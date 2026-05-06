¿Qué hacer si no sonó la alerta sísmica en tu celular? Pasos para revisar si está activa en iPhone y Android

¿Qué hacer si no sonó la alerta en mi celular este 6 de mayo?

En primer lugar, es necesario que cada persona revise si tiene activada la función de recibir alertas en sus teléfonos móviles.

En sistemas Android, la ruta es la siguiente: Ajustes → Notificaciones → Ajustes avanzados → Alertas de emergencia inalámbricas → Activar “Permitir alertas”.

En iOS: Configuración → Notificaciones y desliza hasta la parte final del menú → Revisa que las opciones “Alertas gubernamentales” o “Alertas de emergencia” estén activadas.

En caso de tener dudas sobre el proceso, o notar alguna irregularidad, se debe marca al 079, desde cualquier parte de la República para recibir orientación.

Este número es la línea telefónica de atención ciudadana en México, y está disponible las 24 horas, los 365 días del año. El personal te dará información o indicaciones para resolver el problema.

Transformación Digital trabaja de manera conjunta con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

La alerta en los teléfonos fue emitida en el 95% de antenas

La Agencia Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que el sistema de alertamiento masivo en teléfonos celulares se activó con éxito este 6 de mayo, a las 11:00 horas, como parte del Primer Simulacro Nacional 2026.

Según el reporte oficial, la señal fue emitida por el 95% de las antenas instaladas en el país y se trabaja en detectar y corregir aquellas en las que no se transmitió.

El sistema Cell Broadcast se activa dentro del polígono determinado en todos los teléfonos móviles con señal y que cuenten con las alertas habilitadas, sin importar si tienen saldo.

El polígono de alertamiento fue definido por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES); el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5); y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) en conjunto con las autoridades estatales.