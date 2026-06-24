¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy 24 de junio?

La actividad del miércoles contempla cuatro encuentros correspondientes a los Grupos A, B y C, con sedes repartidas entre México, Estados Unidos y Canadá. Al tratarse de la última jornada de la fase de grupos, habrá dos partidos distintos en el mismo horario.

Suiza y Canadá abrirán la jornada a las 13:00 horas en el Estadio Vancouver, ubicado en Columbia Británica. El encargado de impartir justicia será el árbitro brasileño Ramon Abatti. En paralelo, Bosnia se enfrentará a Qatar en el Estadio de Seattle, ubicado en Washington D.C.; el árbitro asignado es el venezolano Jesús Valenzuela.

Más tarde, Escocia enfrentará a Brasil a las 16:00 horas en el Estadio de Miami, en Florida, bajo el arbitraje del mexicano César Arturo Ramos. Al mismo tiempo, Marruecos se medirá ante Haití en el Estadio de Atlanta, en Georgia, con el neerlandés Danny Makkelie como réferi.

Hacia la tarde-noche, México se medirá a Chequia a las 19:00 horas en el Estadio de Ciudad de México. Para este compromiso fue designado el argentino Yael Falcón Pérez. Corea del Sur se enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Monterrey, ubicado en el municipio de Guadalupe, con arbitraje del argentino Facundo Tello.

¿Qué partidos del Mundial se transmitirán por TV abierta hoy?

No todos los encuentros del día estarán disponibles por televisión abierta en México.

Únicamente el partido entre México y Chequia podrá verse sin costo a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

Mientras tanto, Suiza vs. Canadá, Bosnia vs. Qatar, Escocia vs. Brasil, Marruecos vs. Haití y Corea del Sur vs. Sudáfrica estarán disponibles exclusivamente mediante la suscripción ViX Premium, plataforma que posee los derechos para transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Gracias a esa exclusividad, ViX Premium se mantiene como la única alternativa para seguir todos los encuentros del torneo, incluyendo aquellos que no forman parte de la programación de televisión abierta.