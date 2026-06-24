La historia de Presidente Masaryk, la avenida de lujo en Polanco que conecta a México y Chequia

La Avenida Presidente Masaryk es un punto conocido por sus comercios de lujo, restaurantes de alta gama y algunas de las tiendas más exclusivas de América Latina. Sin embargo, pocos conocen que esta emblemática zona de Polanco une la historia de México y Chequia, quienes se enfrentan hoy en el Estadio Ciudad de México.
Detrás de las vitrinas de marcas internacionales, la historia de esta avenida comenzó hace casi 90 años, cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas decidió rendir homenaje a un hombre que simbolizaba la defensa de la democracia frente al avance de los totalitarismos.
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¿Quién fue el Presidente Masaryk?
La historia comienza con Tomáš Garrigue Masaryk, filósofo, sociólogo, académico y político que se convirtió en el primer presidente de Checoslovaquia tras la creación del país en 1918, de acuerdo con la Embajada de la República Checa en México.
Masaryk es considerado el fundador del Estado checoslovaco moderno, gobernó entre 1918 y 1935, se convirtió en uno de los principales defensores de los valores democráticos en Europa durante el periodo de entreguerras, en el que el continente vivió el fin de la Primera Guerra Mundial y la firma del Tratado de Versalles. Este último fue un acuerdo de paz que impuso restricciones político-económicas a Alemania y una de las razones de la Segunda Guerra Mundial.
Masaryk nació en 1850 en Hodonín, entonces parte del Imperio Austrohúngaro. A lo largo de su carrera defendió la democracia parlamentaria, los derechos civiles y el pensamiento liberal en una Europa cada vez más polarizada. Su influencia fue tal que en Chequia continúa siendo conocido como el "Padre de la Nación".
La relación con México surgió durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien conoció la obra de Masaryk durante la Primera Guerra Mundial y siguió de cerca su trayectoria política tras la creación de Checoslovaquia.
Tras la muerte de Masaryk en 1937, Cárdenas decidió nombrar una de las principales avenidas de la entonces nueva colonia Polanco en honor al mandatario europeo. El gesto tuvo un gran impacto político, ya que México buscaba expresar su respaldo a los valores democráticos en un momento en que crecían los regímenes fascistas y nazis en Europa.
La decisión convirtió a la avenida en uno de los símbolos más visibles de la relación histórica entre México y Chequia, una conexión que siguió en las siguientes décadas con la instalación de una estatua de Masaryk donada por la ciudad de Praga y colocada en una glorieta de Polanco.
Checoslovaquia dejó de existir el 1 de enero de 1993, cuando se dividió de manera pacífica en dos países independientes: República Checa (hoy conocida oficialmente como Chequia) y Eslovaquia. La separación, conocida como el "Divorcio de Terciopelo", ocurrió tras la caída del comunismo debido a diferencias políticas y económicas entre ambas regiones, sin conflictos armados ni violencia.
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¿Cómo Avenida Masaryk se convirtió en una zona de lujo?
Tras la segunda Guerra Mundial, en México se vivieron cambios relevantes respecto al impulso de la industria y, la colonia Polanco se convirtió en un reflejo de esto con la instalación de las primeras plantas automotrices de la ciudad, como General Motors, Chrysler y General Tire, menciona una investigación de la UAM .
De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México , al poco tiempo que la avenida fue nombrada como Presidente Masaryk, la colonia ubicada en la Miguel Hidalgo inauguró el gigante pasaje Polanco, un complejo residencial y comercial aún exitoso.
La zona atrajo a familias de origen español, judío y libanés que buscaban establecerse fuera del Centro Histórico de la ciudad.
Con el paso de las décadas, la avenida Masaryk se convirtió en el eje comercial más importante del barrio y, con el pasaje Polanco se consolidó la vocación comercial de la zona y marcó el inicio de una transformación que continuaría durante todo el siglo XX.
En 1979, FRATTINA se convirtió en la primera boutique multimarca que se instaló en esta avenida y Alejandro Dumas. Posterior a esto, marcas internacionales de moda, joyería, automóviles y relojería encontraron en Masaryk una ubicación privilegiada para atender al mercado de alto poder adquisitivo de la capital.
Actualmente, Masaryk se ha convertido en sinónimo de lujo, debido a las diversas marcas más reconocidas del mundo que se han instalado a todo lo largo.
Su relevancia económica quedó reflejada en un estudio de la inmobiliaria estadounidense Cushman & Wakefield , que ubicó a Presidente Masaryk como una de las calles comercial más cara de América Latina en 2025 y una de las más costosas del mundo para rentar espacios comerciales.
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¿Cuánto cuesta rentar en Avenida Masaryk?
La consolidación de Presidente Masaryk como la avenida comercial más exclusiva de México también ha elevado el costo de vivir y tener un negocio.
De acuerdo con el portal inmobiliario Inmuebles24 , propiedades en Polanco cercanas a Masaryk se ofrecen en renta desde 28,000 hasta más de 120,000 pesos mensuales para departamentos de entre 80 y 250 metros cuadrados, mientras que residencias de lujo pueden superar los 200,000 pesos al mes.
Cushman & Wakefield colocan a Presidente Masaryk como la calle comercial más cara de América Latina y una de las más costosas del mundo para rentar espacios comerciales. En algunos tramos, las rentas de locales premium pueden superar los 100 dólares por metro cuadrado al mes, impulsadas por la presencia de marcas internacionales como Louis Vuitton, Gucci, Cartier, Hermès y Rolex.
México vs Chequia: a qué hora y por dónde verlo
México enfrentará a Chequia este miércoles 24 de junio de 2026 en su último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El encuentro está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y se disputará en el Estadio Ciudad de México, también conocido como Estadio Azteca.
Será transmitido por Canal 5, de Televisa, y Azteca 7, de TV Azteca, por lo que podrá verse sin costo en todo el país. También estará disponible en ViX, la plataforma de streaming que cuenta con los derechos de transmisión de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.