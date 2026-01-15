La Semana Santa es una de las fechas más importantes para la comunidad católica alrededor del mundo, en donde las iglesias, comunidades y el Vaticano se llevan a cabo celebraciones litúrgicas para recordar los pasajes bíblicos de la crucifixión de Cristo; sin embargo, cada día es diferente y mantiene simbolismos que ayudan a comprender mejor estas fechas que también son aprovechadas para la distracción y descanso.
¿Qué significa cada día de Semana Santa 2026? De Domingo de Ramos a la Resurrección
¿Qué significa cada día de Semana Santa?
Domingo de Ramos: Los católicos asisten a misa y llevan palmas para recordar la entrada de Jesús a Jerusalén y la aclamación que, con ramas de olivo y palma, le hicieron sus seguidores para reconocerlo como Hijo de Dios.
Jueves Santo: Este día, Jesús tuvo la última cena con sus 12 apóstoles con quienes compartió el pan y el vino. El significado recae en la instauración de la Eucaristía, al recordarles que los alimentos representan el cuerpo y la sangre de Cristo. También les lavó los pies a sus discípulos para enseñarles el mandamiento del amor y del servicio.
Además, con la frase: “Hagan esto en conmemoración mía”, se interpreta como la orden sacerdotal.
Después, Jesús oró en el Huerto de Getsemaní en el Monte de los Olivos, donde fue traicionado por Judas Iscariote y entregado a la guardia de los judíos.
Viernes Santo: Este día Jesús vivió su calvario, que de acuerdo con las escrituras bíblicas, tuvo que cumplir con lo estipulado por Dios. Pilato rechazó juzgarlo y ordenó presentarlo ante Herodes (gobernante de Galilea); sin embargo, éste lo regresó con Pilato donde lo azotan brutalmente, lo coronaron con espinas y lo condenaron a morir en el Monte Calvario.Jesús fue crucificado junto a Dimas y Gestas. Su muerte ocurrió aproximadamente a las 3 de la tarde. Su madre y otras personas bajaron su cuerpo y lo llevaron al Santo Sepulcro.
En este día se acostumbra a ayunar, orar, no se escucha música, en algunas localidades se realiza la representación del viacrucis.Sábado de Gloria: La iglesia aclara que se llama Sábado Santo en vez de Sábado de Gloria y es un día de luto porque Jesús está muerto y en el sepulcro. Anteriormente se acostumbraba a aventarse agua entre vecinos; actualmente, ya hay mayor conciencia sobre el cuidado de ésta, además de que algunos municipios aplican multas.
Domingo de Resurrección: Este día es de júbilo porque Jesucristo resucitó.
¿Cuándo es Semana Santa 2026?
La Semana Santa será celebrada por los católicos del 29 de marzo al 5 de abril de 2026. Las fechas clave son las siguientes:
- Domingo de Ramos: 29 de marzo de 2026.
- Jueves Santo: 2 de abril de 2026
- Viernes Santo: 3 de abril de 2026
- Sábado de Gloria: 4 de abril de 2026
- Domingo de Resurrección: 5 de abril de 2026
Reconocen a la Pasión de Cristo en Iztapalapa
El 11 de diciembre de 2025, la representación de la Pasión de Cristo que se realiza desde hace 182 años en la alcaldía Iztapalapa fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
"A lo largo de 182 años esta representación ha cruzado generaciones, ha resistido el cambio de los tiempos, ha fortalecido el sentido de pertenencia del pueblo originario", destacó la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina.
La mandataria capitalina recordó que la tradición comenzó a mitad del siglo XIX, cuando una epidemia de cólera golpeó a Iztapalapa y se atribuyó al Señor de la Cuevita la supervivencia de la comunidad, por lo cual se comenzó a representar la crucifixión de Jesús de Nazaret de acuerdo con la fe católica.
El titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, Diego Prieto, reconoció el trabajo de los ocho barrios originarios de Iztapalapa y la colaboración de diversas instituciones culturales que permitieron que la representación del Viacrucis de Iztapalapa fuera inscrita por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
El funcionario señaló que este logro coloca, por primera vez, a una tradición profundamente vinculada a la CDMX y destacó que el comité de la Unesco elogió la calidad del expediente y la observancia del consentimiento libre y comunitario, elemento fundamental para valorarlo como patrimonio vivo.