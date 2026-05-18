Por qué la FIFA cambia el nombre de los estadios y quita la publicidad para el mundial

La política de “estadio limpio” es una de las reglas comerciales más estrictas del torneo. Para el Mundial 2026, las 16 sedes deben eliminar cualquier referencia visual a patrocinadores que no formen parte de los socios oficiales de la FIFA. Eso incluye nombres comerciales, anuncios en gradas, logotipos en túneles, bancas, marcadores y fachadas exteriores.

Mercedes-Benz Stadium, which FIFA will call "Atlanta Stadium" during the World Cup for sponsorship reasons, is covering up its logos.



FIFA is requiring U.S. stadiums to cover non-FIFA sponsor logos for the tournament.



(🎥 via @11AliveNews) pic.twitter.com/yyZRb2W7K4 — Front Office Sports (@FOS) April 27, 2026

Como consecuencia, varios estadios perderán temporalmente la identidad con la que son conocidos alrededor del mundo. El SoFi Stadium pasará a llamarse “Los Angeles Stadium”, el Gillette Stadium operará como “Boston Stadium” y en México ocurrirá algo similar: el Estadio BBVA será identificado como “Estadio Monterrey”, el Estadio Akron como “Estadio Guadalajara” y el Estadio Azteca aparecerá oficialmente como “Mexico City Stadium”.

Detrás de esas modificaciones hay un negocio multimillonario. La FIFA protege así a las marcas que pagan por exclusividad comercial durante el torneo y evita que compañías ajenas aprovechen la exposición mundialista sin adquirir derechos oficiales.

El diseño del techo convirtió el logo en parte del estadio

felix Mizioznikov (Getty Images)

En Atlanta, el Mercedes-Benz Stadium abrió en 2017 y su techo retráctil quedó terminado un año después. El proyecto, desarrollado por la firma HOK e inspirado en el óculo del Panteón de Roma, incorporó la estrella de tres puntas de Mercedes-Benz como parte estructural del mecanismo de cierre del inmueble.

Desde ahí comenzó el verdadero problema para la FIFA.

No se trata de un anuncio desmontable ni de un letrero colocado sobre la fachada. La estrella forma parte de ocho paneles retráctiles de más de 500 toneladas cada uno que se desplazan para abrir y cerrar el techo del estadio.

Intervenir o cubrir esa estructura implicaba tocar uno de los sistemas mecánicos más complejos del recinto. Un error podía afectar directamente la operación del estadio, donde se disputarán ocho partidos, incluida una semifinal programada para el 15 de julio de 2026.