Los mexicanos disfrutan de varios días de descanso a lo largo del año, algunos estipulados en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y otros por celebraciones históricas, o religiosas. Además, los estudiantes de educación pública tienen semanas de descanso extendidos por los Consejos Técnicos Escolares que son los últimos viernes de cada mes. Te enlistamos los que se tienen previstos para marzo.
Confirmado: fecha del primer puente de marzo 2026 en el calendario de días festivos de la LFT
¿Cuáles son los puentes de marzo?
El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece los días de descanso obligatorio en México y para marzo se tiene establecido el lunes 16 de marzo, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez (21 de marzo).
Además de los trabajadores formales, la fecha también se establece en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que los estudiantes de educación básica no tendrán clases, y regresarán a las aulas el martes 17 de marzo.
Otro puente será el viernes 27 de marzo debido al Consejo Técnico Escolar (CTE), en la que también los alumnos y padres de familia podrán disfrutar de un día de descanso extra.
Además, a finales de marzo y principios de abril comienza la Semana Santa, una de las mayores celebraciones de la comunidad católica: del 29 de marzo al 5 de abril de 2026. Las fechas clave son las siguientes:
- Domingo de Ramos: 29 de marzo de 2026.
- Jueves Santo: 2 de abril de 2026
- Viernes Santo: 3 de abril de 2026
- Sábado de Gloria: 4 de abril de 2026
- Domingo de Resurrección: 5 de abril de 2026
Crece turismo en México
Los días de descanso suelen ser aprovechados por los mexicanos para acudir a los diferentes centros turísticos del país, como playas, pueblos mágicos, zonas de montaña, bosques, etcétera, lo que atrae visitantes nacionales y extranjeros.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la grandeza cultural y natural de México, el proceso político de transformación que vive el país y el trabajo de la Secretaría de Turismo son los factores que influyeron para que en 2025 incrementará la llegada de visitantes internacionales con 98.2 millones de personas, un aumento de 13.6% respecto a 2024 y una derrama económica de 34 mil 992 millones de dólares (mdd), un 6.2% más que el año pasado.
La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que durante 2025 la llegada de turistas internacionales creció un 6.1%, con 47.8 millones de personas; mientras que a puertos mexicanos llegaron 11.4 millones de cruceristas, es decir, un aumento de 12.6%, con una derrama económica de 966.7 mdd.
La funcionaria federal anunció que durante el primer semestre de 2026 entrarán en operación 32 nuevas rutas aéreas nacionales y 22 nuevas rutas internacionales.
Además, detalló que en 2026, México estará presente en 18 Ferias y 5 caravanas en diferentes partes del mundo, en donde se promueven los destinos del país y se implementan las “Ventanas a México”, espacios donde danzantes, artesanas, artesanos, cocineras y, cocineros tienen un lugar para vender y exponer sus creaciones.