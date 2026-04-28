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¿Cuánto vale la Selección Mexicana de Futbol y por qué Raúl Jiménez no está entre los 10 más valiosos?

La cotización de los jugadores mexicanos muestra qué futbolistas concentran hoy el mayor valor y cómo funciona el mercado global del futbol.
mar 28 abril 2026 01:41 PM
México vs. Portugal: horario y dónde ver el partido amistoso rumbo al Mundial 2026
La valuación de los futbolistas considera factores como edad, rendimiento reciente y proyección en el mercado. (Omar Vega/Getty Images)

La Selección Mexicana de Futbol se prepara para disputar el Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. Con el torneo cada vez más cerca, la cuenta regresiva ya comenzó para el equipo nacional.

En este contexto, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre ha empezado a perfilar la lista de jugadores que integrarán la convocatoria rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA. Por ahora, los primeros nombres provienen de la Liga MX, mientras se espera la incorporación de los futbolistas que militan en clubes del extranjero.

Pero el futbol no solo es el deporte más popular del mundo; también es un gran negocio. Por ello, resulta interesante revisar cuál es el valor de mercado de la Selección Mexicana.

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¿Cuánto vale la Selección Mexicana de Futbol?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado de la Selección Mexicana asciende a 169.30 millones de euros al 28 de abril de 2026. El euro es la moneda de referencia en la mayoría de las transferencias internacionales dentro de la industria del futbol.

En pesos mexicanos, esta cifra equivale aproximadamente a 3,447.6 millones de pesos, considerando un tipo de cambio cercano a 20.36 pesos por euro, según la cotización consultada en Google para esa fecha.

Según el portal, estos son los 10 jugadores de la Selección Mexicana con mayor valor de mercado:

Armando González — 23 años — CD Guadalajara — 15 millones de euros

Johan Vásquez — 27 años — Genoa — 13 millones de euros

Germán Berterame — 27 años — Inter Miami — 12 millones de euros

Julián Quiñones — 29 años — Al-Qadsiah — 12 millones de euros

Érik Lira — 25 años — Cruz Azul — 12 millones de euros

Álvaro Fidalgo — 29 años — Real Betis — 10 millones de euros

Alexis Vega — 28 años — Toluca — 9 millones de euros

Obed Vargas — 20 años — Atlético de Madrid — 8 millones de euros

Orbelín Pineda — 30 años — AEK Atenas — 7 millones de euros

César Montes — 29 años — Lokomotiv Moscú — 7 millones de euros

Armando González es uno de los convocados para jugar el mundial.png
Jugadores como Armando González, Johan Vásquez y Germán Berterame encabezan el ranking de los más valiosos del Tri. (Fotografía: Rodrigo Oropeza/Getty Images)

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El factor edad en el futbol y el caso Raúl Jímenez

Es importante considerar que el valor de mercado no siempre refleja la trayectoria o la importancia deportiva de un jugador, sino factores como la edad, el rendimiento reciente, el potencial de crecimiento y el interés que pueda generar en el mercado de fichajes.

Por ello, futbolistas con gran trayectoria pueden tener una valuación menor. Un ejemplo es Raúl Jiménez, uno de los referentes del ataque mexicano, quien a sus 34 años tiene un valor estimado de 4 millones de euros y actualmente juega con el Fulham en la Premier League.

Esto ocurre porque, en el mercado del futbol, la edad es uno de los factores que más influyen en el precio de un jugador. Los clubes suelen pagar más por futbolistas jóvenes que aún tienen varios años de carrera por delante, ya que representan una inversión a largo plazo y la posibilidad de revenderlos en el futuro por una cifra mayor.

En cambio, cuando un jugador se acerca a la recta final de su carrera, su valor tiende a disminuir. A partir de los 30 años, muchos futbolistas comienzan a perder parte de sus capacidades físicas —como velocidad, resistencia o explosividad—, lo que reduce su proyección deportiva y también su atractivo en el mercado de transferencias.

Así, aunque un jugador veterano pueda mantener un alto nivel o incluso atravesar un gran momento deportivo, su valor de mercado suele ser menor que el de talentos más jóvenes, simplemente porque los clubes saben que su tiempo al máximo nivel es más limitado.

Foto de Raúl Jiménez, número 9 de la seleccion mexicana, con los brazos abiertos al terminar el partido contra Panamá.
Raúl Jiménez, referente ofensivo del equipo, no aparece entre los 10 jugadores más valiosos, al ser considerado un jugador veterano. (Foto: Frederic J. Brown | AFP)

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¿Cuánto valen las selecciones favoritas para el Mundial?

Más allá del desempeño deportivo, el valor de mercado de las plantillas también da una idea del poder futbolístico de cada selección. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, tres de las selecciones que parten como favoritas rumbo al Mundial de 2026 —España, Francia y la vigente campeona Argentina— concentran algunas de las plantillas más valiosas del futbol internacional.

El valor estimado de sus jugadores es el siguiente:

Francia — 1,360 millones de euros

España — 1,310 millones de euros

Argentina — 761.2 millones de euros

Estas cifras reflejan el peso de ligas europeas altamente competitivas y la presencia de figuras consolidadas en clubes de élite, factores que influyen directamente en el valor de mercado de sus futbolistas.

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Los convocados de la Liga MX para el Mundial

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dio a conocer la lista de jugadores de clubes de la Liga MX que iniciarán la concentración rumbo al Mundial 2026 a partir del 6 de mayo. Este grupo forma parte de un plan de trabajo de cinco semanas y media de preparación aprobado por los dueños de los clubes del futbol mexicano.

En total, 12 jugadores de la Liga MX están considerados para integrar la lista definitiva que México entregará a la FIFA el 1 de junio. En esta convocatoria inicial no aparecen los futbolistas que militan en el extranjero, quienes se incorporarán una vez que concluyan sus ligas.

Además, hay ocho jugadores marcados con asterisco, que fueron convocados como sparrings para apoyar los entrenamientos. Ellos participarán en la preparación previa y posteriormente serán reemplazados cuando se integren los seleccionados que juegan fuera del país, principalmente en Europa.

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Porteros

R. Rangel — Chivas

C. Acevedo — Santos Laguna

*Ó. García — León

Defensas

*L. Rey — Puebla

I. Reyes — América

*E. Águila — Atlético de San Luis

*J. Gómez — Tijuana

*D. García — FC Juárez

J. Gallardo — Toluca

Mediocampistas

L. Romo — Chivas

E. Lira — Cruz Azul

B. Gutiérrez — Chivas

*I. Fimbres — Monterrey

G. Mora — Tijuana

*J. Torres — FC Juárez

R. Alvarado — Chivas

Delanteros

*K. Castañeda — Tijuana

A. Vega — Toluca

G. Martínez — Pumas

A. González — Chivas

* Jugadores convocados como sparrings para la preparación previa al Mundial.

Así, entre cifras millonarias, jóvenes promesas y jugadores consolidados, la Selección Mexicana se encamina hacia el Mundial de 2026. La verdadera valoración, sin embargo, se definirá cuando empiece a rodar el balón.

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