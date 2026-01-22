Profeco revela en qué supermercados venden el huevo más barato y más caro en CDMX y Edomex

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer cuál es el supermercado donde se vende más barato el huevo en la Ciudad de México y el Estado de México, uno de los alimentos más versátiles y básicos en la dieta de millones de familias mexicanas.

La dependencia, adscrita a la Secretaría de Economía, realizó un levantamiento de precios del 12 al 19 de enero de 2026. El monitoreo incluyó huevo en presentaciones de 12, 18 y 30 piezas.

A través de un comunicado, la Profeco informó los resultados más relevantes para el Valle de méxico, con el objetivo de orientar a las personas consumidoras sobre dónde adquirir este producto esencial al mejor precio.