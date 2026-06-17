Argentina , vigente campeona del mundo, regresó a la justa para enfrentarse a la selección de Argelia, que volvió a disputar un Mundial tras más de una década de ausencia. El estadio de Kansas City fue la sede de este encuentro, correspondiente a la primera jornada del Grupo J.

Ambas selecciones solo se habían enfrentado una vez, en un partido amistoso disputado en 2007 que terminó con victoria argentina por 4-3. En esta ocasión, los dos equipos llegan al Mundial tras conseguir dos triunfos en sus encuentros de preparación.

Para este primer compromiso, Argelia contó con varios jugadores consolidados en clubes europeos, sin embargo, la diferencia en el valor de mercado de su plantilla respecto a la albiceleste es contundente.