¿Qué significa cada día de Semana Santa 2026? De Domingo de Ramos a la Resurrección

¿Qué significa cada día de Semana Santa?

Domingo de Ramos: Los católicos asisten a misa y llevan palmas para recordar la entrada de Jesús a Jerusalén y la aclamación que, con ramas de olivo y palma, le hicieron sus seguidores para reconocerlo como Hijo de Dios.

Jueves Santo: Este día, Jesús tuvo la última cena con sus 12 apóstoles con quienes compartió el pan y el vino. El significado recae en la instauración de la Eucaristía, al recordarles que los alimentos representan el cuerpo y la sangre de Cristo. También les lavó los pies a sus discípulos para enseñarles el mandamiento del amor y del servicio.

Además, con la frase: “Hagan esto en conmemoración mía”, se interpreta como la orden sacerdotal.

Después, Jesús oró en el Huerto de Getsemaní en el Monte de los Olivos, donde fue traicionado por Judas Iscariote y entregado a la guardia de los judíos.

Viernes Santo: Este día Jesús vivió su calvario, que de acuerdo con las escrituras bíblicas, tuvo que cumplir con lo estipulado por Dios. Pilato rechazó juzgarlo y ordenó presentarlo ante Herodes (gobernante de Galilea); sin embargo, éste lo regresó con Pilato donde lo azotan brutalmente, lo coronaron con espinas y lo condenaron a morir en el Monte Calvario.Jesús fue crucificado junto a Dimas y Gestas. Su muerte ocurrió aproximadamente a las 3 de la tarde. Su madre y otras personas bajaron su cuerpo y lo llevaron al Santo Sepulcro.

En este día se acostumbra a ayunar, orar, no se escucha música, en algunas localidades se realiza la representación del viacrucis.Sábado de Gloria: La iglesia aclara que se llama Sábado Santo en vez de Sábado de Gloria y es un día de luto porque Jesús está muerto y en el sepulcro. Anteriormente se acostumbraba a aventarse agua entre vecinos; actualmente, ya hay mayor conciencia sobre el cuidado de ésta, además de que algunos municipios aplican multas.

Domingo de Resurrección: Este día es de júbilo porque Jesucristo resucitó.