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Partidos del Mundial hoy 26 de junio: Uruguay vs. España, ¿en dónde ver todos los encuentros?

Entre los duelos más atractivos se encuentra el duelo del Grupo I en el que se medirán por el primer puesto Francia y Noruega, o lo que es lo mismo, Mbappé contra Haaland.
vie 26 junio 2026 08:53 AM
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¿Qué partidos del Mundial se transmitirán hoy por TV abierta y dónde ver el Uruguay vs. España?
El Estadio Guadalajara será sede del encuentro entre las selecciones de Uruguay y España, al que acudirá el rey Felipe VI. (Foto: @SEFutbol
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Los partidos de la primera fase de grupos del Mundial de Futbol 2026 están por concluir y dar paso a la siguiente ronda de 16avos de final. Los recientes encuentros han dado sorprendentes resultados, como el triunfo de la selección de Ecuador 2-1 Alemania. Este viernes los partidos corresponden a los grupos G,H e I.

Con 19 de los 32 equipos ya clasificados para los siguientes encuentros, el España-Uruguay de este viernes resultará decisivo, sobre todo para los sudamericanos, mientras que en el Francia-Noruega se vivirá un duelo de pistoleros entre Kylian Mbappé y Erling Haaland con la primera plaza del grupo en juego.

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En la víspera, los seleccionadores se dedicaron a lanzarse alabanzas mutuas, pero sobre el césped de Guadalaja no habrá regalos, puesto que España se juega la primera plaza (y evitar a Argentina en 16avos) y Uruguay la clasificación.

Luis de la Fuente se definió como un "admirador" de Marcelo Bielsa. "He aprendido mucho de él, es realmente un entrenador muy innovador", expresó el argentino.

El DT de la Celeste, muy criticado en Uruguay, definió el juego de España de "exquisito" y reconoció que De la Fuente ha logrado "un futbol mucho más bonito" que el del combinado uruguayo en el tiempo que él lleva al frente.

En el Grupo H los cuatro equipos llegan a la última jornada con posibilidades: España lidera la llave con cuatro puntos y tiene la clasificación casi asegurada, como uno de los mejores terceros como mal menor.

Sin embargo, los otros tres equipos necesitan la victoria: Uruguay con dos puntos, empatado con Cabo Verde, que está muy cerca de lograr superar la primera fase en su primera participación mundialista, le basta con ganar a Arabia Saudita (un punto), quien a su vez tendría muchas opciones de seguir si gana a los africanos.

Antes se resolverá el Grupo I. En Boston se medirán por el primer puesto Francia y Noruega, o lo que es lo mismo, Mbappé contra Haaland. Ambos han marcado sendos dobletes en sus dos primeros partidos y están a la caza de Lionel Messi (cinco goles) en la pugna por la Bota de Oro.

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¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy?

La hora corresponde al centro de México, corresponde al Grupo I y es el siguiente:

Noruega vs. Francia (13:00 horas) Estadio Boston

Duelos del Grupo H

Senegal vs. Irak (13:00 horas) Estadio de Toronto

Islas de Cabo Verde vs. Arabia Saudí (18:00 horas) Estadio Houston

Uruguay vs. España (18:00 horas) Estadio Guadalajara

Duelos del Grupo G

Egipto vs. RI de Irán (21:00 horas) Estadio de Seattle

Nueva Zelanda vs. Bélgica (21:00 horas) Estadio BC Place Vancouver

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¿Por dónde se transmitirán?

Por la señal de VIX, que es la plataforma de streaming que cuenta con los derechos de transmisión de todos los partidos de futbol del Mundial 2026.

¿Qué partidos del Mundial se transmitirán por tv abierta hoy?

El encuentro entre la selección de Uruguay vs. España es el único de esta jornada que podrá disfrutarse a través de tv abierta por los canales de Azteca 7, Canal 5 y TUDN.

El rey Felipe VI de España acudirá al encuentro que sostendrá la selección española en el Estadio Guadalajara. Previamente, sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

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Para las selecciones de Senegal e Irak ni siquiera la victoria les garantiza la continuidad, ya que podrán sumar como mucho tres puntos.

La jornada acabará con el Grupo G, en el que la favorita Bélgica (dos puntos) necesita vencer a Nueva Zelanda (un punto) tras sus decepcionantes dos primeros, que acabaron con sendos empates.

Apoyo al colectivo LGBTI+

En otro partido Egipto (cuatro puntos) necesita la victoria para asegurar la primera plaza, aunque tiene la clasificación casi asegurada incluso con una derrota frente a Irán (dos puntos), que también tiene opciones.

El destino ha querido que este partido se dispute en Seattle en plana "Semana del Orgullo", por lo que la ciudad había incluido actos de apoyo al colectivo LGBTI+, pese a que los dos países prohíben las relaciones homosexuales.

Con información de AFP

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Futbol

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