Más allá de “La Oficina”, ¿en qué trabaja realmente la gente en Aguascalientes? Esto dicen los datos

¿En qué trabaja la gente en Aguascalientes?

Aunque la ficción de oficina suele mostrar un entorno corporativo muy específico, la realidad laboral de Aguascalientes es mucho más diversa. De acuerdo con datos recientes, en el primer trimestre de 2025 la población ocupada en el estado alcanzó las 669,000 personas, de las cuales 60% son hombres y 40% mujeres.

Las ocupaciones más comunes están ligadas principalmente al comercio y la industria, dos de los motores económicos de la entidad. Entre los empleos que concentran a más trabajadores destacan:

Empleados de ventas, despachadores y dependientes en comercios: 44,700 personas

Comerciantes en establecimientos: 25,600 personas

Ensambladores y montadores de maquinaria, herramientas y productos metálicos: 22,200 personas

Esto muestra que una buena parte de la población trabaja de cara al público o en actividades productivas, más que en oficinas tradicionales.

Los principales negocios del estado

Si se observa la estructura empresarial del estado, el comercio al por menor es el sector con mayor número de negocios, con 21,197 unidades económicas, seguido por otros servicios no gubernamentales con 8,173 y servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas con 7,929.

Además, Aguascalientes tiene una fuerte vocación industrial. La manufactura, especialmente la fabricación de partes y accesorios para vehículos automotores, es uno de los pilares de su economía y su principal producto de exportación. Este dinamismo se concentra en parques industriales como Valle de Aguascalientes y Douki Seisan Park, donde operan numerosas empresas del sector.

En conjunto, los datos muestran que el mercado laboral del estado combina comercio, servicios e industria manufacturera, actividades que sostienen buena parte de la economía local y que van mucho más allá del típico trabajo de oficina retratado en la televisión.