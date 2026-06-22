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¿Qué partidos faltan en México? El calendario pendiente del Mundial 2026

La fase de grupos entra en su recta final y cada vez quedan menos encuentros por disputarse en territorio mexicano. Conoce qué partidos restan y en qué estadios se jugarán.
lun 22 junio 2026 11:53 AM
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Mientras algunas selecciones ya aseguraron su clasificación y otras quedaron eliminadas. (Hector Vivas/Getty Images)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 avanza hacia la etapa de eliminación directa y, con ello, el calendario comienza a reducirse en las sedes mexicanas. Mientras algunas selecciones ya aseguraron su clasificación y otras quedaron eliminadas, todavía restan encuentros que definirán el destino de varios grupos y los cruces de la siguiente ronda.

Si planeas asistir a alguno de ellos o simplemente seguir la actividad del torneo, aquí encontrarás el panorama completo de los partidos que faltan y los que ya se disputaron en México.

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Partidos que aún faltan por jugarse en México

Aunque la fase de grupos está cerca de concluir, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey todavía recibirán encuentros que pueden definir clasificaciones, lideratos e incluso el arranque de la fase de eliminación directa.

Ciudad de México

El Estadio Ciudad de México albergará tres compromisos más durante el Mundial.

El primero será Chequia vs. México, correspondiente al Grupo A, programado para el 24 de junio a las 19:00 horas (CDMX). Aunque el Tricolor ya aseguró su pase a los dieciseisavos de final, el encuentro servirá para cerrar su participación en la fase de grupos.

Más adelante llegará uno de los cruces de dieciseisavos de final, previsto para el 30 de junio a las 19:00 horas, donde se enfrentarán el primer lugar del Grupo A contra el mejor tercer lugar proveniente de los Grupos C, E, F, H o I. En caso de mantenerse como líder de su sector, México volvería a jugar en la capital del país.

La actividad en ese estadio continuará el 5 de julio, cuando se dispute un partido de octavos de final entre los vencedores de los encuentros identificados como Partido 79 y Partido 80 del cuadro oficial.

Guadalajara

Todavía quedan dos partidos de fase de grupos en el Estadio Guadalajara.

El 23 de junio, Colombia enfrentará a República Democrática del Congo dentro del Grupo K, a las 20:00 horas. Será el segundo compromiso del conjunto colombiano en territorio mexicano durante la fase de grupos.

Tres días después, el 26 de junio, llegará uno de los partidos más atractivos que restan en México: Uruguay vs. España, correspondiente al Grupo H, con inicio a las 18:00 horas. Además de enfrentar a dos selecciones históricas, el resultado podría definir el liderato del grupo.

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Monterrey

La actividad pendiente en el Estadio Monterrey, ubicado en Guadalupe, Nuevo León, contempla un partido de fase de grupos y otro de eliminación directa.

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El 24 de junio, Sudáfrica jugará frente a Corea del Sur a las 19:00 horas, en un duelo donde ambas selecciones podrían disputar su última oportunidad para mantenerse con vida en el torneo.

Posteriormente, el 29 de junio, ese inmueble recibirá un encuentro de dieciseisavos de final entre el primer lugar del Grupo F y el segundo del Grupo C, un cruce que todavía depende de los resultados de la fase de grupos.

¿Qué partidos ya se jugaron en México?

A poco más de una semana del inicio del Mundial, las tres sedes mexicanas ya recibieron varios encuentros que dejaron clasificaciones anticipadas, remontadas y goleadas.

Ciudad de México

El torneo comenzó el 11 de junio con el triunfo de México por 2-0 sobre Sudáfrica, gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Más adelante, el 17 de junio, Colombia debutó con una victoria de 3-1 sobre Uzbekistán, en un partido donde la afición cafetera se hizo sentir en las tribunas del Estadio Ciudad de México.

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Guadalajara

La sede tapatía abrió su actividad el 11 de junio con la remontada de Corea del Sur, que venció 2-1 a Chequia en el primer partido del Grupo A.

Posteriormente, el 18 de junio, México derrotó 1-0 a Corea del Sur gracias a un gol de Luis Romo, resultado que aseguró matemáticamente el liderato del Grupo A y el boleto del Tricolor a los dieciseisavos de final.

Monterrey

El 14 de junio, Suecia goleó 5-1 a Túnez en el primer encuentro disputado en esa ciudad.

La actividad continuó el 20 de junio, cuando Japón superó 4-0 a Túnez, resultado que significó la eliminación de la selección africana tras sufrir su segunda derrota consecutiva.

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Selecciones que ya aseguraron su lugar en los dieciseisavos

Hasta el inicio de la jornada del 22 de junio, únicamente tres selecciones habían asegurado matemáticamente su presencia en la siguiente ronda del Mundial.

Los equipos clasificados son:

- México (Grupo A)

- Estados Unidos (Grupo D)

- Alemania (Grupo E)

Las tres consiguieron su boleto antes de disputar el último partido de la fase de grupos, lo que les permitirá afrontar esa jornada sin poner en riesgo su continuidad en el torneo.

Los primeros eliminados del Mundial 2026

Mientras algunos países ya celebran su clasificación, otros agotaron cualquier posibilidad de avanzar a la fase de eliminación directa.

Hasta el 22 de junio, las selecciones eliminadas son:

- Haití

- Turquía

- Túnez

Ninguna de ellas puede alcanzar los lugares que otorgan el pase a los dieciseisavos de final, por lo que únicamente disputarán su último compromiso para cerrar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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