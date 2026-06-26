Mbappé no solo es de los mejores jugadores del mundo, también es empresario: cuáles son sus negocios

¿De qué equipo de futbol es dueño Mbappé?

En 2024, Mbappé realizó una de sus inversiones más importantes, cuando su firma Coalition Capital adquirió 80% del club francés de segunda división Stade Malherbe Caen , equipo histórico de la ciudad de Normandía.

La operación sustituyó al fondo estadounidense Oaktree como accionista mayoritario y convirtió al delantero en uno de los propietarios más jóvenes de un club profesional europeo.

El delantero francés es accionista mayoritario de un equipo francés de segunda división. (Stade Malherbe Caen)

Se estima que la transacción se ubicó entre 15 y 20 millones de euros, además de asumir parte de los compromisos financieros de la institución, de acuerdo con estimaciones del mercado.

La compra va más allá de la transacción monetaria, ya que el equipo intentó fichar a Mbappé antes de que terminara incorporándose al sistema de desarrollo del Mónaco.

Con esta adquisición Mbappé está construyendo experiencia en gestión deportiva, desarrollar talento y crear una plataforma empresarial para su etapa posterior al retiro.

La operación también se realizó a través de Interconnected Ventures y Coalition Capital, firmas que se encargan de las inversiones del jugador y se han convertido en la base de su creciente actividad empresarial.