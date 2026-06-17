¿Qué partidos hay hoy del Mundial? Dónde y a qué hora ver el debut de Portugal e Inglaterra este 17 de junio

En ese mismo torneo él se llevó una desilusión, cuando cayeron ante Marruecos en cuartos de final.

Este miércoles saldrá al Houston Stadium de Texas a disputar lo que él mismo ya aseguró será su última Copa del Mundo.

A sus 41 años, los reflectores sobre el otrora ídolo del Real Madrid y Manchester United continúan sobre su figura. Y también las críticas.

Su arribo a la liga saudí con el Al-Nassr en 2023 desencadenó críticas, ante su lucrativa promoción de Arabia Saudita a lo que se sumó la visita al presidente estadounidense Donald Trump.

Además, ha salido al frente de quienes han cuestionado su estado físico.

"Físicamente estoy bien. ¿No has estado viendo los partidos?", contestó a un reportero quien le cuestionó que no anotara en los duelos de preparación ante Chile y Nigeria.

"Lo más importante es cuando las cosas se pongan serias el 17 de junio. Ahí veremos quiénes son los verdaderos campeones", aseguró "El Bicho".

La imagen corresponde al 16 de junio, en donde se observa al delantero portugués Cristiano Ronaldo, número 07, calienta durante una sesión de entrenamiento en Florida (Foto: AFP )

Ébola impide llegada de aficionados

La República Democrática del Congo vuelve a una Copa del Mundo después de 52 años. La primera vez lo hizo como Zaire.

El cuadro de África Central no contará con muchos hinchas en la tribuna: el brote de ébola que afecta a su territorio obliga a los viajeros a hacer una cuarentena de 21 días en un tercer país antes de ir a Estados Unidos.

La diáspora en Houston y Dallas alentará el doble a Los Leopardos, por aquellos que no pudieron llegar.