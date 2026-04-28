El factor edad en el futbol y el caso Raúl Jímenez

Es importante considerar que el valor de mercado no siempre refleja la trayectoria o la importancia deportiva de un jugador, sino factores como la edad, el rendimiento reciente, el potencial de crecimiento y el interés que pueda generar en el mercado de fichajes.

Por ello, futbolistas con gran trayectoria pueden tener una valuación menor. Un ejemplo es Raúl Jiménez, uno de los referentes del ataque mexicano, quien a sus 34 años tiene un valor estimado de 4 millones de euros y actualmente juega con el Fulham en la Premier League.

Esto ocurre porque, en el mercado del futbol, la edad es uno de los factores que más influyen en el precio de un jugador. Los clubes suelen pagar más por futbolistas jóvenes que aún tienen varios años de carrera por delante, ya que representan una inversión a largo plazo y la posibilidad de revenderlos en el futuro por una cifra mayor.

En cambio, cuando un jugador se acerca a la recta final de su carrera, su valor tiende a disminuir. A partir de los 30 años, muchos futbolistas comienzan a perder parte de sus capacidades físicas —como velocidad, resistencia o explosividad—, lo que reduce su proyección deportiva y también su atractivo en el mercado de transferencias.

Así, aunque un jugador veterano pueda mantener un alto nivel o incluso atravesar un gran momento deportivo, su valor de mercado suele ser menor que el de talentos más jóvenes, simplemente porque los clubes saben que su tiempo al máximo nivel es más limitado.