Quién vale más entre Messi, Mbappé y Haaland

Erling Haaland llega al Mundial 2026 como el futbolista más valioso de esta comparación. De acuerdo con Transfermarkt, el delantero noruego tiene un valor de mercado de 200 millones de euros, una cifra que lo coloca en la cima del futbol mundial.

Muy cerca aparece Kylian Mbappé, estrella de Francia y del Real Madrid, con una cotización de 180 millones de euros. La diferencia entre ambos es de apenas 20 millones de euros, reflejo de que se encuentran en la etapa más productiva y cotizada de sus carreras.

Lionel Messi ocupa una posición completamente distinta. El capitán argentino registra un valor de mercado de 15 millones de euros. Aunque la cifra parece reducida frente a la de sus rivales, responde principalmente a un factor: la edad. Con una trayectoria de más de dos décadas en la élite, su valor de transferencia ya no está ligado al potencial futuro, sino a lo que todavía puede aportar dentro del campo.

La distancia es enorme. Haaland vale actualmente 185 millones de euros más que Messi, mientras que Mbappé supera al argentino por 165 millones. Dicho de otra manera, el valor de mercado de Messi representa apenas una pequeña fracción de la tasación que hoy tienen los dos futbolistas llamados a dominar la próxima década.

Por qué Messi es menos caro, pero mucho más rico

Valor de mercado y patrimonio neto son conceptos completamente distintos.

El valor de mercado estima cuánto podría pagar un club por adquirir a un jugador. Factores como edad, rendimiento, duración de contrato y potencial de crecimiento influyen directamente en esa cifra.

Por otro lado, el patrimonio neto mide toda la riqueza acumulada a lo largo de una carrera. Ahí se incluyen salarios históricos, primas, inversiones, empresas, propiedades y contratos publicitarios.

Bajo ese criterio, Messi domina ampliamente la comparación. Celebrity Net Worth estima su patrimonio en 1,000 millones de dólares, una cifra que lo convierte en el más rico de los tres.