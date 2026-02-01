¿Qué se celebra el 2 de febrero en México y por qué se acostumbra a comer tamales?

Comer tamales

En la mezcla de culturas y creencias, esta festividad se liga a la tradición de comer tamales, comida que “pagan” quienes les salió la imagen del Niño Dios en la Rosca de Reyes del 6 de enero. Este alimento está ligado a los festejos en honor a ciertos dioses durante los 18 meses que conformaban el calendario mexica, de acuerdo con el testimonio de fray Bernandino de Sahagún en su relato Historia general de las cosas de Nueva España.

En ceremonias y fiestas, este platillo se consumía entre los habitantes y se colocaba en los altares como ofrenda a divinidades como la diosa Coatlicue; en festividades dedicadas a Tezcatlipoca y a los difuntos; en honor a Xilonen, diosa del maíz tierno; Huitzilopochtli, dios de la guerra; Mixcóatl, dios de las tempestades; al dios del fuego Xiuhtecuhtli y, finalmente, el 2 de febrero a los dioses del agua llamados Tlaloques, a quienes se les solicitaba un año de lluvias y buenas cosechas.

Este 2026, debido a que el lunes 2 de febrero es festivo por el aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana, se combina con un megapuente que puede ser aprovechado por las familias mexicanas para acudir a ferias de tamales en alcaldías, sedes culturales y plazas públicas del país, o bien compartir los tamales con familiares y amigos.