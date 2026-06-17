¿Cuándo es el México vs. Corea del Sur y dónde ver el partido del Mundial 2026 en televisión abierta?

El próximo partido de México en el Mundial 2026

México volverá a la actividad el próximo 18 de junio, cuando enfrente a la República de Corea en la segunda fecha de la fase de grupos.

El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara (mejor conocido como Estadio Akron) y está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Será la primera vez que el combinado nacional juegue fuera de la Ciudad de México en esta Copa del Mundo, trasladando la fiesta mundialista a una de las ciudades con mayor tradición futbolística del país.

Quiñones no solo abrió el marcador en el primer encuentro del Mundial, también fue de los jugadores que dejó mejores sensaciones. (YURI CORTEZ/AFP)

Dónde y cómo ver México vs. República de Corea

El partido entre México y la República de Corea, de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, se transmitirá en México por televisión abierta y plataformas digitales.

Podrá verse en Canal 5 de Televisa y Azteca 7 de TV Azteca.

También estará disponible en streaming a través de ViX, que concentrará la transmisión de todos los partidos del torneo.