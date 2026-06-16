Argentina y Francia vuelven hoy al escenario más importante del futbol mundial. La albiceleste, campeona en Qatar 2022, debuta frente a Argelia, mientras que Francia, monarca en Rusia 2018, se mide a Senegal. Aunque no se enfrentan entre sí, ambas selecciones llegan al Mundial 2026 con el peso de haber conquistado las dos últimas Copas del Mundo.
Entre figuras consagradas, nuevas estrellas y plantillas multimillonarias, existe una pregunta que acompaña su regreso al torneo: ¿cuál de las dos potencias llega con el equipo más valioso?
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Qué plantilla vale más en el Mundial 2026: Argentina o Francia
Francia llega al Mundial 2026 con una plantilla considerablemente más valiosa que la de Argentina. De acuerdo con los valores de mercado de Transfermarkt, el conjunto europeo está tasado en 1.52 mil millones de euros.
Argentina también mantiene una nómina de alto valor, aunque por debajo de la francesa. La selección campeona en Qatar 2022 tiene un valor total de 807.50 millones de euros.
Dicho de otra manera, la diferencia entre ambas plantillas es de 712.50 millones de euros a favor de Francia. Esa brecha significa que el plantel francés es aproximadamente 88.2% más valioso que el argentino en el mercado actual.
Los 5 jugadores más valiosos de Argentina en el Mundial 2026
- Julián Álvarez (26 años, delantero centro) – 100 millones de euros
Encabeza la lista de los futbolistas argentinos más valiosos de la plantilla. Su cotización lo convierte en la principal referencia económica de la Albiceleste de cara al Mundial 2026.
- Enzo Fernández (25 años, mediocentro) – 90 millones de euros
Ocupa el segundo lugar entre los jugadores más valiosos de Argentina. Su edad, posición y peso dentro del equipo explican una valoración que lo mantiene entre los mediocampistas más cotizados del futbol internacional.
- Lautaro Martínez (28 años, delantero centro) – 85 millones de euros
Figura como el tercer futbolista argentino más caro. Su capacidad goleadora y trayectoria en la élite respaldan una cotización que lo mantiene entre los principales referentes ofensivos del equipo.
- Nico Paz (21 años, mediocentro ofensivo) – 80 millones de euros
Representa una de las grandes apuestas de renovación de la selección argentina. Su juventud y proyección internacional lo colocan entre los activos más valiosos de la plantilla.
- Alexis Mac Allister (27 años, mediocentro) – 70 millones de euros
Completa el top 5 de Argentina gracias a una combinación de experiencia, regularidad y protagonismo dentro del esquema de la selección campeona del mundo.
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Los 5 jugadores más valiosos de Francia en el Mundial 2026
- Kylian Mbappé (27 años, delantero centro) – 180 millones de euros
Es el futbolista más valioso no solo de Francia, sino también de esta comparación con Argentina. Su cotización lo mantiene entre los jugadores más caros del planeta.
- Michael Olise (24 años, extremo derecho) – 150 millones de euros
Se ubica como el segundo jugador más valioso de la selección francesa. Su crecimiento en los últimos años lo ha convertido en uno de los talentos más cotizados del mercado.
- Désiré Doué (21 años, extremo derecho) – 120 millones de euros
Forma parte de la nueva generación francesa y es otro ejemplo del enorme valor que el mercado otorga a los futbolistas jóvenes con gran potencial de desarrollo.
- William Saliba (25 años, defensa central) – 100 millones de euros
Su valoración demuestra que Francia no solo concentra talento ofensivo. El defensor iguala la cotización del jugador argentino más caro y es una pieza clave en la zaga francesa.
- Ousmane Dembélé (29 años, delantero) – 100 millones de euros
Cierra el top 5 francés con una valoración que refleja su experiencia, calidad ofensiva y peso dentro de una de las plantillas más poderosas del Mundial 2026.
Francia levantó su segunda Copa del Mundo el 15 de julio de 2018 tras derrotar 4-2 a Croacia en la final disputada en el Estadio Luzhnikí de Moscú. Bajo la dirección de Didier Deschamps, los franceses se convirtieron en campeones del mundo veinte años después de su primer título, conseguido en 1998.
El encuentro comenzó con ventaja para Francia gracias a un autogol de Mario Mandzukic. Croacia reaccionó rápidamente y empató mediante Ivan Perisic, pero antes del descanso Antoine Griezmann devolvió la ventaja a los franceses al convertir un penal.
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Durante la segunda mitad, Francia aprovechó su contundencia ofensiva para ampliar la diferencia. Paul Pogba marcó el tercer tanto y poco después apareció Kylian Mbappé con el cuarto gol. Croacia logró descontar tras un error del portero Hugo Lloris que permitió a Mandzukic anotar, aunque el marcador ya no volvió a moverse.
Además del título, aquella final quedó marcada por la actuación de Mbappé, quien se convirtió con apenas 19 años en el segundo jugador más joven en marcar en una final mundialista, solo por detrás de Pelé. Griezmann fue elegido Jugador del Partido y Deschamps entró en un grupo muy reducido de figuras que lograron ganar la Copa del Mundo tanto como futbolista como entrenador.
Cómo Argentina conquistó el Mundial de Qatar 2022
Argentina consiguió su tercera Copa del Mundo el 18 de diciembre de 2022 tras derrotar a Francia en una final considerada por muchos como una de las mejores en la historia del torneo. El partido se disputó en el Estadio de Lusail y enfrentó a dos de las mayores figuras del futbol mundial: Lionel Messi y Kylian Mbappé.
La Albiceleste tomó el control desde el inicio. Lionel Messi abrió el marcador al minuto 23 mediante un penal y Ángel Di María amplió la ventaja al 36 tras una jugada colectiva que dejó a Argentina con una cómoda ventaja de 2-0.
Cuando parecía que el título estaba decidido, Mbappé cambió por completo el rumbo del encuentro. El delantero francés anotó un penal al minuto 80 y apenas un minuto después marcó nuevamente para empatar 2-2 y llevar el partido al tiempo extra.
En la prórroga, Messi volvió a adelantar a Argentina al minuto 108, pero Mbappé respondió otra vez desde el punto penal al 118 para completar un histórico triplete y dejar el marcador 3-3.
La definición llegó en los penales. Emiliano "Dibu" Martínez se convirtió en figura al detener un disparo francés y Gonzalo Montiel anotó el cobro decisivo para sellar la victoria argentina por 4-2 desde los once pasos.
Aquella noche también quedó marcada por la consagración definitiva de Messi con la selección argentina. El capitán anotó dos goles en la final, fue elegido Jugador del partido y se convirtió en el primer futbolista en marcar en todas las fases de un mismo Mundial. Argentina conquistó así su primer título desde México 1986 y cerró uno de los capítulos más importantes de la historia del futbol.