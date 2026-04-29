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Después del 1 de mayo, ¿cuándo es el siguiente puente oficial en México?

El 1 de mayo es un día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo, y coincidió con el viernes, por lo que habrá un puente. Esta situación no volverá a repetirse hasta noviembre de 2026.
mié 29 abril 2026 08:21 PM
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El viernes 1 de mayo es día de descanso obligatorio en conmemoración por el Día del Trabajo. Si acordaste con tu empresa o persona empleadora trabajar, tienes derecho de que se te pague lo siguiente conforme al artículo 75 de la LFT. (DarioGaona / iStock)

El 1 de mayo, el Día de Trabajo, es un día de descanso obligatorio para estudiantes y trabajadores en México, según la Ley Federal del Trabajo. En 2026, la fecha coincidió con el viernes, lo que asegura un fin de semana largo para quienes pueden disfrutar de estar fuera de las oficinas y las aulas.

Después, pasarán más de cuatro meses para el siguiente festivo, y aún más para el puente oficial.

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¿Cuándo es el siguiente feriado en México?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece de manera general cuáles son los días de descanso obligatorio, la siguiente fecha será hasta el miércoles 16 de septiembre, por la celebración oficial de la Independencia.

Esta fecha no puede ser recorrida, por lo que será un día inhábil en medio de la semana. Después de esta fecha, quedarán dos más:

- Lunes 16 de noviembre, por la conmemoración del inicio de la Revolución (20 de noviembre).
- Viernes 25 de diciembre, por Navidad.

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Próximo puente para los estudiantes

En el caso de los estudiantes de educación básica, tendrán cuatro días de descanso durante mayo. El Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP determina que habrá suspensión de labores docentes en tres días:

- Viernes 1 de mayo - Día del Trabajo
- Martes 5 de mayo - Aniversario de la Batalla de Puebla
- Viernes 15 de mayo - Día del Maestro

Además, habrá reunión de Consejo Técnico el viernes 29, por lo que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán que acudir a clases.

¿Cómo se pagan los feriados?

De acuerdo con el artículo 75 de la LFT, los empleadores y trabajadores deberán acordar quienes deban prestar sus servicios durante los días de descanso obligatorio. En tal caso, los trabajadores tienen derecho a que se les pague, “independientemente del salario que les corresponde por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”.

Es decir, un salario triple en ese día. Para calcularlo, se debe sumar el monto diario y uno doble por prestar servicios en esa fecha.

La manera más sencilla de calcularlo es multiplicar por tres el salario diario. En caso de que no conozcas cuánto te corresponde, puedes consultarlo en tu recibo de nómina o en la Constancia de Semanas Cotizadas del IMSS, en el apartado de Sueldo Base de Cotización.

Las personas que reciben el salario mínimo, deberían obtener los siguientes montos, con la actualización de 2026 :

Mínimo General
Salario diario: 315.04 pesos
Salario para el 1 de mayo: 945.12 pesos

Zona Libre de la Frontera Norte
Salario diario: 440.87 pesos
Salario para el 1 de mayo: 1,322.61 pesos

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¿Qué hago si no me pagan como se debe?

En caso de que no hayan pagado el día de descanso obligatorio como se debe, el primer paso es acudir con el área de recursos humanos o con el patrón para hablar del ajuste. En caso de que no haya una respuesta positiva, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) puede intervenir para defender los derechos del trabajador.

La Profedet brinda asesoría, conciliación y representación jurídica gratuita. Puedes solicitar apoyo en sus redes sociales oficiales o en los siguientes medios de comunicación:

Teléfonos: 800 717 2942 y 800 911 7877

Atención Ciudadana: 079, línea del Gobierno de México

Consulta la dirección de sus oficinas por estados aquí.

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