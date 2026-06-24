La historia de Presidente Masaryk, la avenida de lujo en Polanco que conecta a México y Chequia

¿Quién fue el Presidente Masaryk?

La historia comienza con Tomáš Garrigue Masaryk, filósofo, sociólogo, académico y político que se convirtió en el primer presidente de Checoslovaquia tras la creación del país en 1918, de acuerdo con la Embajada de la República Checa en México.

Masaryk es considerado el fundador del Estado checoslovaco moderno, gobernó entre 1918 y 1935, se convirtió en uno de los principales defensores de los valores democráticos en Europa durante el periodo de entreguerras, en el que el continente vivió el fin de la Primera Guerra Mundial y la firma del Tratado de Versalles. Este último fue un acuerdo de paz que impuso restricciones político-económicas a Alemania y una de las razones de la Segunda Guerra Mundial.

Tomáš Garrigue Masaryk fue el primer presidente de Checoslovaquia. (Keystone/Getty Images)

Masaryk nació en 1850 en Hodonín, entonces parte del Imperio Austrohúngaro. A lo largo de su carrera defendió la democracia parlamentaria, los derechos civiles y el pensamiento liberal en una Europa cada vez más polarizada. Su influencia fue tal que en Chequia continúa siendo conocido como el "Padre de la Nación".

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La relación con México surgió durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien conoció la obra de Masaryk durante la Primera Guerra Mundial y siguió de cerca su trayectoria política tras la creación de Checoslovaquia.

Tras la muerte de Masaryk en 1937, Cárdenas decidió nombrar una de las principales avenidas de la entonces nueva colonia Polanco en honor al mandatario europeo. El gesto tuvo un gran impacto político, ya que México buscaba expresar su respaldo a los valores democráticos en un momento en que crecían los regímenes fascistas y nazis en Europa.

La decisión convirtió a la avenida en uno de los símbolos más visibles de la relación histórica entre México y Chequia, una conexión que siguió en las siguientes décadas con la instalación de una estatua de Masaryk donada por la ciudad de Praga y colocada en una glorieta de Polanco.

Checoslovaquia dejó de existir el 1 de enero de 1993, cuando se dividió de manera pacífica en dos países independientes: República Checa (hoy conocida oficialmente como Chequia) y Eslovaquia. La separación, conocida como el "Divorcio de Terciopelo", ocurrió tras la caída del comunismo debido a diferencias políticas y económicas entre ambas regiones, sin conflictos armados ni violencia.