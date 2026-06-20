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TV Azteca supera a Televisa en audiencia mundialista impulsada por sus comentaristas y las redes sociales

La televisora del Ajusco aventaja a Televisa por cerca de 600 mil espectadores. Analistas atribuyen parte del resultado al peso de Martinoli, Luis García y Jorge Campos.
sáb 20 junio 2026 10:05 AM
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TV Azteca lidera las transmisiones del Mundial
En la transmisión del partido inaugural del Mundial México vs Sudáfrica TV Azteca registró 33.9 millones de telespectadores, mientras que Televisa 33.3 millones. (Daniel Augusto)

La edición 23 del Mundial de futbol no solo ha puesto a prueba a la selección mexicana. También se ha convertido en un nuevo capítulo de la competencia entre las dos principales televisoras del país por captar la atención de millones de espectadores en un entorno donde la televisión abierta, el streaming y las redes sociales convergen cada vez más.

A poco más de una semana de iniciado el torneo, TV Azteca logró tomar la delantera frente a Televisa con una diferencia cercana a los 600,000 espectadores, de acuerdo con datos de la consultora Mediu . El resultado representa un cambio respecto a la Copa del Mundo de Qatar 2022, cuando Televisa arrancó con ventaja en la disputa por las audiencias.

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Durante la transmisión del partido inaugural entre México y Sudáfrica, TV Azteca registró 33.9 millones de telespectadores, mientras que Televisa alcanzó 33.3 millones. Aunque la diferencia es reducida, los datos reflejan una competencia cerrada entre dos empresas que cuentan con estrategias distintas de distribución y capacidades diferentes para conectar con audiencias multiplataforma.

La ventaja de TV Azteca también quedó reflejada en las mediciones de Nielsen IBOPE. La televisora del Ajusco obtuvo 18.6 puntos de rating, 3.6 puntos por encima de los 15 puntos reportados por Televisa.

La apuesta por las audiencias multiplataforma

La competencia ocurre en un contexto de transformación acelerada del consumo audiovisual. Para este Mundial, Televisa
apostó por la exclusividad de los 104 partidos que integran el torneo, aunque concentró una parte importante de su estrategia en el entorno digital al trasladar 72 encuentros de manera exclusiva a su plataforma de streaming ViX.

La decisión responde a una tendencia global en la que cada vez más usuarios consumen eventos deportivos a través de teléfonos móviles, televisores conectados y otras plataformas digitales. Sin embargo, los primeros resultados sugieren que la televisión abierta sigue conservando una capacidad relevante para convocar grandes audiencias.

TV Azteca , por su parte, mantuvo una estrategia centrada en la transmisión gratuita de 32 partidos por televisión abierta, complementada por su plataforma digital para permitir que los usuarios siguieran los encuentros desde distintos dispositivos.

Para Claudia Benassini , especialista en televisión restringida y plataformas digitales e investigadora de la Universidad La Salle, parte de la diferencia en los resultados se explica por la fortaleza de los talentos frente al micrófono.

La académica considera que la llamada “tripleta” integrada por Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos ha construido una conexión sólida con distintas generaciones de espectadores, convirtiéndose en uno de los principales activos de la televisora.

“Televisa, aunque tiene todos los partidos del Mundial en streaming y algunos en televisión abierta, a la empresa le ha costado encontrar personajes como Luis García y Martinoli que conecten con sus audiencias y ahí TV Azteca, aunque cuenta con menos juegos, tiene una gran oportunidad para capitalizarlos”, aseguró la especialista.

La batalla por el rating también llega a redes sociales

La relevancia de estos comentaristas también ha trascendido la pantalla tradicional. Su influencia se ha trasladado a las redes sociales, donde los narradores se han convertido en generadores de conversación y piezas centrales de la estrategia de posicionamiento de la empresa.

Durante las transmisiones de los encuentros entre Marruecos y Brasil, así como Suecia y Túnez, integrantes del equipo de Televisa destacaron en redes sociales que sus narraciones se realizaban desde los estadios sede de los partidos.

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Los mensajes fueron interpretados por parte de los usuarios como una indirecta hacia TV Azteca, cuyos principales comentaristas realizan algunas coberturas desde estudios en México.

La conversación generó respuestas de figuras de TV Azteca, entre ellas Christian Martinoli, y amplificó el debate sobre los distintos estilos de narración y cobertura que ofrecen ambas empresas.

Más allá del intercambio entre comentaristas, el episodio evidenció cómo la disputa por las audiencias ya no se limita a las mediciones de rating. También se libra en las plataformas digitales, donde los espectadores expresan sus preferencias en tiempo real.

En diversas publicaciones, numerosos usuarios manifestaron su inclinación por seguir los partidos mediante la narración de Canal 7, reforzando la visibilidad digital de los talentos de TV Azteca y ampliando el alcance de la conversación más allá de la transmisión televisiva.

Para Benassini, este fenómeno demuestra que el valor de una cobertura deportiva ya no depende únicamente de los derechos de transmisión, sino también de la capacidad de construir personalidades que generen identificación con las audiencias.

“Es complicado que Televisa compita con el equipo de comentaristas que tiene Tv Azteca, además esto demuestra que pesar de que los usuarios consuman los partidos en los teléfonos o por streaming, aún hay un público que tendrá como alternativa a los medios tradicionales”, consideró la especialista.

A medida que avance el Mundial, la disputa entre Televisa y TV Azteca seguirá ofreciendo un termómetro sobre la transformación del consumo audiovisual en México. Aunque el streaming y las plataformas digitales ganan terreno entre las nuevas generaciones, los primeros resultados muestran que la televisión abierta mantiene una capacidad relevante para generar conversación dentro y fuera de la pantalla.

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Telecomunicaciones Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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