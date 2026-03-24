Más allá de “La Oficina”, ¿en qué trabaja realmente la gente en Aguascalientes? Esto dicen los datos

¿Cuánto gana un empleado en Aguascalientes?
Los ingresos laborales en Aguascalientes varían dependiendo del tipo de empleo y del nivel de formalidad. En el primer trimestre de 2025, el salario promedio mensual general fue de 5,330 pesos.
La diferencia es clara entre quienes trabajan en el sector formal y quienes lo hacen en la informalidad. Los empleados con trabajo formal perciben en promedio 6,130 pesos al mes, mientras que quienes se desempeñan en actividades informales ganan alrededor de 4,170 pesos mensuales.
En cuanto a la estructura del mercado laboral, el 59.1% de la población ocupada tiene un empleo formal, mientras que el 40.9% trabaja en condiciones de informalidad.
Otro aspecto que refleja la dinámica laboral del estado es el tiempo que las personas destinan para llegar a su trabajo. En promedio, los habitantes de Aguascalientes tardan 24.7 minutos en trasladarse a su empleo, y el 44.1% utiliza un vehículo particular como su principal medio de transporte para realizar ese trayecto.
¿Qué estudian los hidrocálidos?
Las carreras universitarias más elegidas en Aguascalientes muestran algunas diferencias claras entre hombres y mujeres, aunque también hay áreas que concentran la mayor demanda en general.
En el caso de los hombres, las áreas con más estudiantes matriculados en licenciatura son:
Ingeniería, manufactura y construcción: 9,304 alumnos
Administración y negocios: 5,181 alumnos
Ciencias sociales y derecho: 2,510 alumnos
Para las mujeres, las preferencias cambian ligeramente. Las áreas con mayor número de estudiantes son:
Administración y negocios: 8,211 alumnas
Ingeniería, manufactura y construcción: 3,915 alumnas
Ciencias sociales y derecho: 3,837 alumnas
Si se observa el panorama general, hay algunas carreras que concentran la mayor demanda en la entidad. Entre ellas destacan Administración de empresas, con 7,130 estudiantes, seguida de Ingeniería industrial, con 4,370, y Derecho, con 3,470.
Antes de llegar a la universidad, también se observan tendencias claras en la educación media superior. A nivel nacional, muchas y muchos jóvenes optan por formaciones técnicas como Programación, Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo y Contabilidad, áreas que posteriormente influyen en la elección de carreras profesionales.