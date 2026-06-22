Partidos que aún faltan por jugarse en México

Aunque la fase de grupos está cerca de concluir, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey todavía recibirán encuentros que pueden definir clasificaciones, lideratos e incluso el arranque de la fase de eliminación directa.

Ciudad de México

El Estadio Ciudad de México albergará tres compromisos más durante el Mundial.

El primero será Chequia vs. México, correspondiente al Grupo A, programado para el 24 de junio a las 19:00 horas (CDMX). Aunque el Tricolor ya aseguró su pase a los dieciseisavos de final, el encuentro servirá para cerrar su participación en la fase de grupos.

Más adelante llegará uno de los cruces de dieciseisavos de final, previsto para el 30 de junio a las 19:00 horas, donde se enfrentarán el primer lugar del Grupo A contra el mejor tercer lugar proveniente de los Grupos C, E, F, H o I. En caso de mantenerse como líder de su sector, México volvería a jugar en la capital del país.

La actividad en ese estadio continuará el 5 de julio, cuando se dispute un partido de octavos de final entre los vencedores de los encuentros identificados como Partido 79 y Partido 80 del cuadro oficial.

Guadalajara

Todavía quedan dos partidos de fase de grupos en el Estadio Guadalajara.

El 23 de junio, Colombia enfrentará a República Democrática del Congo dentro del Grupo K, a las 20:00 horas. Será el segundo compromiso del conjunto colombiano en territorio mexicano durante la fase de grupos.

Tres días después, el 26 de junio, llegará uno de los partidos más atractivos que restan en México: Uruguay vs. España, correspondiente al Grupo H, con inicio a las 18:00 horas. Además de enfrentar a dos selecciones históricas, el resultado podría definir el liderato del grupo.

Monterrey

La actividad pendiente en el Estadio Monterrey, ubicado en Guadalupe, Nuevo León, contempla un partido de fase de grupos y otro de eliminación directa.