BTS no solo llena estadios: conciertos en el Estadio GNP dejarán 1,800 mdp en CDMX

El presidente de la Canaco CDMX , Vicente Gutiérrez Camposeco, destacó que este tipo de espectáculos reafirma la capacidad de la capital para albergar eventos de talla internacional, impulsando la reactivación y el dinamismo del sector comercio y servicios. De acuerdo con las siguientes estimaciones:

• La venta de boletos alcanzará los 1,529 mdp.

• El sector hotelero prevé ingresos por 294,586,000 pesos, ante la llegada de turistas nacionales y extranjeros.

• El consumo en alimentos y servicios generará alrededor de 37,670,000 pesos.

El líder empresarial explicó que la derrama económica se extenderá a diversos giros comerciales, entre ellos restaurantes, cafeterías, bares y establecimientos de comida rápida —especialmente en zonas cercanas a Ciudad Deportiva y corredores turísticos—, así como servicios de transporte, tiendas de conveniencia, comercios de souvenirs y agencias de viajes, que capitalizarán la estancia prolongada de visitantes.

La llegada de fenómenos globales como BTS posiciona a nuestra ciudad como un destino cultural clave” Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente Canaco CDMX

El titular de la Canaco llamó a las autoridades a reforzar los operativos de movilidad y seguridad en las inmediaciones del recinto, con el objetivo de garantizar una experiencia óptima para visitantes nacionales e internacionales