todos marca Bachoco.
Precio más alto: $79.90 en Soriana Híper Miguel Hidalgo (CDMX), $77.00 en Walmart Express Benito Juárez (CDMX), y $74.90 en Mega Soriana Atizapán de Zaragoza (Edomex), marca Bachoco.
Precio promedio: $72.06.
Precio por kilo del huevo blanco
El huevo blanco a granel tuvo un precio promedio de $39.00 pesos por kilo. En la Ciudad de México se encontraron las opciones más económicas: la Central de Abasto ofreció huevos entre $30.00 y $30.80 por kilo, mientras que en el Mercado Ajusco, Coyoacán, el precio fue de $34.00 pesos.
En contraste, los precios más altos se registraron en distintos puntos del país: $55.00 en la Central de Abasto de La Paz, Baja California Sur; $51.00 en el Mercado San Bartolo, Gustavo A. Madero, CDMX; y $50.00 en el Mercado República, San Luis Potosí. Así, los consumidores tienen un panorama claro de dónde encontrar huevo más barato y dónde es más caro.
Publicidad
La importancia del huevo en la alimentación mexicana
De acuerdo con la Profeco, el huevo es uno de los alimentos más importantes en la dieta de las familias mexicanas por su valor nutricional, su versatilidad y su accesibilidad. Se trata de un producto completo, rico en proteínas de alta calidad, con un bajo aporte calórico y adecuado para personas de todas las edades.
En la cocina cotidiana, el huevo es un ingrediente clave, especialmente en el desayuno, ya que puede prepararse de múltiples formas. También cumple un papel central en la repostería, donde aporta estructura, textura y humedad, ayuda a mezclar o espesar ingredientes y contribuye de manera decisiva al sabor de productos como panes y merengues.
En el plano nutricional, el huevo aporta omega 3, vitaminas A y D, así como minerales esenciales como hierro, fósforo, selenio, zinc y potasio. Estos nutrientes favorecen la salud ósea, el desarrollo muscular y el bienestar general, además de contribuir a la regulación de la presión arterial, lo que refuerza su papel como un alimento básico en la alimentación diaria en México.