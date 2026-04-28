¿Cuánto valen las selecciones favoritas para el Mundial?
Más allá del desempeño deportivo, el valor de mercado de las plantillas también da una idea del poder futbolístico de cada selección. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, tres de las selecciones que parten como favoritas rumbo al Mundial de 2026 —España, Francia y la vigente campeona Argentina— concentran algunas de las plantillas más valiosas del futbol internacional.
El valor estimado de sus jugadores es el siguiente:
Francia — 1,360 millones de euros
España — 1,310 millones de euros
Argentina — 761.2 millones de euros
Estas cifras reflejan el peso de ligas europeas altamente competitivas y la presencia de figuras consolidadas en clubes de élite, factores que influyen directamente en el valor de mercado de sus futbolistas.
Los convocados de la Liga MX para el Mundial
El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dio a conocer la lista de jugadores de clubes de la Liga MX que iniciarán la concentración rumbo al Mundial 2026 a partir del 6 de mayo. Este grupo forma parte de un plan de trabajo de cinco semanas y media de preparación aprobado por los dueños de los clubes del futbol mexicano.
En total, 12 jugadores de la Liga MX están considerados para integrar la lista definitiva que México entregará a la FIFA el 1 de junio. En esta convocatoria inicial no aparecen los futbolistas que militan en el extranjero, quienes se incorporarán una vez que concluyan sus ligas.
Además, hay ocho jugadores marcados con asterisco, que fueron convocados como sparrings para apoyar los entrenamientos. Ellos participarán en la preparación previa y posteriormente serán reemplazados cuando se integren los seleccionados que juegan fuera del país, principalmente en Europa.
Porteros
R. Rangel — Chivas
C. Acevedo — Santos Laguna
*Ó. García — León
Defensas
*L. Rey — Puebla
I. Reyes — América
*E. Águila — Atlético de San Luis
*J. Gómez — Tijuana
*D. García — FC Juárez
J. Gallardo — Toluca
Mediocampistas
L. Romo — Chivas
E. Lira — Cruz Azul
B. Gutiérrez — Chivas
*I. Fimbres — Monterrey
G. Mora — Tijuana
*J. Torres — FC Juárez
R. Alvarado — Chivas
Delanteros
*K. Castañeda — Tijuana
A. Vega — Toluca
G. Martínez — Pumas
A. González — Chivas
* Jugadores convocados como sparrings para la preparación previa al Mundial.
Así, entre cifras millonarias, jóvenes promesas y jugadores consolidados, la Selección Mexicana se encamina hacia el Mundial de 2026. La verdadera valoración, sin embargo, se definirá cuando empiece a rodar el balón.