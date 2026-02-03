Cuándo es el próximo puente de 2026: la fecha de descanso obligatorio para estudiantes y trabajadores

Días de descanso que restan para trabajadores en 2026

Para este nuevo año, corresponden a las siguientes fechas y sus motivos:

- 6 de marzo - Conmemoración del natalicio de Benito Juárez (21 de marzo)

- 1 de mayo - Día del Trabajo

- 16 de septiembre - Celebración de la Independencia de México

- 16 de noviembre

- Conmemoración del inicio de la Revolución (20 de noviembre)

- 25 de diciembre - Navidad.

El artículo 74 de la LFT señala que las leyes federales y locales pueden establecer más días de descanso oficial cuando haya elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

En el caso de Coahuila, habrá dos procesos electorales en 2026, uno ordinario local y otro extraordinario. Los comicios serán celebrados el domingo 7 de junio. Las autoridades informarán posteriormente sobre la aplicación del descanso oficial, o no.

Calendario de descansos para estudiantes durante el año

Los estudiantes tendrán descanso los siguientes días:

- 27 de marzo por Consejo Técnico

- Del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril por Semana Santa

- 1, 5 y 15 de mayo por suspensión de labores docentes; el 29 de mayo por Consejo Técnico

- 26 de junio, también por Consejo Técnico.