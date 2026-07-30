Si trabajas por tu cuenta, esto debes ahorrar para tener una pensión de 20,000 pesos

Cada vez más personas trabajan como freelancers o de manera independiente, lo que significa que no realizan aportaciones obligatorias a una Afore como ocurre con los empleados formales.
En estos casos, el ahorro para el retiro depende completamente de las aportaciones voluntarias. Al tomar en cuenta a una persona de 25 años que busca recibir alrededor de 20,000 pesos mensuales al jubilarse tendría que ahorrar entre 2,500 y 4,300 pesos al mes, dependiendo de la edad en la que decida retirarse, de acuerdo a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).