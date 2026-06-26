¿Qué partidos del Mundial se transmitirán hoy por TV abierta y dónde ver el Uruguay vs. España?

En la víspera, los seleccionadores se dedicaron a lanzarse alabanzas mutuas, pero sobre el césped de Guadalaja no habrá regalos, puesto que España se juega la primera plaza (y evitar a Argentina en 16avos) y Uruguay la clasificación.

Luis de la Fuente se definió como un "admirador" de Marcelo Bielsa. "He aprendido mucho de él, es realmente un entrenador muy innovador", expresó el argentino.

El DT de la Celeste, muy criticado en Uruguay, definió el juego de España de "exquisito" y reconoció que De la Fuente ha logrado "un futbol mucho más bonito" que el del combinado uruguayo en el tiempo que él lleva al frente.

En el Grupo H los cuatro equipos llegan a la última jornada con posibilidades: España lidera la llave con cuatro puntos y tiene la clasificación casi asegurada, como uno de los mejores terceros como mal menor.

Sin embargo, los otros tres equipos necesitan la victoria: Uruguay con dos puntos, empatado con Cabo Verde, que está muy cerca de lograr superar la primera fase en su primera participación mundialista, le basta con ganar a Arabia Saudita (un punto), quien a su vez tendría muchas opciones de seguir si gana a los africanos.

Antes se resolverá el Grupo I. En Boston se medirán por el primer puesto Francia y Noruega, o lo que es lo mismo, Mbappé contra Haaland. Ambos han marcado sendos dobletes en sus dos primeros partidos y están a la caza de Lionel Messi (cinco goles) en la pugna por la Bota de Oro.