Durante la transmisión del partido inaugural entre México y Sudáfrica, TV Azteca registró 33.9 millones de telespectadores, mientras que Televisa alcanzó 33.3 millones. Aunque la diferencia es reducida, los datos reflejan una competencia cerrada entre dos empresas que cuentan con estrategias distintas de distribución y capacidades diferentes para conectar con audiencias multiplataforma.

La ventaja de TV Azteca también quedó reflejada en las mediciones de Nielsen IBOPE. La televisora del Ajusco obtuvo 18.6 puntos de rating, 3.6 puntos por encima de los 15 puntos reportados por Televisa.

La apuesta por las audiencias multiplataforma

La competencia ocurre en un contexto de transformación acelerada del consumo audiovisual. Para este Mundial, Televisa

apostó por la exclusividad de los 104 partidos que integran el torneo, aunque concentró una parte importante de su estrategia en el entorno digital al trasladar 72 encuentros de manera exclusiva a su plataforma de streaming ViX.

La decisión responde a una tendencia global en la que cada vez más usuarios consumen eventos deportivos a través de teléfonos móviles, televisores conectados y otras plataformas digitales. Sin embargo, los primeros resultados sugieren que la televisión abierta sigue conservando una capacidad relevante para convocar grandes audiencias.

TV Azteca , por su parte, mantuvo una estrategia centrada en la transmisión gratuita de 32 partidos por televisión abierta, complementada por su plataforma digital para permitir que los usuarios siguieran los encuentros desde distintos dispositivos.

Para Claudia Benassini , especialista en televisión restringida y plataformas digitales e investigadora de la Universidad La Salle, parte de la diferencia en los resultados se explica por la fortaleza de los talentos frente al micrófono.

La académica considera que la llamada “tripleta” integrada por Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos ha construido una conexión sólida con distintas generaciones de espectadores, convirtiéndose en uno de los principales activos de la televisora.

“Televisa, aunque tiene todos los partidos del Mundial en streaming y algunos en televisión abierta, a la empresa le ha costado encontrar personajes como Luis García y Martinoli que conecten con sus audiencias y ahí TV Azteca, aunque cuenta con menos juegos, tiene una gran oportunidad para capitalizarlos”, aseguró la especialista.

La batalla por el rating también llega a redes sociales

La relevancia de estos comentaristas también ha trascendido la pantalla tradicional. Su influencia se ha trasladado a las redes sociales, donde los narradores se han convertido en generadores de conversación y piezas centrales de la estrategia de posicionamiento de la empresa.

Durante las transmisiones de los encuentros entre Marruecos y Brasil, así como Suecia y Túnez, integrantes del equipo de Televisa destacaron en redes sociales que sus narraciones se realizaban desde los estadios sede de los partidos.