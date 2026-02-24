Eclipse lunar de marzo de 2026 coincide con la Luna llena: ¿cuándo es y podrá verse desde México?

Además, la Luna se verá llena durante las noches alrededor del 3 de marzo, así que no necesitas la hora exacta para disfrutarla. De acuerdo al sitio starwalk.space, este fenómeno podrá disfrutarse hasta el 4 de marzo.

¿Por qué hay luna llena?

La hora de Luna llena es el momento exacto en el que la Luna alcanza su iluminación máxima (cuando la Luna y el Sol están en lados opuestos de la Tierra). Pero a simple vista, la Luna puede seguir pareciendo un círculo completo antes y después de ese momento.

La Luna llena de marzo está en la constelación de Leo, no lejos de la estrella brillante Regulus, también conocida como el “Pequeño Rey”. Regulus se encuentra justo en el corazón de Leo y es fácil de ver a simple vista, detalla starwalk.space.

Eclipse lunar

Eclipse lunar total el 2–3 de marzo de 2026

La Luna llena de marzo coincidirá con un eclipse lunar total (Luna de Sangre), en el cual el satélite natural de la Tierra se verá mejor desde el oeste de Norteamérica, la región del Pacífico, el este de Asia, Australia y Nueva Zelanda.

En otras regiones, solo podrían ser visibles fases parciales/penumbrales. En Europa y África, el eclipse no será visible en absoluto.

¿Podrá verse desde México?

La UNAM ha anunciado que este fenómeno si podrá verse desde México.

La Luna de Sangre de marzo de 2026 será el único eclipse lunar total del año, dando a los observadores del cielo una oportunidad poco común de ver la Luna volverse de un rojo intenso. El próximo eclipse lunar total después de este no ocurrirá hasta 2028, lo que hace que este evento merezca especialmente tu atención.

El eclipse podrá apreciarse el 3 de marzo:

-Comienzo del eclipse en la penumbra (12:44 a.m. PST, 3:44 a.m. EST, 8:44 UTC):

La Luna entra en la penumbra de la Tierra, que es la parte exterior de la sombra. La Luna comienza a oscurecerse, pero el efecto es muy sutil.

-Comienzo del eclipse parcial (1:50 a.m. PST, 4:50 a.m. EST, 9:50 UTC)

La Luna comienza a entrar en la umbra, la parte interior de la sombra de la Tierra, y comienza el eclipse parcial. A simple vista, a medida que la Luna se mueve hacia la umbra, pareciera que le están sacando un bocado al disco lunar. La parte de la Luna dentro de la umbra se ve muy oscura.

-Comienzo de la totalidad (3:04 a.m. PST, 6:04 a.m. EST, 11:04 UTC)

La Luna completa está ahora en la umbra de la Tierra. La Luna se tiñe de un rojo cobrizo. Prueba a usar binoculares o un telescopio para ver mejor. Si quieres tomar una foto, usa una cámara sobre un trípode con exposiciones de al menos varios segundos.

-Final de la totalidad (4:03 a.m. PST, 7:03 a.m. EST, 12:03 UTC)

A medida que la Luna sale de la umbra de la Tierra, el color rojo se desvanece. Ahora pareciera que le están sacando un bocado al disco lunar del lado opuesto al de antes.

-Final del eclipse parcial (5:17 a.m. PST, 8:17 a.m. EST, 13:17 UTC)

La Luna entera está en la penumbra de la Tierra pero, de nuevo, el oscurecimiento es sutil.

-Final del eclipse en la penumbra (6:23 a.m. PST, 9:23 a.m. EST, 14:23 UTC)

El eclipse ha terminado.

Podrás seguirlo desde la app skytonight o desde el sitio web de la NASA