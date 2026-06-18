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¿Para qué sirve la "S" en la transmisión automática de tu auto y cuándo debes usarla?

Utilizar esta función en el momento adecuado puede mejorar la respuesta del vehículo, aunque también tiene desventajas que conviene conocer.
jue 18 junio 2026 07:01 PM
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Aunque muchos la utilizan ocasionalmente o nunca la activan, conocer su funcionamiento puede ayudarte a aprovechar mejor el desempeño del vehículo y evitar usarla en momentos poco adecuados. (ChatGPT|Expansión)

Conducir un carro automático parece tan sencillo como colocar la palanca en "D" y comenzar la marcha. Sin embargo, muchos modelos incluyen funciones adicionales que suelen generar dudas entre los conductores.

Una de las más comunes es la posición marcada con la letra "S", presente en vehículos de distintas marcas. Aunque muchos la utilizan ocasionalmente o nunca la activan, conocer su funcionamiento puede ayudarte a aprovechar mejor el desempeño del vehículo y evitar usarla en momentos poco adecuados.

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¿Qué significa la letra "S" de la transmisión automática?

De acuerdo con el sitio especializado Service My Car, la "S" significa Sport (Deportivo) y activa un modo de conducción diseñado para priorizar el desempeño del vehículo por encima del ahorro de combustible. A diferencia del modo Drive (D), cuya programación busca ofrecer un manejo cómodo y eficiente, el modo Sport modifica la estrategia de funcionamiento de la transmisión para que el automóvil entregue una respuesta más dinámica cuando el conductor acelera.

Muchos fabricantes también aprovechan este modo para modificar otros parámetros del vehículo. Dependiendo del modelo, puede aumentar la sensibilidad del acelerador, endurecer la dirección asistida o ajustar la suspensión electrónica para ofrecer una sensación de manejo más deportiva.

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Para qué sirve la "L" en la transmisión automática de tu auto y cuándo debes usarla

¿Cómo cambia el comportamiento del auto al activar la "S"?

Formula Ford, medio especializado en tecnología automotriz, explica que el modo Sport forma parte de las funciones adicionales que incorporan muchas transmisiones automáticas modernas para ofrecer un manejo más dinámico. Al activarlo, el conductor percibe una aceleración más inmediata porque el vehículo responde con mayor rapidez al acelerador y aprovecha durante más tiempo la potencia disponible del motor antes de realizar cada cambio de velocidad.

Como resultado, el comportamiento del vehículo cambia de distintas maneras:

- Respuesta más rápida del acelerador

- Aceleraciones más ágiles

- Dirección y suspensión con una respuesta distinta, en los modelos que cuentan con estos ajustes electrónicos

¿Cuándo conviene usar la posición "S"?

Aunque muchas personas creen que el modo Sport puede utilizarse en cualquier momento, en realidad fue desarrollado para situaciones en las que se requiere una respuesta más inmediata del vehículo.

Resulta especialmente útil para:

- Rebasar vehículos con mayor rapidez en carretera.
- Subir pendientes pronunciadas, donde mantener una buena entrega de potencia facilita el ascenso.

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¿Cuándo es mejor no utilizar el modo Sport?

Pese a sus ventajas, mantener la transmisión con esta configuración durante todo el tiempo no ofrece beneficios para la mayoría de los conductores.

Tampoco resulta recomendable utilizar este modo durante recorridos urbanos con tráfico intenso, donde las constantes detenciones y arranques impiden aprovechar sus ventajas.

A ello se suma otra recomendación importante: no debe emplearse sobre superficies con poca adherencia, como carreteras cubiertas por nieve o hielo. Bajo esas condiciones puede disminuir la tracción disponible y dificultar el control del vehículo. Cuando el automóvil cuenta con un modo específico para invierno o nieve, esa configuración será la más adecuada.

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¿El modo Sport consume más gasolina?

Sí.

Una de las principales desventajas es que incrementa el consumo de combustible.

La razón es que el motor trabaja durante más tiempo a un régimen elevado de revoluciones, lo que requiere una mayor cantidad de combustible para mantener ese nivel de desempeño. Si el objetivo principal es ahorrar gasolina durante los trayectos diarios, lo recomendable es utilizar la posición D y reservar el modo Sport únicamente para las situaciones en las que realmente aporte una ventaja.

¿Puedes cambiar entre "D" y "S" mientras conduces?

Sí.

Especialistas señalan que es posible cambiar mientras el vehículo está en movimiento, siempre que la transición se realice de forma normal y sin acelerar bruscamente durante el cambio. La transmisión únicamente modifica su estrategia de funcionamiento, sin representar un riesgo para el vehículo cuando se utiliza correctamente.

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No es necesario detener el automóvil para activar o desactivar el modo Sport, aunque siempre conviene hacerlo de manera suave y siguiendo las recomendaciones establecidas por el fabricante en el manual del propietario.

Tags

Automóviles automóviles, movilidad

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