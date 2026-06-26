Mbappé no solo es de los mejores jugadores del mundo, también es empresario: cuáles son sus negocios

Kylian Mbappé jugará esta tarde contra Noruega, sin embargo, más allá de la cancha mantiene una cartera amplia de inversiones en el futbol y una asociación que apoya a jóvenes.
A los 27 años, el delantero francés comenzó a construir una estructura empresarial que combina inversiones deportivas y proyectos sociales. En menos de dos años se convirtió en accionista mayoritario del club francés Stade Malherbe Caen, ingresó al campeonato internacional de vela SailGP y amplió el alcance de su asociación Inspired By KM.
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¿De qué equipo de futbol es dueño Mbappé?
En 2024, Mbappé realizó una de sus inversiones más importantes, cuando su firma Coalition Capital adquirió 80% del club francés de segunda división Stade Malherbe Caen , equipo histórico de la ciudad de Normandía.
La operación sustituyó al fondo estadounidense Oaktree como accionista mayoritario y convirtió al delantero en uno de los propietarios más jóvenes de un club profesional europeo.
Se estima que la transacción se ubicó entre 15 y 20 millones de euros, además de asumir parte de los compromisos financieros de la institución, de acuerdo con estimaciones del mercado.
La compra va más allá de la transacción monetaria, ya que el equipo intentó fichar a Mbappé antes de que terminara incorporándose al sistema de desarrollo del Mónaco.
Con esta adquisición Mbappé está construyendo experiencia en gestión deportiva, desarrollar talento y crear una plataforma empresarial para su etapa posterior al retiro.
La operación también se realizó a través de Interconnected Ventures y Coalition Capital, firmas que se encargan de las inversiones del jugador y se han convertido en la base de su creciente actividad empresarial.
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Más allá del futbol, Mbappé ingresó al deporte naútico
En marzo de 2025, Mbappé invirtió en el equipo francés de SailGP, una de las competencias de vela de mayor crecimiento a nivel mundial. La operación fue realizada nuevamente mediante Coalition Capital, que se integró al grupo de inversionistas del equipo junto con otras empresas y socios estratégicos.
SailGP fue fundada por el empresario Larry Ellison y el multicampeón de vela Russell Coutts, en este campeonato se enfrentan selecciones nacionales que compiten en embarcaciones especializadas que son capaces de superar los 100 kilómetros por hora.
La entrada de Mbappé llegó en un momento en que SailGP busca expandirse y atraer nuevos patrocinadores. Con esta inversión, el jugador francés logra diversificar sus activos hacia un deporte con potencial de crecimiento comercial y presencia internacional.
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¿Qué es Coalition Capital y qué papel juega Mbappé?
Una de las constantes en las inversiones de Kylian Mbappé es Coalition Capital, su relación fue confirmada por SailGP , que describió a la firma como una entidad propiedad del futbolista francés al anunciar su entrada al equipo nacional de vela de Francia.
Coalition Capital opera como el brazo inversor de Interconnected Ventures, la estructura creada para administrar los negocios de Mbappé fuera del futbol.
La operaciones realizadas por Coalition Capital están encabezada por el ejecutivo Ziad Hammoud, cercano colaborador del jugador y actual responsable de varias de sus iniciativas empresariales.
La iniciativa social de Mbappé
El delantero francés cuenta con Inspired By KM (IBKM), una asociación creada para impulsar oportunidades educativas, culturales y deportivas para jóvenes. La iniciativa nació en Francia y originalmente se enfocó en acompañar a 98 niños y adolescentes, referenciando al año en que nació Mbappé.
La asociación específica en su página oficial que todos los niños nacieron entre 2003 y 2010, además de que existe una la selección tuvo en cuenta factores como la diversidad social, diversidad de género, diversidad étnica, diversidad de edad y diversidad territorial.
En 2025, Inspired By KM se convirtió en el socio benéfico oficial del equipo francés de SailGP, una alianza que permitirá ampliar el alcance internacional de la asociación y utilizar el deporte como herramienta de inclusión y desarrollo.