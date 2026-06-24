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Partidos del Mundial hoy 24 de junio: México vs. Chequia, ¿en dónde ver todos los encuentros?

Consulta los horarios, sedes, canales de transmisión y el panorama de las selecciones que buscan avanzar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
mié 24 junio 2026 08:35 AM
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Estos encuentros servirán para que varias selecciones prueben otras opciones en sus plantillas y den descanso a algunos titulares. (YURI CORTEZ/AFP)

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este 24 de junio con una jornada correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos.

Estos encuentros servirán para que varias selecciones prueben otras opciones en sus plantillas y den descanso a algunos titulares, como podría ser el caso de México, además de definir posiciones rumbo a los dieciseisavos de final. Aquí te contamos qué partidos se juegan hoy, sus horarios y dónde verlos en México.

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¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy 24 de junio?

La actividad del miércoles contempla cuatro encuentros correspondientes a los Grupos A, B y C, con sedes repartidas entre México, Estados Unidos y Canadá. Al tratarse de la última jornada de la fase de grupos, habrá dos partidos distintos en el mismo horario.

Suiza y Canadá abrirán la jornada a las 13:00 horas en el Estadio Vancouver, ubicado en Columbia Británica. El encargado de impartir justicia será el árbitro brasileño Ramon Abatti. En paralelo, Bosnia se enfrentará a Qatar en el Estadio de Seattle, ubicado en Washington D.C.; el árbitro asignado es el venezolano Jesús Valenzuela.

Más tarde, Escocia enfrentará a Brasil a las 16:00 horas en el Estadio de Miami, en Florida, bajo el arbitraje del mexicano César Arturo Ramos. Al mismo tiempo, Marruecos se medirá ante Haití en el Estadio de Atlanta, en Georgia, con el neerlandés Danny Makkelie como réferi.

Hacia la tarde-noche, México se medirá a Chequia a las 19:00 horas en el Estadio de Ciudad de México. Para este compromiso fue designado el argentino Yael Falcón Pérez. Corea del Sur se enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Monterrey, ubicado en el municipio de Guadalupe, con arbitraje del argentino Facundo Tello.

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¿Qué partidos del Mundial se transmitirán por TV abierta hoy?

No todos los encuentros del día estarán disponibles por televisión abierta en México.

Únicamente el partido entre México y Chequia podrá verse sin costo a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

Mientras tanto, Suiza vs. Canadá, Bosnia vs. Qatar, Escocia vs. Brasil, Marruecos vs. Haití y Corea del Sur vs. Sudáfrica estarán disponibles exclusivamente mediante la suscripción ViX Premium, plataforma que posee los derechos para transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Gracias a esa exclusividad, ViX Premium se mantiene como la única alternativa para seguir todos los encuentros del torneo, incluyendo aquellos que no forman parte de la programación de televisión abierta.

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¿Qué selecciones ya clasificaron a los dieciseisavos de final?

Conforme avanza la segunda fecha de la fase de grupos, únicamente tres selecciones han asegurado matemáticamente su presencia en los dieciseisavos de final.

Hasta el inicio de la actividad del 22 de junio, los equipos clasificados son estos:

- México (Grupo A)
- Estados Unidos (Grupo D)
- Alemania (Grupo E)
- Argentina (Grupo J)
- Francia (Grupo I)
- Noruega (Grupo I)

Todas ellas consiguieron su boleto antes de disputar la tercera y última jornada de la fase de grupos, lo que les permitirá afrontar ese compromiso con la clasificación ya garantizada.

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¿Qué equipos ya quedaron eliminados del Mundial 2026?

Así como algunos países ya aseguraron su continuidad en el torneo, otros quedaron sin posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa.

Hasta este 22 de junio, las selecciones eliminadas son las siguientes:

- Haití
- Turquía
- Túnez
- Jordania
- Panamá

Con dos derrotas consecutivas o una combinación de resultados adversa, estos equipos ya no podrán alcanzar los puestos que otorgan el pase a los dieciseisavos de final, por lo que únicamente disputarán su último encuentro para cerrar su participación en la Copa del Mundo.

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Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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