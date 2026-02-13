Publicidad

Tendencias

Así llega el sargazo a las playas del Caribe: ruta y causas

El sargazo no nace en las playas del Caribe. Su origen, especie y ruta oceánica explican por qué llega en cantidades tan grandes a esta región.
vie 13 febrero 2026 08:45 AM
El sargazo ya llegó a las playas del Caribe, ¿de dónde viene y cómo impacta en los humanos?
La aparición masiva de sargazo representa un desafío para las comunidades locales y para la ciencia. (gonzalo martinez/Getty Images/iStockphoto)

En los últimos años, la presencia de sargazo ha transformado el paisaje y las actividades de las costas del Mar Caribe. La llegada de estas algas no es un fenómeno nuevo, pero sí ha cobrado una escala inusual desde 2011.

La aparición masiva de sargazo representa un desafío para las comunidades locales y para la ciencia. Para enfrentarla, es necesario entender de dónde vienen estas algas, por qué llegan en tal volumen y qué papel cumplen en el ecosistema marino.

¿Qué es el sargazo y por qué flota?

El sargazo corresponde al género Sargassum, con más de 350 especies. En el Caribe predominan Sargassum natans y Sargassum fluitans, que se desarrollan flotando sin adherirse al fondo marino.

Según BioPlaster Research, compañía dedicada a la investigación y desarrollo tecnológico para el aprovechamiento sustentable del sargazo, estas dos especies fueron descritas en el Atlántico Tropical hace casi 200 años. No cuentan con órganos de fijación y completan su ciclo en la superficie.

Estas algas se agrupan en masas flotantes visibles. Se mueven impulsadas por corrientes marinas, lo que facilita su expansión sobre grandes extensiones del océano.

De acuerdo con la misma fuente, "estas algas flotantes se han convertido en un componente relevante del ecosistema oceánico, ofreciendo alimento y refugio a especies que las usan como hábitat".

De dónde viene el sargazo que llega al Caribe

Estas macroalgas se concentran de manera natural en el Mar de los Sargazos, ubicado entre Las Bahamas y las Azores. Se trata de una región oceánica sin costas con biodiversidad significativa.

Desde 2010, los estudios indican un cambio en la fuente de los arribos. La entidad señala que "la probable fuente de sargazo asociada a las arribazones masivas durante el año 2011 se localiza al noreste de Brasil".

El desplazamiento ocurre por la corriente del Norte de Brasil, la Corriente de Guyana y la Corriente de las Antillas. La acumulación ocurre también por el aumento de nutrientes en la región.

Entre los factores involucrados están el aporte del río Amazonas, el río Níger, la industria minera centroamericana y el agua residual de desarrollos costeros.

Crecimiento acelerado

En 2011 se reportaron las primeras llegadas masivas en el Caribe, comenzando en el norte de Venezuela. En 2017 y 2018 se cuantificaron 15 y 32 millones de toneladas flotantes.

Esta concentración recibe el nombre de Gran cinturón de sargazo en el Atlántico, con extensiones que alcanzan los 9,000 kilómetros desde Sierra Leona hasta el Golfo de México.

"El crecimiento del sargazo se debe a la combinación de factores como la temperatura del agua, la disponibilidad de nutrientes y las corrientes marinas que lo transportan", señala la firma investigadora.

El monitoreo satelital ha permitido observar estos agregados, cuyo desplazamiento varía por estación y condiciones climáticas. Su presencia en playas impacta diversas actividades económicas.

Importancia ecológica del sargazo en alta mar

El Mar de los Sargazos funciona como un ecosistema flotante. La organización dedicada al aprovechamiento sustentable de estas algas lo describe como un "bosque tropical dorado que flota en el Atlántico", por su relevancia ecológica.

Ahí habitan especies como el pez Histrio histrio, el cangrejo Portunus sayi y el camarón Latreutes fucorum. También se han identificado hasta 150 especies de invertebrados.

La Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico considera que el sargazo es clave para especies como atún, marlin, pez vela y varios tiburones.

Para esta entidad científica, estos ecosistemas flotantes "sirven como zonas de conectividad entre especies y hábitats", lo que refuerza su conservación más allá de las costas.

Efectos en la salud humana y marina

Además del efecto ecológico y económico, la acumulación de sargazo en playas puede afectar la salud humana. Al descomponerse, libera compuestos como sulfuro de hidrógeno y amoníaco, los cuales pueden provocar molestias respiratorias, neurológicas o cardiovasculares, especialmente en personas con afecciones preexistentes.

Estos eventos de acumulación también generan riesgos por contacto directo, ya que el sargazo puede albergar organismos como larvas de medusas que causan irritación en la piel. El impacto aumenta si las esteras permanecen varadas por más de 48 horas.

Adicionalmente, se ha documentado que el sargazo puede acumular contaminantes como pesticidas y metales pesados, incluido el arsénico. Esto plantea riesgos potenciales si especies marinas absorben estas sustancias y entran a la cadena alimentaria humana.

