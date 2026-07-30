Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Finanzas Personales

Si trabajas por tu cuenta, esto debes ahorrar para tener una pensión de 20,000 pesos

Los trabajadores independientes no reciben aportaciones obligatorias para el retiro, por lo que deben construir su pensión mediante ahorro voluntario.
jue 30 julio 2026 07:09 PM
Añadir Expansión en Google
El monto a ahorrar cambia según la edad de retiro y la pensión mensual que se busque obtener.
El monto a ahorrar cambia según la edad de retiro y la pensión mensual que se busque obtener. (Expansión/Meta AI)

Cada vez más personas trabajan como freelancers o de manera independiente, lo que significa que no realizan aportaciones obligatorias a una Afore como ocurre con los empleados formales.

En estos casos, el ahorro para el retiro depende completamente de las aportaciones voluntarias. Al tomar en cuenta a una persona de 25 años que busca recibir alrededor de 20,000 pesos mensuales al jubilarse tendría que ahorrar entre 2,500 y 4,300 pesos al mes, dependiendo de la edad en la que decida retirarse, de acuerdo a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Publicidad

¿Cuánto tendría que ahorrar una mujer freelance?

A partir de la calculadora de ahorro y retiro de la CONSAR, se especificó que una mujer de 25 años comienza a ahorrar para su retiro mediante aportaciones voluntarias en su cuenta Afore y cuyo objetivo es recibir una pensión cercana a los 20,000 pesos mensuales.

Si decide retirarse a los 67 años, necesitaría realizar un ahorro voluntario de 2,700 pesos mensuales. En este escenario tendría un saldo estimado de 3,107,161 pesos, suficiente para obtener una mensualidad aproximada de 20,427 pesos.

En caso de querer jubilarse a los 65 años, el esfuerzo de ahorro aumenta a los 3,100 pesos cada mes, con lo que alcanzaría un saldo de 3,247,924 pesos y una pensión estimada de 20,456 pesos mensuales.

inversion 10 mil pesos cetes
Finanzas Personales

Invertir 10,000 pesos en CETES: este es el rendimiento que puedes recibir con las tasas actuales

Al reducir cinco años el tiempo para ahorrar, pensando en jubilarse a los 60 años, la aportación mensual necesaria sube hasta 4,300 pesos, lo que permitiría acumular 3,535,461 pesos y recibir alrededor de 20,329 pesos al mes.

Los resultados muestran que mientras más temprano sea el retiro, mayor deberá ser el ahorro mensual para alcanzar prácticamente el mismo nivel de ingreso durante la jubilación.

Publicidad

¿Cuánto tendría que ahorrar un hombre?

Pensando en el mismo caso para un hombre que tiene 25 años, la calculadora de la CONSAR estima montos ligeramente distintos para alcanzar una pensión cercana a los 20,000 pesos mensuales.

Si el retiro ocurre a los 67 años, el ahorro voluntario requerido sería de 2,500 pesos al mes, con esto se acumularía un saldo aproximado de 2,884,669 pesos, suficiente para recibir una pensión estimada de 20,852 pesos mensuales.

Retrasar la edad de jubilación reduce el esfuerzo de ahorro mensual, según los ejercicios de la CONSAR.
Retrasar la edad de jubilación reduce el esfuerzo de ahorro mensual, según los ejercicios de la CONSAR. (Captura de pantalla)

En caso de retirarse a los 65 años, tendría que incrementar sus aportaciones a 2,800 pesos mensuales y con esto reuniría 2,942,971 pesos, con una pensión estimada de 20,416 pesos al mes.

Si el objetivo es jubilarse a los 60 años, el ahorro mensual tendría que elevarse hasta 4,000 pesos, con este escenario llegaría a los 3,294,500 pesos y una mensualidad estimada de 20,863 pesos.

Publicidad

¿Cómo funciona la calculadora de la CONSAR?

La calculadora para trabajadores independientes de la CONSAR permite estimar el ahorro necesario para alcanzar una meta de pensión sin depender de las aportaciones obligatorias de un patrón.

La herramienta solicita información como la edad actual, el saldo acumulado en la cuenta Afore, la edad prevista para el retiro y la pensión mensual deseada. Con estos datos calcula el ahorro voluntario mensual que tendría que realizar el trabajador para alcanzar su objetivo, además del saldo aproximado que acumularía al momento de jubilarse.

Tags

Afore Retiro Pensión

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad