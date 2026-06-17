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Argentina llega al Mundial con una plantilla tres veces más valiosa que Argelia

La albiceleste liderada por Lionel Messi llega al Mundial con una plantilla valorada en 807.5 millones de euros, más del triple que la de Argelia.
mié 17 junio 2026 09:02 AM
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La albiceleste liderada por Lionel Messi llega al Mundial con una plantilla tasada en 807.5 millones de euros. (Julian Finney (Getty Images))

Argentina , vigente campeona del mundo, regresó a la justa para enfrentarse a la selección de Argelia, que volvió a disputar un Mundial tras más de una década de ausencia. El estadio de Kansas City fue la sede de este encuentro, correspondiente a la primera jornada del Grupo J.

Ambas selecciones solo se habían enfrentado una vez, en un partido amistoso disputado en 2007 que terminó con victoria argentina por 4-3. En esta ocasión, los dos equipos llegan al Mundial tras conseguir dos triunfos en sus encuentros de preparación.

Para este primer compromiso, Argelia contó con varios jugadores consolidados en clubes europeos, sin embargo, la diferencia en el valor de mercado de su plantilla respecto a la albiceleste es contundente.

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La plantilla con mayor valor

Argelia llega a la justa mundialista en el puesto 28 del Ranking FIFA y comparte grupo con Austria y Jordania. El valor total de su plantilla asciende a 256.90 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt.

Por su parte, Argentina se ubica entre las 10 selecciones más valiosas del torneo, con una plantilla valorada en 807.50 millones de euros.

La diferencia entre ambas escuadras es de 550.60 millones de euros, lo que significa que el conjunto liderado por Lionel Messi vale más de tres veces más que el representativo argelino.

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Los jugadores de Argentina con mayor valor

El futbolista mejor cotizado de la albiceleste es Julián Álvarez, delantero centro con un valor de mercado de 100 millones de euros. Sin embargo, esta noche no fue elegido como titular por el director técnico Lionel Scaloni debido a una torcedura de tobillo sufrida durante las semifinales de la Champions League.

Enzo Fernández ocupa el segundo lugar con una valoración de 90 millones de euros. El mediocampista actualmente juega para el Chelsea.

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El tercer futbolista argentino más valioso es Lautaro Martínez, delantero centro cotizado en 85 millones de euros y quien tomó el lugar de Álvarez para ser como titular en el encuentro ante Argelia.

Nico Paz, mediocampista ofensivo, está valorado en 80 millones de euros y representa una de las principales apuestas de renovación de la selección argentina.

Completa los primeros cinco lugares Alexis Mac Allister, mediocampista cuyo valor de mercado alcanza los 70 millones de euros.

Lionel Messi, en su último Mundial y autor de los goles argentinos ante Argelia, tiene actualmente un valor de mercado de 15 millones de euros.

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Los jugadores de Argelia con mayor valor

El mediocampista ofensivo Ibrahim Maza es el jugador argelino con mayor valor de mercado, al alcanzar los 45 millones de euros. Actualmente forma parte de la plantilla del Bayer Leverkusen.

El segundo futbolista mejor valorado es Rayan Aït-Nouri. El lateral izquierdo tiene una cotización de 40 millones de euros.

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Amine Gouiri, delantero centro de Argelia, alcanza un valor de mercado de 28 millones de euros y es parte del Olympique de Marsella.

Por su parte, Anis Hadj Moussa, quien juega como extremo derecho, está cotizado en 23 millones de euros.

El quinto jugador argelino con mayor valor de mercado es Mohamed Amoura, delantero centro valorado en 20 millones de euros.

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