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Bezos paga la Met Gala 2026 y desata una polémica que divide al evento más exclusivo del mundo

Su papel como patrocinador reabre el debate sobre el peso del dinero en la cultura, entre críticas por desigualdad y la defensa de la filantropía que sostiene al evento.
lun 04 mayo 2026 06:01 PM
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Jeff Bezos es patrocinador clave y copresidente honorario de la Met Gala 2026. (Foto: Danny Moloshok/Reuters)

Jeff Bezos, el CEO y fundador de Amazon, no suele ser protagonista en la Met Gala. Ese lugar suele estar reservado para celebridades, diseñadores o looks virales. Pero este año su nombre se coló al centro de la conversación por una razón distinta: es uno de los principales patrocinadores del evento.

Su participación, junto con la de su esposa Lauren Sánchez, reactivó una discusión que lleva tiempo rondando a la gala: qué significa que uno de los eventos culturales más influyentes del mundo dependa, en buena medida, del dinero de multimillonarios.

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La polémica: más allá de la alfombra roja

En los días previos al evento aparecieron mensajes en calles y estaciones del metro de Nueva York con críticas directas a Bezos. Algunas consignas llamaban a boicotear la gala; otras cuestionaban que fortunas de ese tamaño financien este tipo de vitrinas mientras crece la desigualdad.

Detrás de estas acciones está el colectivo “Everyone Hates Elon”, que ha ampliado su crítica a otros magnates. El punto no es solo Bezos, sino lo que representa: el vínculo cada vez más visible entre poder económico y espacios culturales de alto perfil.

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¿Por qué importa quién paga?

La Met Gala no es solo una fiesta. Es, ante todo, una maquinaria de recaudación para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte. En 2026 alcanzó una cifra récord de 42 millones de dólares.

Ahí entra la figura de Anna Wintour, editora de Vogue y quien durante tres décadas ha convertido la gala en el evento global que es hoy. No solo la organiza: define el tono, la lista de invitados y, en buena medida, el modelo que la sostiene.

Desde esa posición, ha defendido a Jeff Bezos y a Lauren Sánchez, subrayando su implicación en el evento y su disposición a aportar recursos. El mensaje es claro: sin ese tipo de respaldo, la gala no tendría el mismo alcance.

Actualmente, Bezos ocupa el cuarto lugar entre las personas más ricas del mundo, con una fortuna estimada en 286,000 millones de dólares, de acuerdo con el Bloomberg Billionaires Index .

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Bezos tiene una fortuna estimada en 286 mil millones de dólares (Foto: Michael M Santiago/GettyImages/Getty Images)

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Filantropía o escaparate

El problema es que el debate ya no se queda en si el modelo funciona —claramente lo hace—, sino en cómo se percibe. Para algunos, la participación de figuras como Bezos es una forma de filantropía que permite sostener proyectos culturales de gran escala.

Para otros, es una señal de algo más incómodo: que incluso el acceso y la visibilidad en el mundo del arte y la moda están atravesados por el dinero.

Sánchez ha intentado llevar la conversación hacia otro terreno, al hablar de innovación en materiales textiles y sostenibilidad. Pero esa narrativa convive con otra más crítica, difícil de ignorar.

Bezos como síntoma, no como excepción

En el fondo, la polémica no es solo sobre Bezos. Él funciona como un símbolo de una discusión más amplia: el papel de los multimillonarios en la cultura, la filantropía y la vida pública.

La Met Gala, que empezó en 1948 como un evento de la alta sociedad neoyorquina, se transformó en las últimas décadas en una plataforma global donde convergen moda, entretenimiento y capital. Y con esa evolución también llegaron nuevas preguntas.

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Una conversación que no se va a apagar

La gala terminará, los vestidos pasarán de moda y las listas de los “mejores looks” se olvidarán. Pero la discusión de fondo seguirá ahí.

Porque más allá del espectáculo, la pregunta que deja esta edición es incómoda y vigente: ¿puede un evento cultural de esta escala desligarse del origen del dinero que lo sostiene?

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