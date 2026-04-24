Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

¿De cuánto será la inversión para el álbum del Mundial de Futbol Panini?

Los aficionados al futbol y que gustan de coleccionar estampas y álbumes conmemorativos tienen la oportunidad de comprar el álbum, cajas con estampas y sobres en tiendas oficiales.
vie 24 abril 2026 04:06 PM
Tener el álbum Panini del Mundial 2026 será más caro: ¿cuánto costará llenarlo?
El álbum Panini estará disponible en tiendas departamentales y páginas oficiales, además de que el intercambio de tarjetas se promueve en grupos en redes sociales. (Foto: Facebook Panini Sport MX)

Una de las tradiciones de los Mundiales de Futbol es llenar el álbum de estampas Panini, el cual tiene a todos los jugadores que participarán en la justa deportiva y que este 2026 se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Este ejemplar resulta atractivo para los aficionados y coleccionistas.

La empresa ya publicó los precios sugeridos y las tiendas oficiales en donde se podrá adquirir. Las estampas, cajas de sobres y el álbum se venderán en distintas tiendas departamentales, en comercio en línea y en puestos de periódicos.

Publicidad

¿Dónde se venderá el álbum Panini?

Se prevé que su venta arranque el jueves 30 de abril, de acuerdo a lo que consultó Expansión con Elvira Maya, voceadora en el municipio en Nezahualcóyotl, en Edomex.

“La caja con 100 sobres va a costar 1,250 pesos y cada sobre costará 25 pesos con siete estampas”, explicó.

El álbum pasta suave costará 100 pesos y el de pasta dura 250 pesos. Consta de 112 páginas, con 980 stickers entre imágenes de los jugadores, escudos de las selecciones participantes y estampas originales.

A través de la página oficial de Panini en donde se anuncia su preventa con los siguientes precios:

-Álbum de pasta suave 99 pesos

-Pasta dura 349 pesos

-El paquete pasta suave más una caja de sobres 2,599 pesos

-Álbum de pasta dura con caja de sobres: 2,849 pesos

-Álbum de pasta suave más caja de sobres: 2,599 pesos

-10 sobres: 250 pesos

-Caja con 100 sobres: 2,500 pesos

-Caja con sobres premium: 690 pesos

-Caja con 24 sobres: 936 pesos

-También estará disponible en las siguientes empresas y tiendas departamentales.

Librerías Gandhi

Amazon

Tiendas Oxxo

En grupos en redes sociales como Facebook ya hay grupos en donde las personas buscan intercambiar y vender las estampas con los jugadores en caso de que les salgan repetidos con el objetivo de completar el álbum de la Copa del Mundo 2026 que tiene la característica de ser el más grande debido a que participan 48 selecciones de futbol, por lo que a cada selección se le dedicarán dos páginas, además de escudos y estampas especiales.

La colección oficial también contempla un sticker extra insertado aleatoriamente y un Display Box con 104 sobres.

El álbum incluirá páginas especiales sobre:

  • Estadios
  • Calendario de partidos
  • Historia de la Copa Mundial de la FIFA™
  • Camino a la Copa Mundial de la FIFA™
  • Récords
Publicidad

¿Cuánto costó el álbum del Mundial de Futbol Qatar 2022?

En medio de una tendencia inflacionara, el precio del álbum del Mundial de Futbol 2026 registra un aumento en el precio a comparación de hace cuatro años cuando su lanzamiento se ofertó de la siguiente manera:

Un álbum con pasta dura costó 247 pesos.

Álbum de pasta suave: 89 pesos

Un sobre con cinco estampas costó 18 pesos.

Caja con 104 sobres: 1,872 pesos

Ecoblíster con 10 sobres: 179 pesos

Álbum de pasta suave con dos sobres: 59 pesos

Advierten sobre fraudes

La empresa de análisis de seguridad informática, Kaspersky alertó este viernes de sitios en línea fraudulentos que simulan los canales oficiales de Panini.

“Estos sitios muestran opciones con precios muy por debajo del mercado o promociones que parecen imperdibles, con distintas alternativas como álbumes de tapa dura, paquetes de stickers en diferentes cantidades e incluso combos que incluyen el álbum y sobres”, alertó la empresa en ciberseguridad.

En un comunicado detalló que hasta el momento se han identificado al menos 20 dominios fraudulentos en América Latina, de los cuales 13 están dirigidos a países de habla hispana.

Las páginas simulan con gran detalle un comercio electrónico legítimo, mostrando envío gratuito, botones de “Agregar al carrito” y campos para calcular el costo de envío, además de una sección de “Productos relacionados” con múltiples artículos. Para reforzar una falsa sensación de credibilidad, el pie de página de algunos de estos sitios incluye un “Centro de Atención”, un correo de contacto e incluso una dirección.

Leer más:

El Mundial entusiasma a México, pero exhibe dudas en seguridad y organización
Empresas

El Mundial entusiasma a México, pero exhibe dudas en seguridad y organización

Recomendaciones para evitar caer en fraudes

  • Acceder únicamente a canales oficiales: escribe directamente la dirección del sitio en el navegador y evita enlaces recibidos por redes sociales, correos o mensajes.
  • Verificar el dominio del sitio: pequeñas variaciones en la URL pueden indicar páginas falsas.
Publicidad
  • Configurar alertas de consumo en el banco: recibir notificaciones inmediatas permite detectar rápidamente cualquier cargo no autorizado.

Tags

Copa Mundial Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad