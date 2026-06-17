¿Cuándo es el México vs. Corea del Sur y dónde ver el partido del Mundial 2026 en televisión abierta?

La selección mexicana comenzó su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una victoria 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural disputado en el Estadio Ciudad de México, resultado que la coloca en una posición favorable dentro del Grupo A.
Sin embargo, el margen de error sigue siendo reducido. Con apenas una jornada disputada, el siguiente compromiso del Tricolor será clave para acercarse a la clasificación a los octavos de final y confirmar las buenas sensaciones que dejó en su debut mundialista. Te contamos todos los detalles del siguiente partido de México, que es contra Corea del Sur.