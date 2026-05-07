De acuerdo con el más reciente informe de Sony, para el año fiscal 2025 (que comprende hasta el 31 de marzo de 2026), contempla los siguientes datos:

Para el trimestre que finalizó el 31 de diciembre de 2025, los ingresos por ventas fueron de 3.7 billones de yenes (25,500 mdd).

Es decir, por ingresos, Universal es la empresa líder en la industria.

Discografía de BTS

El 21 de marzo, la banda de k-pop vendió casi 4 millones de copias de su nuevo álbum en el primer día de su lanzamiento, con lo que batió su propio récord de cualquier álbum, de acuerdo a lo que informó BigHit Music.

Arirang, su quinto álbum de estudio, alcanzó 3.98 millones de copias vendidas en las 24 horas posteriores a su lanzamiento. La cifra superó a su cuarto álbum de estudio, "Map of the Soul: 7", en febrero de 2020, cuando vendió 3.37 millones de copias.

En la página oficial de la banda hay 22 portadas entre álbumes y EP´s, siendo el 2 Cool 4 Skool el disco debut de la banda que se lanzó el 12 de junio de 2013.

Portada del primer álbum de los BTS. https://ibighit.com/ (Foto:

En septiembre de ese mismo año, lanzaron Con O!RUL8,2? (¡Oh! ¿Tú también llegas tarde?), BTS transmite el mensaje de que “debes encontrar tu felicidad y tu propia vida antes de que sea demasiado tarde”.

Skool Luv Affair

Dark & Wild

The most beautiful moment in life pt.1.

The most beautiful moment in life pt.2.

The most beautiful moment in life

Wings

You Never Walk Alone

Love Yourself 承 'HER'!

Be

Dynamite

Butter

Arirang

Destaca que en el más reciente álbum aparecen sus fotografías y el título está inspirado en una canción folclórica tradicional coreana. El álbum refleja simbólicamente las raíces del grupo y los sentimientos actuales de la banda en 2026 que regresa a los escenarios tras tres meses y nueve meses de ausencia debido a que algunos de sus integrantes tenían que cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.