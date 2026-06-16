Qué plantilla vale más en el Mundial 2026: Argentina o Francia

Francia llega al Mundial 2026 con una plantilla considerablemente más valiosa que la de Argentina. De acuerdo con los valores de mercado de Transfermarkt, el conjunto europeo está tasado en 1.52 mil millones de euros.

Argentina también mantiene una nómina de alto valor, aunque por debajo de la francesa. La selección campeona en Qatar 2022 tiene un valor total de 807.50 millones de euros.

Dicho de otra manera, la diferencia entre ambas plantillas es de 712.50 millones de euros a favor de Francia. Esa brecha significa que el plantel francés es aproximadamente 88.2% más valioso que el argentino en el mercado actual.

Los 5 jugadores más valiosos de Argentina en el Mundial 2026

Julian Finney (Getty Images)

- Julián Álvarez (26 años, delantero centro) – 100 millones de euros

Encabeza la lista de los futbolistas argentinos más valiosos de la plantilla. Su cotización lo convierte en la principal referencia económica de la Albiceleste de cara al Mundial 2026.

- Enzo Fernández (25 años, mediocentro) – 90 millones de euros

Ocupa el segundo lugar entre los jugadores más valiosos de Argentina. Su edad, posición y peso dentro del equipo explican una valoración que lo mantiene entre los mediocampistas más cotizados del futbol internacional.

- Lautaro Martínez (28 años, delantero centro) – 85 millones de euros

Figura como el tercer futbolista argentino más caro. Su capacidad goleadora y trayectoria en la élite respaldan una cotización que lo mantiene entre los principales referentes ofensivos del equipo.

- Nico Paz (21 años, mediocentro ofensivo) – 80 millones de euros

Representa una de las grandes apuestas de renovación de la selección argentina. Su juventud y proyección internacional lo colocan entre los activos más valiosos de la plantilla.

- Alexis Mac Allister (27 años, mediocentro) – 70 millones de euros

Completa el top 5 de Argentina gracias a una combinación de experiencia, regularidad y protagonismo dentro del esquema de la selección campeona del mundo.