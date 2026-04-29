¿Cuándo es el siguiente feriado en México?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece de manera general cuáles son los días de descanso obligatorio, la siguiente fecha será hasta el miércoles 16 de septiembre, por la celebración oficial de la Independencia.

Esta fecha no puede ser recorrida, por lo que será un día inhábil en medio de la semana. Después de esta fecha, quedarán dos más:

- Lunes 16 de noviembre, por la conmemoración del inicio de la Revolución (20 de noviembre).

- Viernes 25 de diciembre, por Navidad.

Próximo puente para los estudiantes

En el caso de los estudiantes de educación básica, tendrán cuatro días de descanso durante mayo. El Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP determina que habrá suspensión de labores docentes en tres días:

- Viernes 1 de mayo - Día del Trabajo

- Martes 5 de mayo - Aniversario de la Batalla de Puebla

- Viernes 15 de mayo - Día del Maestro

Además, habrá reunión de Consejo Técnico el viernes 29, por lo que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán que acudir a clases.

¿Cómo se pagan los feriados?

De acuerdo con el artículo 75 de la LFT, los empleadores y trabajadores deberán acordar quienes deban prestar sus servicios durante los días de descanso obligatorio. En tal caso, los trabajadores tienen derecho a que se les pague, “independientemente del salario que les corresponde por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”.

Es decir, un salario triple en ese día. Para calcularlo, se debe sumar el monto diario y uno doble por prestar servicios en esa fecha.

La manera más sencilla de calcularlo es multiplicar por tres el salario diario. En caso de que no conozcas cuánto te corresponde, puedes consultarlo en tu recibo de nómina o en la Constancia de Semanas Cotizadas del IMSS, en el apartado de Sueldo Base de Cotización.

Las personas que reciben el salario mínimo, deberían obtener los siguientes montos, con la actualización de 2026 :

Mínimo General

Salario diario: 315.04 pesos

Salario para el 1 de mayo: 945.12 pesos

Zona Libre de la Frontera Norte

Salario diario: 440.87 pesos

Salario para el 1 de mayo: 1,322.61 pesos