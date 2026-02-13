El sargazo ya llegó a las playas del Caribe, ¿de dónde viene y cómo impacta en los humanos?

Crecimiento acelerado
En 2011 se reportaron las primeras llegadas masivas en el Caribe, comenzando en el norte de Venezuela. En 2017 y 2018 se cuantificaron 15 y 32 millones de toneladas flotantes.
Esta concentración recibe el nombre de Gran cinturón de sargazo en el Atlántico, con extensiones que alcanzan los 9,000 kilómetros desde Sierra Leona hasta el Golfo de México.
"El crecimiento del sargazo se debe a la combinación de factores como la temperatura del agua, la disponibilidad de nutrientes y las corrientes marinas que lo transportan", señala la firma investigadora.
El monitoreo satelital ha permitido observar estos agregados, cuyo desplazamiento varía por estación y condiciones climáticas. Su presencia en playas impacta diversas actividades económicas.
Importancia ecológica del sargazo en alta mar
El Mar de los Sargazos funciona como un ecosistema flotante. La organización dedicada al aprovechamiento sustentable de estas algas lo describe como un "bosque tropical dorado que flota en el Atlántico", por su relevancia ecológica.
Ahí habitan especies como el pez Histrio histrio, el cangrejo Portunus sayi y el camarón Latreutes fucorum. También se han identificado hasta 150 especies de invertebrados.
La Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico considera que el sargazo es clave para especies como atún, marlin, pez vela y varios tiburones.
Para esta entidad científica, estos ecosistemas flotantes "sirven como zonas de conectividad entre especies y hábitats", lo que refuerza su conservación más allá de las costas.
Efectos en la salud humana y marina
Además del efecto ecológico y económico, la acumulación de sargazo en playas puede afectar la salud humana. Al descomponerse, libera compuestos como sulfuro de hidrógeno y amoníaco, los cuales pueden provocar molestias respiratorias, neurológicas o cardiovasculares, especialmente en personas con afecciones preexistentes.
Estos eventos de acumulación también generan riesgos por contacto directo, ya que el sargazo puede albergar organismos como larvas de medusas que causan irritación en la piel. El impacto aumenta si las esteras permanecen varadas por más de 48 horas.
Adicionalmente, se ha documentado que el sargazo puede acumular contaminantes como pesticidas y metales pesados, incluido el arsénico. Esto plantea riesgos potenciales si especies marinas absorben estas sustancias y entran a la cadena alimentaria humana.