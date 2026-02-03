Publicidad

Cuándo es el próximo puente de 2026: la fecha de descanso obligatorio para estudiantes y trabajadores

El calendario laboral y escolar de 2026 ya marca el próximo puente del año y la ley aclara cómo se pagan los días feriados si se trabajan.
mar 03 febrero 2026 09:30 AM
Aún hayu varios descansos por delante, aunque cada uno responde a reglas distintas según se trate de trabajo o de clases. (miniseries/Getty Images)

El primer descanso largo del año por la conmemoración de la constitución mexicana ya quedó atrás y con él las dudas sobre cuándo es el próximo puente de 2026. Para trabajadores y estudiantes, el calendario oficial todavía contempla varios días sin actividades, aunque no todos aplican de la misma forma ni se pagan igual.

Te dejamos el calendario completo para planear tus próximas vacaciones familiares.

Próximo puente para trabajadores

El siguiente puente para trabajadores está marcado por el natalicio de Benito Juárez. Aunque la fecha histórica es el 21 de marzo, la legislación laboral establece que el descanso se recorre al tercer lunes del mes.

Con base en la Ley Federal del Trabajo, el día de descanso obligatorio será el lunes 16 de marzo de 2026. Esto genera un puente que abarca del sábado 14 al lunes 16 de marzo, aplicable para quienes se rigen por la normativa laboral federal.

Qué hay de los estudiantes

La Secretaría de Educación Pública establece que el lunes 16 de marzo habrá suspensión de labores docentes, por lo que no habrá clases en educación básica.

De esta forma, tanto trabajadores como alumnos coinciden en el mismo día de descanso, aunque el fundamento legal y administrativo es distinto en cada caso.

Días de descanso que restan para trabajadores en 2026

Para este nuevo año, corresponden a las siguientes fechas y sus motivos:

- 6 de marzo - Conmemoración del natalicio de Benito Juárez (21 de marzo)

- 1 de mayo - Día del Trabajo

- 16 de septiembre - Celebración de la Independencia de México

- 16 de noviembre

- Conmemoración del inicio de la Revolución (20 de noviembre)

- 25 de diciembre - Navidad.

El artículo 74 de la LFT señala que las leyes federales y locales pueden establecer más días de descanso oficial cuando haya elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

En el caso de Coahuila, habrá dos procesos electorales en 2026, uno ordinario local y otro extraordinario. Los comicios serán celebrados el domingo 7 de junio. Las autoridades informarán posteriormente sobre la aplicación del descanso oficial, o no.

Calendario de descansos para estudiantes durante el año

Los estudiantes tendrán descanso los siguientes días:

- 27 de marzo por Consejo Técnico

- Del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril por Semana Santa

- 1, 5 y 15 de mayo por suspensión de labores docentes; el 29 de mayo por Consejo Técnico

- 26 de junio, también por Consejo Técnico.

Cómo deben pagarte si trabajas en un feriado oficial

Cuando un trabajador labora en un día de descanso obligatorio, la ley fija reglas claras sobre el pago. El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo señala que, además del salario correspondiente al día de descanso, se debe pagar un salario doble por el servicio prestado.

En términos prácticos, trabajar en un feriado oficial implica recibir un salario triple por esa jornada. Si el descanso obligatorio coincide con domingo, el patrón debe añadir la prima dominical del 25% adicional, conforme al artículo 71 de la misma ley, de acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

Si el pago no se realiza bajo estos criterios, el trabajador puede solicitar orientación y asesoría para exigir el cumplimiento de lo que marca la ley.

Con este panorama, el calendario de 2026 todavía ofrece varios descansos por delante, aunque cada uno responde a reglas distintas según se trate de trabajo o de clases, y con obligaciones claras para los empleadores cuando el feriado se trabaja.

