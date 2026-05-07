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HYBE frente a Sony, Universal y Warner: cuánto gana la disquera de BTS ante los gigantes de la música

La disquera de BTS reportó ingresos en 2025 por 2.65 billones de wones surcoreanos, equivalente a 1,828 millones de dólares. Su principal fuente de ingresos fueron los conciertos.
jue 07 mayo 2026 03:50 PM
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Los conciertos que se llevaron a cabo en 2025 representó el mayo ingreso para la empresa discográfica con sede en Seúl. La banda BTS está bajo su sello. (Foto: hybecorp.com)

La banda BTS no solo llena conciertos, sino que también es parte de una estrategia empresarial que entendió bien su casa disquera Big Hit Music, una filial de HYBE, empresa con sede en Seúl, Corea del Sur, y de la que forma parte desde su fundación.

La boyband nació en 2013 y durante varios años sacaron éxitos con el selló de Columbia Records, que se centró en la distribución y comercialización de su música en Estados Unidos y mercados internacionales.

En 2021, los surcoreanos sustituyeron a Columbia por Universal Music Group como su socio de distribución y comercialización.

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La empresa se fundó en 2005 bajo el nombre de Big Hit Entertainment y en 2021, cambió su nombre a HYBE que actualmente funciona como holding global y plataforma tecnológica, mientras que Big Hit Music subsiste como sello independiente encargado de artistas como BTS, Tomorrow X Together (TXT), Cortis, Lee Hyun, Illit, entre otros.

¿Cuáles son los números de la empresa?

HYBE reportó ingresos en 2025 por 2.65 billones de wones surcoreanos, unos 1,828 millones de dólares, y aunque los conciertos fueron su principal ingreso con un total de 279 y que generaron 763,900 millones de wones.

Estos resultados le ayudaron a posicionarse en el cuarto lugar a nivel mundial en la lista de los "Mejores Promotores" de Billboard, y el ingreso al grupo de los "Cuatro Grandes" de la industria.

¿Cómo está frente a la competencia?

Warner Music Group obtuvo ingresos de 1,840 millones de dólares (mdd) en el trimestre que finalizó el 31 de diciembre de 2025, lo que representa un crecimiento del 10.44%.

Ese mismo año, Universal Music Group registró ingresos anuales de 14,199 mdd, lo que le representó un crecimiento de 5.69%.

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De acuerdo con el más reciente informe de Sony, para el año fiscal 2025 (que comprende hasta el 31 de marzo de 2026), contempla los siguientes datos:

Para el trimestre que finalizó el 31 de diciembre de 2025, los ingresos por ventas fueron de 3.7 billones de yenes (25,500 mdd).

Es decir, por ingresos, Universal es la empresa líder en la industria.

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Discografía de BTS

El 21 de marzo, la banda de k-pop vendió casi 4 millones de copias de su nuevo álbum en el primer día de su lanzamiento, con lo que batió su propio récord de cualquier álbum, de acuerdo a lo que informó BigHit Music.

Arirang, su quinto álbum de estudio, alcanzó 3.98 millones de copias vendidas en las 24 horas posteriores a su lanzamiento. La cifra superó a su cuarto álbum de estudio, "Map of the Soul: 7", en febrero de 2020, cuando vendió 3.37 millones de copias.

En la página oficial de la banda hay 22 portadas entre álbumes y EP´s, siendo el 2 Cool 4 Skool el disco debut de la banda que se lanzó el 12 de junio de 2013.

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Portada del primer álbum de los BTS. (Foto: https://ibighit.com/ )

En septiembre de ese mismo año, lanzaron Con O!RUL8,2? (¡Oh! ¿Tú también llegas tarde?), BTS transmite el mensaje de que “debes encontrar tu felicidad y tu propia vida antes de que sea demasiado tarde”.

  • Skool Luv Affair
  • Dark & Wild
  • The most beautiful moment in life pt.1.
  • The most beautiful moment in life pt.2.
  • The most beautiful moment in life
  • Wings
  • You Never Walk Alone
  • Love Yourself 承 'HER'!
  • Be
  • Dynamite
  • Butter
  • Arirang

Destaca que en el más reciente álbum aparecen sus fotografías y el título está inspirado en una canción folclórica tradicional coreana. El álbum refleja simbólicamente las raíces del grupo y los sentimientos actuales de la banda en 2026 que regresa a los escenarios tras tres meses y nueve meses de ausencia debido a que algunos de sus integrantes tenían que cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

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La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) prevé una derrama económica por 1,861 millones de pesos (mdp) por los tres conciertos que ofrecerá la boyband BTS en la capital del país los días 7,9 y 10 de mayo.

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