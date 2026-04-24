Tener el álbum Panini del Mundial 2026 será más caro: ¿cuánto costará llenarlo?

¿Dónde se venderá el álbum Panini?

Se prevé que su venta arranque el jueves 30 de abril, de acuerdo a lo que consultó Expansión con Elvira Maya, voceadora en el municipio en Nezahualcóyotl, en Edomex.

“La caja con 100 sobres va a costar 1,250 pesos y cada sobre costará 25 pesos con siete estampas”, explicó.

El álbum pasta suave costará 100 pesos y el de pasta dura 250 pesos. Consta de 112 páginas, con 980 stickers entre imágenes de los jugadores, escudos de las selecciones participantes y estampas originales.

A través de la página oficial de Panini en donde se anuncia su preventa con los siguientes precios:

-Álbum de pasta suave 99 pesos

-Pasta dura 349 pesos

-El paquete pasta suave más una caja de sobres 2,599 pesos

-Álbum de pasta dura con caja de sobres: 2,849 pesos

-Álbum de pasta suave más caja de sobres: 2,599 pesos

-10 sobres: 250 pesos

-Caja con 100 sobres: 2,500 pesos

-Caja con sobres premium: 690 pesos

-Caja con 24 sobres: 936 pesos

-También estará disponible en las siguientes empresas y tiendas departamentales.

Librerías Gandhi

Amazon

Tiendas Oxxo

En grupos en redes sociales como Facebook ya hay grupos en donde las personas buscan intercambiar y vender las estampas con los jugadores en caso de que les salgan repetidos con el objetivo de completar el álbum de la Copa del Mundo 2026 que tiene la característica de ser el más grande debido a que participan 48 selecciones de futbol, por lo que a cada selección se le dedicarán dos páginas, además de escudos y estampas especiales.

La colección oficial también contempla un sticker extra insertado aleatoriamente y un Display Box con 104 sobres.

El álbum incluirá páginas especiales sobre: