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¿Qué hacer si no sonó la alerta sísmica en tu celular? Pasos para revisar si está activa en iPhone y Android

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones trabaja junto con la Coordinación Nacional de Protección Civil para el funcionamiento del sistema de alertamiento en los celulares.
mié 06 mayo 2026 12:42 PM
¿Qué hacer si no sonó la alerta sísmica en tu celular? Pasos para revisar si está activa en iPhone y Android
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que el sistema de alertamiento masivo en teléfonos celulares se activó con éxito este 6 de mayo, a las 11:00 horas, como parte del Primer Simulacro Nacional 2026. (Daniel Martínez / Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones)

Además de la clásica alerta sísmica de los espacios públicos, el Gobierno Federal lleva a cabo un sistema de notificaciones vía teléfono celular para anticipar a las personas para ponerse seguros ante un temblor o situación de emergencia.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones es la entidad encargada de que esté en funcionamiento en el territorio nacional, y brindar atención en caso de que no suceda. Si tu celular no sonó durante un sismo, o en el simulacro nacional, puedes consultar.

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¿Qué hacer si no sonó la alerta en mi celular este 6 de mayo?

En primer lugar, es necesario que cada persona revise si tiene activada la función de recibir alertas en sus teléfonos móviles.

En sistemas Android, la ruta es la siguiente: Ajustes → Notificaciones → Ajustes avanzados → Alertas de emergencia inalámbricas → Activar “Permitir alertas”.

En iOS: Configuración → Notificaciones y desliza hasta la parte final del menú → Revisa que las opciones “Alertas gubernamentales” o “Alertas de emergencia” estén activadas.

En caso de tener dudas sobre el proceso, o notar alguna irregularidad, se debe marca al 079, desde cualquier parte de la República para recibir orientación.

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Este número es la línea telefónica de atención ciudadana en México, y está disponible las 24 horas, los 365 días del año. El personal te dará información o indicaciones para resolver el problema.

Transformación Digital trabaja de manera conjunta con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

La alerta en los teléfonos fue emitida en el 95% de antenas

La Agencia Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que el sistema de alertamiento masivo en teléfonos celulares se activó con éxito este 6 de mayo, a las 11:00 horas, como parte del Primer Simulacro Nacional 2026.

Según el reporte oficial, la señal fue emitida por el 95% de las antenas instaladas en el país y se trabaja en detectar y corregir aquellas en las que no se transmitió.

El sistema Cell Broadcast se activa dentro del polígono determinado en todos los teléfonos móviles con señal y que cuenten con las alertas habilitadas, sin importar si tienen saldo.

El polígono de alertamiento fue definido por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES); el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5); y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) en conjunto con las autoridades estatales.

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Así se activa la alerta sísmica

La Alerta Sísmica se activa automáticamente cuando las estaciones instaladas en la costa de Guerrero detectan el inicio de un sismo de gran magnitud y envían la señal.

Además, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) activa la alerta sísmica si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida para cada ciudad.

¿Cuándo se activa la alerta sísmica?

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 170 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.

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Alerta sísmica Ciudad de México

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