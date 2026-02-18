Miércoles de ceniza 2026: ¿qué significado tiene este día y por qué hay ayuno?

¿Cuándo se celebra el Miércoles de Ceniza en 2026?

(Expansión|Gemini)

En 2026, el Miércoles de Ceniza se celebra el 18 de febrero y señala el inicio de la Cuaresma dentro del calendario católico. A partir de esta fecha comienzan cuarenta días de preparación previos a la conmemoración de la Resurrección de Jesús, sin contar los domingos.

Durante esta jornada, personas creyentes acuden a templos para participar en ceremonias litúrgicas propias de esta fecha. Su celebración no se mantiene en un día fijo del calendario civil, por lo que cada año se ubica en una fecha distinta.

¿Qué significado tiene el Miércoles de Ceniza?

Dentro de la tradición católica, el Miércoles de Ceniza representa el inicio de un periodo de reflexión, penitencia y preparación espiritual. La imposición de ceniza en la frente funciona como un recordatorio del origen y la condición del ser humano.

Este símbolo tiene sustento bíblico y se relaciona con expresiones de humildad y arrepentimiento. La ceniza se coloca en forma de cruz como parte de una celebración litúrgica específica que marca el comienzo de la Cuaresma.

¿Por qué se ayuna el Miércoles de Ceniza?

Durante el Miércoles de Ceniza se realizan actos propios de la tradición litúrgica católica. Entre ellos se encuentra la asistencia a misa y la imposición de ceniza como signo visible del inicio del periodo cuaresmal.

También se contemplan el ayuno y la abstinencia de carne, prácticas vinculadas al carácter penitencial de la fecha. A estas acciones se suman espacios destinados a la oración individual o comunitaria.

Al ser el Miércoles de Ceniza el inicio de la Cuaresma, y la cuaresma el tiempo de preparación para la Pasión de Cristo mediante la reflexión, la Iglesia católica pide a sus feligreses que oren y realicen ciertos sacrificios: el ayuno y la abstinencia tanto el Miércoles de Ceniza como todos los viernes posteriores hasta el Domingo de Resurrección.

El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día, mientras que la abstinencia se basa en no comer carne.

¿Cómo se determina la fecha del Miércoles de Ceniza?

La fecha del Miércoles de Ceniza se calcula a partir del Domingo de Resurrección. Para obtenerla, se cuentan 46 días hacia atrás, excluyendo los domingos, desde la Pascua.

El Domingo de Resurrección se establece como el primer domingo posterior a la primera luna llena que ocurre después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte, el cual se presenta alrededor del 20 de marzo. Este método explica por qué la fecha cambia cada año.

Fechas de los próximos Miércoles de Ceniza

El calendario litúrgico ya contempla las siguientes fechas para años posteriores:

2027: 10 de febrero

2028: 1 de marzo

2029: 14 de febrero

2030: 6 de marzo