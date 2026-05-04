Bezos paga la Met Gala 2026 y desata una polémica que divide al evento más exclusivo del mundo

La polémica: más allá de la alfombra roja

En los días previos al evento aparecieron mensajes en calles y estaciones del metro de Nueva York con críticas directas a Bezos. Algunas consignas llamaban a boicotear la gala; otras cuestionaban que fortunas de ese tamaño financien este tipo de vitrinas mientras crece la desigualdad.

Detrás de estas acciones está el colectivo “Everyone Hates Elon”, que ha ampliado su crítica a otros magnates. El punto no es solo Bezos, sino lo que representa: el vínculo cada vez más visible entre poder económico y espacios culturales de alto perfil.

¿Por qué importa quién paga?

La Met Gala no es solo una fiesta. Es, ante todo, una maquinaria de recaudación para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte. En 2026 alcanzó una cifra récord de 42 millones de dólares.

Ahí entra la figura de Anna Wintour, editora de Vogue y quien durante tres décadas ha convertido la gala en el evento global que es hoy. No solo la organiza: define el tono, la lista de invitados y, en buena medida, el modelo que la sostiene.

Desde esa posición, ha defendido a Jeff Bezos y a Lauren Sánchez, subrayando su implicación en el evento y su disposición a aportar recursos. El mensaje es claro: sin ese tipo de respaldo, la gala no tendría el mismo alcance.

Actualmente, Bezos ocupa el cuarto lugar entre las personas más ricas del mundo, con una fortuna estimada en 286,000 millones de dólares, de acuerdo con el Bloomberg Billionaires Index .