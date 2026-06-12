La migración y la diáspora redefinen el mapa del talento en el Mundial 2026

Por ejemplo, México, uno de los tres equipos anfitriones, cuenta con cinco jugadores que nacieron fuera del país. Se trata de la mayor cifra para México en una Copa del Mundo, por encima de los registros de Suiza 1954 y Suecia 1958.

El autor del primer gol del Mundial, Julián Quiñones, nació en Colombia y representó a la selección cafetera en divisiones inferiores, pero luce la playera tricolor tras naturalizarse en 2023.

Julián Quiñones representó a Colombia en categorías inferiores, pero decidió jugar para México en selección mayor. (FOTO: Carl Recine/Getty Images)

Caso parecido al de Santiago Giménez, hijo de una figura destacada de la liga mexicana, nacido en Buenos Aires, Argentina. El hijo de Cristian Giménez se crió en México, por lo que decidió jugar para esta selección en lugar de la albiceleste de su padre.

Otra de las figuras del “Tri” nacidas fuera de México es Álvaro Fidalgo, originario de España. Obed Vargas y Brian Gutiérrez nacieron en Estados Unidos, país al que representaron en categorías juveniles, pero eligieron jugar por el país de origen de sus padres a nivel mayor.

El caso mexicano, sin embargo, está muy lejos de los casos más extremos en este mundial. Hay selecciones en las que la mayoría de sus jugadores nació fuera del país que representan.

El 96% de los jugadores de Curazao nacieron en el extranjero, así como el 85% de la selección de R epública Democrática del Congo y el 73% de la de Marruecos. En general, los jugadores nacidos en el extranjero forman la mayoría de los futbolistas en ocho de los 48 equipos del torneo.

Desde hace varios años, cada vez más futbolistas dan la espalda a grandes selecciones europeas para vestir los colores del país de origen de sus padres.

El fenómeno se amplificó cuando la FIFA decidió autorizar desde 2003 que los jugadores que han sido internacionales con un país en categoría juvenil pueden pasar a defender a otro en su paso a la absoluta.

Un deporte ligado a la migración

José Samuel Martínez López, profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, cuenta que la historia del futbol como deporte, pero también como espectáculo y negocio, ha estado ligada a la migración.