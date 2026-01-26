La CDMX tendrá exposición de Leonora Carrington a partir de esta fecha

La muestra fue concebida para ocupar la totalidad de las salas de la galería ubicada en Kepler 101, colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, y de acuerdo con la curaduría, la exposición tendrá más de 20 piezas y tres monumentales:

-Cat Without

-Boots

-La Tamborilera

Propone una inmersión en el imaginario de una artista que convirtió la metamorfosis en método: una forma de pensar el cuerpo.

“En Carrington lo antropomórfico no es un motivo decorativo, sino un lenguaje: la posibilidad de que una criatura sea, al mismo tiempo, símbolo y presencia, sueño y materia, relato y forma”, destacan los organizadores.