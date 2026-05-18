En cada copa del mundo, la FIFAelimina nombres comerciales, cubre logotipos y desmonta anuncios para garantizar exclusividad total a sus patrocinadores. En Atlanta, sin embargo, hay un elemento imposible de esconder: la estrella de Mercedes-Benz integrada en el techo retráctil del estadio.
The Athletic reportó que cubrir el logotipo implicaría intervenir ocho paneles móviles de más de 500 toneladas. Tras más de un año de negociaciones, la federación terminó aceptando que la marca permaneciera visible, convirtiendo al Mercedes-Benz Stadium en el único del Mundial 2026 que mantendrá una marca comercial a la vista.
Publicidad
Por qué la FIFA cambia el nombre de los estadios y quita la publicidad para el mundial
La política de “estadio limpio” es una de las reglas comerciales más estrictas del torneo. Para el Mundial 2026, las 16 sedes deben eliminar cualquier referencia visual a patrocinadores que no formen parte de los socios oficiales de la FIFA. Eso incluye nombres comerciales, anuncios en gradas, logotipos en túneles, bancas, marcadores y fachadas exteriores.
Mercedes-Benz Stadium, which FIFA will call "Atlanta Stadium" during the World Cup for sponsorship reasons, is covering up its logos.
FIFA is requiring U.S. stadiums to cover non-FIFA sponsor logos for the tournament.
Como consecuencia, varios estadios perderán temporalmente la identidad con la que son conocidos alrededor del mundo. El SoFi Stadium pasará a llamarse “Los Angeles Stadium”, el Gillette Stadium operará como “Boston Stadium” y en México ocurrirá algo similar: el Estadio BBVA será identificado como “Estadio Monterrey”, el Estadio Akron como “Estadio Guadalajara” y el Estadio Azteca aparecerá oficialmente como “Mexico City Stadium”.
Detrás de esas modificaciones hay un negocio multimillonario. La FIFA protege así a las marcas que pagan por exclusividad comercial durante el torneo y evita que compañías ajenas aprovechen la exposición mundialista sin adquirir derechos oficiales.
El diseño del techo convirtió el logo en parte del estadio
En Atlanta, el Mercedes-Benz Stadium abrió en 2017 y su techo retráctil quedó terminado un año después. El proyecto, desarrollado por la firma HOK e inspirado en el óculo del Panteón de Roma, incorporó la estrella de tres puntas de Mercedes-Benz como parte estructural del mecanismo de cierre del inmueble.
Desde ahí comenzó el verdadero problema para la FIFA.
No se trata de un anuncio desmontable ni de un letrero colocado sobre la fachada. La estrella forma parte de ocho paneles retráctiles de más de 500 toneladas cada uno que se desplazan para abrir y cerrar el techo del estadio.
Intervenir o cubrir esa estructura implicaba tocar uno de los sistemas mecánicos más complejos del recinto. Un error podía afectar directamente la operación del estadio, donde se disputarán ocho partidos, incluida una semifinal programada para el 15 de julio de 2026.
Publicidad
La FIFA reconoció indirectamente la situación. En declaraciones citadas por The Athletic, el organismo explicó que trabaja con cada sede tomando en cuenta “consideraciones únicas de infraestructura y operación”, aunque evitó detallar acuerdos específicos con estadios individuales.
El problema incómodo para Hyundai-Kia
La situación se volvió todavía más delicada por un detalle: Hyundai-Kia es socio global oficial de movilidad del Mundial 2026 y mantiene un acuerdo comercial con la FIFA vigente hasta 2030.
En términos prácticos, eso significa que la automotriz surcoreana paga por exclusividad dentro del torneo, incluyendo presencia de marca y asociación directa con el evento en todas las sedes.
Atlanta, sin embargo, quedó fuera de esa lógica.
Durante los partidos que se jugarán en el estadio —incluyendo España vs. Arabia Saudita, Marruecos vs. Haití y una semifinal— la estrella seguirá apareciendo en las transmisiones internacionales cada vez que las cámaras muestren el techo.
Más de un año de negociaciones y millones de dólares detrás
Personas cercanas al caso citadas por The Athletic aseguran que las conversaciones entre la FIFA y AMB Sports and Entertainment —empresa propietaria del estadio y controlada por el empresario Arthur Blank— se extendieron durante más de un año.
El acuerdo nunca fue anunciado formalmente. AMB Sports evitó comentar el tema ante medios estadounidenses y la FIFA se limitó a emitir declaraciones generales relacionadas con infraestructura y operación de sedes.
Sí existe, en cambio, información pública sobre el tamaño del contrato detrás del nombre del estadio. Sports Business Journal reportó que Mercedes-Benz paga alrededor de 10 millones de dólares anuales por los derechos de nombre del recinto en un acuerdo vigente hasta 2042. Proyectado a largo plazo, el contrato supera los 200 millones de dólares.
Publicidad
A eso se suma que el estadio costó cerca de 1,800 millones de dólares. Entre la complejidad técnica del techo y el tamaño de los acuerdos comerciales involucrados, la FIFA terminó enfrentándose a una realidad incómoda: retirar la marca implicaba mucho más que cubrir un logotipo con una lona.
La grieta que dejó expuesta la política de “estadio limpio”
La FIFA construyó la política de “estadio limpio” para garantizar que ninguna marca compita visualmente con los patrocinadores oficiales del Mundial. En 15 de las 16 sedes del torneo, esa regla se aplicará sin excepciones.
Atlanta terminó demostrando que incluso una de las normas más rígidas del torneo tiene límites cuando la arquitectura, la ingeniería y los contratos multimillonarios se cruzan en el mismo lugar.
La FIFA puede cambiar nombres de estadios, cubrir fachadas y controlar qué logos aparecen dentro del perímetro mundialista. Lo que no pudo hacer en Atlanta fue borrar una estrella diseñada desde el origen como parte del propio estadio.