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Selección de Ecuador vale más que la de México en el Mundial 2026: tres razones clave

La selección sudamericana llega con futbolistas que brillan en Europa y una plantilla valuada en casi el doble que la mexicana.
lun 29 junio 2026 07:05 PM
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Santiago Giménez es el jugador mexicano con mayor valor de mercado antes del partido frente a Ecuador.
Santiago Giménez es el jugador mexicano con mayor valor de mercado antes del partido frente a Ecuador.
 (Luke Hales/Getty Images)

México y Ecuador se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026, pero fuera de la cancha también existe una diferencia en el valor de sus plantillas.

El equipo sudamericano supera ampliamente al Tri gracias al precio de mercado de los jugadores que pertenecen a las principales ligas de Europa, en comparación la selección mexicana, por su parte, tiene a futbolistas consolidados en la Liga MX con elementos que han logrado abrirse paso en el futbol europeo, aunque con una valuación inferior.

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Más valor, pero un historial que favorece a México

La diferencia económica entre ambas selecciones es considerable, tan solo Ecuador está valuada en alrededor de 368.7 millones de euros, mientras que la de México alcanza aproximadamente la mitad de su valor llegando a los 191.85 millones de euros, según Transfermarkt.

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Sin embargo, el valor de mercado no siempre se ha reflejado en los resultados entre ambas selecciones, México y Ecuador se han enfrentado en 25 ocasiones, con un balance favorable para el Tricolor de 13 victorias, cuatro derrotas y ocho empates, de acuerdo con la FIFA .

Los países se han enfrentado seis partidos en Copa América y uno en la Copa del Mundo de Japón 2002. México no derrota a Ecuador en un partido oficial desde partido amistoso realizado en 2019, mientras que los últimos enfrentamientos entre ambas selecciones incluyen empates y una victoria ecuatoriana.

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¿Quién es el jugador más caro de Ecuador?

Tres jugadores ecuatorianos concentran cerca de dos terceras partes del valor total de la plantilla ecuatoriana.

El más cotizado es Moisés Caicedo, medio del Chelsea, con un valor de mercado de 100 millones de euros, lo que lo convierte no solo en el futbolista más caro de Ecuador, sino también en uno de los jugadores en su posición mejor valuados del mundo.

La selección ecuatoriana concentra buena parte de su valor en futbolistas que juegan en las principales ligas europeas.
La selección ecuatoriana concentra buena parte de su valor en futbolistas que juegan en las principales ligas europeas. (Mattia Ozbot/Getty Images)

Willian Pacho, reciente campeón de Europa con el Paris Saint-Germain, su valor asciende a 80 millones de euros, mientras que Piero Hincapié, defensor del Arsenal, está valuado en 50 millones de euros. A ellos se suma Joel Ordóñez con un precio de 33 millones de euros.

En conjunto, estos cuatro futbolistas acumulan 263 millones de euros, una cifra que por sí sola supera el valor total de la plantilla de varias selecciones participantes en el Mundial de 2026.

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¿Cuál es el valor de los jugadores mexicanos?

En el caso de México, el futbolista con mayor valor de mercado es Santiago Giménez, delantero del AC Milan, quien según Transfermarkt está valuado en 18 millones de euros.

Detrás aparecen Edson Álvarez, del Fenerbahçe S. K. de Turquía, y Armando González, delantero del Guadalajara, cuyos precios rondan los 18 millones de euros.

Julián Quiñones, naturalizado mexicano, tiene un precio de 14 millones, mientras que figuras de renombre como Raúl Jiménez llega a los 3 millones de euros y Francisco Guillermo Ochoa alcanza los 250 mil euros.

A diferencia de Ecuador, buena parte del plantel mexicano desarrolla su carrera en la Liga MX, un mercado que tradicionalmente registra valores inferiores respecto a las cinco grandes ligas europeas.

¿A qué hora juega México vs. Ecuador?

El partido entre México y Ecuador se disputará este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), como parte de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

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Los aficionados podrán seguir el México vs. Ecuador a través de televisión abierta. El encuentro será transmitido por Canal 5, de Televisa, y Azteca 7, de TV Azteca, por lo que podrá verse sin costo en todo el país.

Para quienes prefieran seguirlo por internet, también estará disponible en ViX, la plataforma de streaming que cuenta con los derechos de transmisión de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

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Mundial de Futbol 2026 Selección Mexicana

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