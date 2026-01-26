Leonora Carrington fue una de las artistas más prominentes del movimiento surrealista; produjo obras en las que destacan seres fantásticos, a menudo animales que refieren a la mitología celta, el hermetismo, la cábala y la literatura fantástica. Parte de su obra llegará en exhibición a la Ciudad de México (CDMX) el 3 de febrero con la exposición Antropomorfosis.
La CDMX tendrá exposición de Leonora Carrington a partir de esta fecha
La muestra fue concebida para ocupar la totalidad de las salas de la galería ubicada en Kepler 101, colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, y de acuerdo con la curaduría, la exposición tendrá más de 20 piezas y tres monumentales:
-Cat Without
-Boots
-La Tamborilera
Propone una inmersión en el imaginario de una artista que convirtió la metamorfosis en método: una forma de pensar el cuerpo.
“En Carrington lo antropomórfico no es un motivo decorativo, sino un lenguaje: la posibilidad de que una criatura sea, al mismo tiempo, símbolo y presencia, sueño y materia, relato y forma”, destacan los organizadores.
La obra de Leonora Carrington está compuesta por pintura, escultura, grabado, textil, joyería; además de incursionar en la literatura con dramaturgia, novela, y cuento.
Antropomorfosis incorpora también una selección de obras en plata y piezas concebidas en diálogo con el lenguaje de la joyería en donde la plata, el oro y las piedras preciosas no operan aquí como ornamento, sino como extensión material de un mundo personal donde cada figura puede funcionar como talismán o amuleto.
Te recomendamos:
Albergará una selección de piezas procedentes del ámbito doméstico y creativo de la artista, resguardadas por el Consejo Leonora Carrington, además de exhibir documentos personales de la artista, como algunas de sus libretas y su pasaporte.
“Este conjunto no busca reforzar una narrativa comercial, sino abrir un acceso cultural y museográfico a aquello que rara vez se ve: objetos y amuletos que permiten asomarse a la casa, al entorno y a la vida cotidiana donde ese imaginario fue tomando forma", destaca Diego Maysse, director de la galería y curador de la exposición.
Los asistentes podrán disfrutar de un espacio audiovisual que articulan la presencia de la artista más allá de la cronología, situándola como una voz activa dentro del espacio; todo ello, en medio de una atmósfera cromática de azul profundo que se oscurece sin caer en el negro.
Costo y horario de la exhibición
La exposición será gratuita y estará abierta al público hasta el 23 de mayo en un horario de las 10:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.
Sábado y domingo de 11:00 a 15:00 horas.
Leonora Carrington (Lancashire, Inglaterra, 1917 – Ciudad de México, 2011), se relacionó con los artistas surrealistas más destacados de su época, entre ellos Max Ernst, Remedios Varo, André Breton y Luis Buñuel.