¿Qué se celebra el 2 de febrero en México y por qué se acostumbra a comer tamales?

Los mexicanos se alistan para celebrar el Día de la Candelaria el 2 de febrero como es tradición. En este día hay la degustación de tamales de diversos sabores, por lo que te detallamos su origen, significado y por qué la comunidad católica acude a las iglesias con imágenes del Niño Dios vestido de blanco o alusivo a algún santo permitido por la iglesia.
El 2 de febrero de 2026 es día festivo oficial en México, pero la razón del descanso no es por el Día de la Candelaria, sino porque el Día de la Constitución mexicana el 5 de febrero y al caer en jueves, el festivo oficial se recorre al primer lunes del mes.