El sargazo ya llegó a las playas del Caribe, ¿de dónde viene y cómo impacta en los humanos?

¿Qué es el sargazo y por qué flota?

El sargazo corresponde al género Sargassum, con más de 350 especies. En el Caribe predominan Sargassum natans y Sargassum fluitans, que se desarrollan flotando sin adherirse al fondo marino.

Según BioPlaster Research, compañía dedicada a la investigación y desarrollo tecnológico para el aprovechamiento sustentable del sargazo, estas dos especies fueron descritas en el Atlántico Tropical hace casi 200 años. No cuentan con órganos de fijación y completan su ciclo en la superficie.

Estas algas se agrupan en masas flotantes visibles. Se mueven impulsadas por corrientes marinas, lo que facilita su expansión sobre grandes extensiones del océano.

De acuerdo con la misma fuente, "estas algas flotantes se han convertido en un componente relevante del ecosistema oceánico, ofreciendo alimento y refugio a especies que las usan como hábitat".

De dónde viene el sargazo que llega al Caribe

Estas macroalgas se concentran de manera natural en el Mar de los Sargazos, ubicado entre Las Bahamas y las Azores. Se trata de una región oceánica sin costas con biodiversidad significativa.

Desde 2010, los estudios indican un cambio en la fuente de los arribos. La entidad señala que "la probable fuente de sargazo asociada a las arribazones masivas durante el año 2011 se localiza al noreste de Brasil".

El desplazamiento ocurre por la corriente del Norte de Brasil, la Corriente de Guyana y la Corriente de las Antillas. La acumulación ocurre también por el aumento de nutrientes en la región.

Entre los factores involucrados están el aporte del río Amazonas, el río Níger, la industria minera centroamericana y el agua residual de desarrollos costeros.