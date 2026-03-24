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Más allá de “La Oficina”, ¿en qué trabaja realmente la gente en Aguascalientes? Esto dicen los datos

Datos laborales muestran qué sectores sostienen el empleo en el estado, cuánto se gana en promedio y cuáles son las ocupaciones más comunes.
mar 24 marzo 2026 08:00 PM
La Oficina Aguascalientes
“La Oficina” volvió a generar conversación al situar su historia en Aguascalientes. (Especial)

En días recientes ha vuelto a colocarse en la conversación “La Oficina”, la nueva serie mexicana de Prime Video que adapta el concepto de “The Office”, la célebre comedia que nació en Reino Unido y que más tarde alcanzó enorme popularidad con su versión estadounidense.

La producción nacional decidió situar su historia en Aguascalientes, un detalle que ha despertado curiosidad entre muchos espectadores. No son pocos los que se preguntan si la vida laboral en ese estado realmente gira en torno a los trabajos de oficina, como muestra la serie.

Sin embargo, el panorama laboral de Aguascalientes es más diverso que el que muestra la ficticia empresa Jabones Olimpo y, en muchos casos, muy distinto al que aparece en pantalla. Los datos del portal Data México , de la Secretaría de Economía, muestran que las actividades económicas predominantes en la entidad van mucho más allá del típico empleo administrativo retratado en la ficción.

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¿En qué trabaja la gente en Aguascalientes?

Aunque la ficción de oficina suele mostrar un entorno corporativo muy específico, la realidad laboral de Aguascalientes es mucho más diversa. De acuerdo con datos recientes, en el primer trimestre de 2025 la población ocupada en el estado alcanzó las 669,000 personas, de las cuales 60% son hombres y 40% mujeres.

Las ocupaciones más comunes están ligadas principalmente al comercio y la industria, dos de los motores económicos de la entidad. Entre los empleos que concentran a más trabajadores destacan:

Empleados de ventas, despachadores y dependientes en comercios: 44,700 personas

Comerciantes en establecimientos: 25,600 personas

Ensambladores y montadores de maquinaria, herramientas y productos metálicos: 22,200 personas

Esto muestra que una buena parte de la población trabaja de cara al público o en actividades productivas, más que en oficinas tradicionales.

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Los principales negocios del estado

Si se observa la estructura empresarial del estado, el comercio al por menor es el sector con mayor número de negocios, con 21,197 unidades económicas, seguido por otros servicios no gubernamentales con 8,173 y servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas con 7,929.

Además, Aguascalientes tiene una fuerte vocación industrial. La manufactura, especialmente la fabricación de partes y accesorios para vehículos automotores, es uno de los pilares de su economía y su principal producto de exportación. Este dinamismo se concentra en parques industriales como Valle de Aguascalientes y Douki Seisan Park, donde operan numerosas empresas del sector.

En conjunto, los datos muestran que el mercado laboral del estado combina comercio, servicios e industria manufacturera, actividades que sostienen buena parte de la economía local y que van mucho más allá del típico trabajo de oficina retratado en la televisión.

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¿Cuánto gana un empleado en Aguascalientes?

Los ingresos laborales en Aguascalientes varían dependiendo del tipo de empleo y del nivel de formalidad. En el primer trimestre de 2025, el salario promedio mensual general fue de 5,330 pesos.

La diferencia es clara entre quienes trabajan en el sector formal y quienes lo hacen en la informalidad. Los empleados con trabajo formal perciben en promedio 6,130 pesos al mes, mientras que quienes se desempeñan en actividades informales ganan alrededor de 4,170 pesos mensuales.

En cuanto a la estructura del mercado laboral, el 59.1% de la población ocupada tiene un empleo formal, mientras que el 40.9% trabaja en condiciones de informalidad.

Otro aspecto que refleja la dinámica laboral del estado es el tiempo que las personas destinan para llegar a su trabajo. En promedio, los habitantes de Aguascalientes tardan 24.7 minutos en trasladarse a su empleo, y el 44.1% utiliza un vehículo particular como su principal medio de transporte para realizar ese trayecto.

¿Qué estudian los hidrocálidos?

Las carreras universitarias más elegidas en Aguascalientes muestran algunas diferencias claras entre hombres y mujeres, aunque también hay áreas que concentran la mayor demanda en general.

En el caso de los hombres, las áreas con más estudiantes matriculados en licenciatura son:

Ingeniería, manufactura y construcción: 9,304 alumnos

Administración y negocios: 5,181 alumnos

Ciencias sociales y derecho: 2,510 alumnos

Para las mujeres, las preferencias cambian ligeramente. Las áreas con mayor número de estudiantes son:

Administración y negocios: 8,211 alumnas

Ingeniería, manufactura y construcción: 3,915 alumnas

Ciencias sociales y derecho: 3,837 alumnas

Si se observa el panorama general, hay algunas carreras que concentran la mayor demanda en la entidad. Entre ellas destacan Administración de empresas, con 7,130 estudiantes, seguida de Ingeniería industrial, con 4,370, y Derecho, con 3,470.

Antes de llegar a la universidad, también se observan tendencias claras en la educación media superior. A nivel nacional, muchas y muchos jóvenes optan por formaciones técnicas como Programación, Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo y Contabilidad, áreas que posteriormente influyen en la elección de carreras profesionales.

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La vida laboral de Aguascalientes no es como en “La Oficina”

Aunque “La Oficina” ha logrado conectar con el público por retratar con humor la vida “godín” de muchas oficinas mexicanas, la realidad laboral de Aguascalientes es distinta a la que se ve en pantalla.

La serie —bien elaborada y celebrada por su capacidad para reflejar situaciones muy reconocibles del trabajo administrativo— sitúa su historia en un entorno corporativo que resulta familiar para muchos espectadores. Sin embargo, los datos económicos muestran que los empleos de oficina no son los más comunes en el estado.

Las estadísticas indican que una gran parte de la población ocupada trabaja en comercio, servicios y actividades industriales. Entre las ocupaciones más frecuentes destacan los empleados de ventas, comerciantes y trabajadores de ensamblaje en la industria, lo que refleja una economía más vinculada al comercio y a la producción que al trabajo administrativo.

A esto se suma el peso de la industria manufacturera, especialmente la fabricación de autopartes, uno de los pilares económicos de la entidad y una de sus principales actividades de exportación.

En ese sentido, más que desacreditar la serie, los datos ayudan a ponerla en contexto: “La Oficina” retrata muy bien la cultura laboral de los empleos administrativos en México, pero en Aguascalientes la realidad cotidiana de la mayoría de los trabajadores ocurre fuera de los cubículos, en comercios, servicios y fábricas.

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