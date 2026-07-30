Si trabajas por tu cuenta, esto debes ahorrar para tener una pensión de 20,000 pesos

¿Cuánto tendría que ahorrar una mujer freelance?

A partir de la calculadora de ahorro y retiro de la CONSAR, se especificó que una mujer de 25 años comienza a ahorrar para su retiro mediante aportaciones voluntarias en su cuenta Afore y cuyo objetivo es recibir una pensión cercana a los 20,000 pesos mensuales.

Si decide retirarse a los 67 años, necesitaría realizar un ahorro voluntario de 2,700 pesos mensuales. En este escenario tendría un saldo estimado de 3,107,161 pesos, suficiente para obtener una mensualidad aproximada de 20,427 pesos.

En caso de querer jubilarse a los 65 años, el esfuerzo de ahorro aumenta a los 3,100 pesos cada mes, con lo que alcanzaría un saldo de 3,247,924 pesos y una pensión estimada de 20,456 pesos mensuales.

Al reducir cinco años el tiempo para ahorrar, pensando en jubilarse a los 60 años, la aportación mensual necesaria sube hasta 4,300 pesos, lo que permitiría acumular 3,535,461 pesos y recibir alrededor de 20,329 pesos al mes.

Los resultados muestran que mientras más temprano sea el retiro, mayor deberá ser el ahorro mensual para alcanzar prácticamente el mismo nivel de ingreso durante la jubilación.