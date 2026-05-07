BTS no solo llena estadios: conciertos en el Estadio GNP dejarán 1,800 mdp en CDMX

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) prevé una derrama económica por 1,861 millones de pesos (mdp) por los tres conciertos que ofrecerá la boyband BTS en la capital del país los días 7,9 y 10 de mayo.
Conciertos de BTS generarán una derrama económica de 1,800 mdp en la CDMX
El presidente de la Canaco CDMX , Vicente Gutiérrez Camposeco, destacó que este tipo de espectáculos reafirma la capacidad de la capital para albergar eventos de talla internacional, impulsando la reactivación y el dinamismo del sector comercio y servicios. De acuerdo con las siguientes estimaciones:
• La venta de boletos alcanzará los 1,529 mdp.
• El sector hotelero prevé ingresos por 294,586,000 pesos, ante la llegada de turistas nacionales y extranjeros.
• El consumo en alimentos y servicios generará alrededor de 37,670,000 pesos.
El líder empresarial explicó que la derrama económica se extenderá a diversos giros comerciales, entre ellos restaurantes, cafeterías, bares y establecimientos de comida rápida —especialmente en zonas cercanas a Ciudad Deportiva y corredores turísticos—, así como servicios de transporte, tiendas de conveniencia, comercios de souvenirs y agencias de viajes, que capitalizarán la estancia prolongada de visitantes.
La llegada de fenómenos globales como BTS posiciona a nuestra ciudad como un destino cultural clave”
El titular de la Canaco llamó a las autoridades a reforzar los operativos de movilidad y seguridad en las inmediaciones del recinto, con el objetivo de garantizar una experiencia óptima para visitantes nacionales e internacionales
¿A qué hora es el acceso al Estadio GNP?
Debido a que se prevé una gran afluencia en el recinto que se ubica en la alcaldía Iztacalco, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX implementará un operativo en la zona.
Ocesa informó a través de su cuenta en 𝕏 sobre los horarios de acceso al Estadio GNP, los cuales quedaron de la siguiente manera:
El check in VIP será de las 10:00 h a las 15:45 h.
Las puertas VIP se abrirán a las 15:00 h.
El soundcheck VIP arrancará a las 16:00 h, mientras que las puertas generales se abrirán a las 16:30 h.
Los accesos habilitados serán por la Puerta 6 (Viaducto) y Puerta 15 (Eje 3), por donde podrán ingresar todas las secciones. Los puentes norte y sur que llevan a las secciones de grada nones y pares, respectivamente.
- Acceso A: platino
- Acceso B: secciones nones verde, naranja A, naranja B y naranja C
- Acceso D: platino
- Acceso E y F: secciones pares verde, naranja A, naranja B y naranja C
- Acceso G: platino
El primer concierto de la boy band en la CDMX arrancará a las 20:00 h.
¿Qué dijo Sheinbaum tras la visita de BTS a Palacio Nacional?
Tras la reunión que sostuvo con los integrantes de la banda BTS, la presidenta de México, aseguró que éstos le preguntaron si en el Zócalo de la CDMX donde Shakira ofreció su concierto, “porque todo mundo quiere venir al Zócalo, es un sentimiento de libertad".
La mandataria federal confirmó que la banda regresará a ofrecer conciertos en 2027, al mismo tiempo que destaco el mensaje que propagan que se enfoca en la salud mental, la paz y el amor, y que fortalece su conexión con audiencias jóvenes.
BTS, grupo de K-pop surcoreano formado en 2013, logró reunir cerca de 50,000 personas en el Zócalo de la CDMX, durante su visita a la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.