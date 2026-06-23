¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy 23 de junio?

La actividad del lunes contempla cuatro encuentros, correspondientes a los Grupos K y L, con sedes repartidas entre México, Estados Unidos y Canadá. Además de los puntos en disputa, varios equipos podrían asegurar su clasificación a la siguiente ronda si consiguen una victoria.

La jornada comenzará con el duelo entre Portugal y Uzbekistán, programado para las 11:00 horas en el Estadio de Houston, ubicado en Houston, Texas. El encargado de impartir justicia será el árbitro marroquí Jalal Jayed.

Más tarde, Inglaterra enfrentará a Ghana a las 14:00 horas en el Estadio de Boston, en Massachusetts, bajo el arbitraje del hondureño Héctor Saíd Martínez Sorto.

Hacia la tarde noche, Panamá se medirá a Croacia a las 17:00 horas en el Estadio de Toronto, localizado en Ontario. Para este compromiso fue designado el gabonés Pierre Atcho.

Finalmente, la jornada concluirá con el partido entre Colombia y Congo Democrático, previsto para las 20:00 horas en el Estadio de Guadalajara, en Zapopan. El silbante será el italiano Maurizio Mariani.

¿Qué partidos del Mundial se transmitirán por TV abierta hoy?

No todos los encuentros del día estarán disponibles por televisión abierta en México.

Únicamente el partido entre Colombia y Congo Democrático podrá verse sin costo a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

Mientras tanto, Portugal vs. Uzbekistán, Inglaterra vs. Ghana y Panamá vs. Croacia estarán disponibles exclusivamente mediante la suscripción ViX Premium, plataforma que posee los derechos para transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Gracias a esa exclusividad, ViX Premium se mantiene como la única alternativa para seguir todos los encuentros del torneo, incluyendo aquellos que no forman parte de la programación de televisión abierta.