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¿Qué partidos hay hoy del Mundial? Dónde y a qué hora ver el debut de Portugal e Inglaterra este 17 de junio

"El comandante" debuta en el Mundial de Futbol 2026, el último torneo mundialista de su carrera, según sus propias declaraciones.
mié 17 junio 2026 08:33 AM
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¿Qué partidos del Mundial hay mañana, 17 de junio? Dónde y a qué hora ver el debut de Portugal e Inglaterra
La imagen corresponde al 16 de junio en donde se observa a Cristiano Ronaldo durante un entrenamiento con la selección de Portugal previo a su encuentro contra la de República Democrática del Congo. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Cristiano Ronaldo inicia este miércoles su último intento por conquistar el único título que falta en su vitrina, al mando de una selección de Portugal que debuta ante República Democrática del Congo, de vuelta a un Mundial después de medio siglo.

"El Comandante", jugador con más partidos, máximo goleador de la selección portuguesa y cinco veces Balón de Oro, llega a su sexta Copa del Mundo en paralelo con el astro argentino Lionel Messi. Pero el 10 de la albiceleste ya lo ganó todo tras conquistar la Copa en Catar 2022.

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En ese mismo torneo él se llevó una desilusión, cuando cayeron ante Marruecos en cuartos de final.

Este miércoles saldrá al Houston Stadium de Texas a disputar lo que él mismo ya aseguró será su última Copa del Mundo.

A sus 41 años, los reflectores sobre el otrora ídolo del Real Madrid y Manchester United continúan sobre su figura. Y también las críticas.

Su arribo a la liga saudí con el Al-Nassr en 2023 desencadenó críticas, ante su lucrativa promoción de Arabia Saudita a lo que se sumó la visita al presidente estadounidense Donald Trump.

Además, ha salido al frente de quienes han cuestionado su estado físico.

"Físicamente estoy bien. ¿No has estado viendo los partidos?", contestó a un reportero quien le cuestionó que no anotara en los duelos de preparación ante Chile y Nigeria.

"Lo más importante es cuando las cosas se pongan serias el 17 de junio. Ahí veremos quiénes son los verdaderos campeones", aseguró "El Bicho".

(Obligatorio)
La imagen corresponde al 16 de junio, en donde se observa al delantero portugués Cristiano Ronaldo, número 07, calienta durante una sesión de entrenamiento en Florida (Foto: AFP )

Ébola impide llegada de aficionados

La República Democrática del Congo vuelve a una Copa del Mundo después de 52 años. La primera vez lo hizo como Zaire.

El cuadro de África Central no contará con muchos hinchas en la tribuna: el brote de ébola que afecta a su territorio obliga a los viajeros a hacer una cuarentena de 21 días en un tercer país antes de ir a Estados Unidos.

La diáspora en Houston y Dallas alentará el doble a Los Leopardos, por aquellos que no pudieron llegar.

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¿Cuáles son los partidos del Mundial?

La hora corresponde al centro de México, corresponde al grupo K y serán los siguientes:

Portugal vs. República del Congo (11:00 horas) Houston Stadium de Texas

Uzbekistán vs. Colombia (20:00 horas) Estadio CDMX

También tendrán actividad las selecciones del Grupo L con los siguientes duelos:

Inglaterra vs. Croacia (14:00 horas) Dallas Stadium

Ghana vs. Panamá (17:00 horas) Estadio de Toronto, Canadá

¿Por dónde se transmitirán?

Por la señal de VIX, que es la plataforma de streaming que cuenta con los derechos de transmisión de todos los partidos de futbol del Mundial 2026.

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¿Qué partidos del Mundial se transmitirán por tv abierta hoy?

El Inglaterra vs. Croacia y Uzbekistán vs. Colombia también podrán disfrutarse a través de tv abierta por los canales de Azteca 7, Canal 5 y TUDN.

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Con información de AFP

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