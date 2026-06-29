México y Ecuador se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026, pero fuera de la cancha también existe una diferencia en el valor de sus plantillas.
El equipo sudamericano supera ampliamente al Tri gracias al precio de mercado de los jugadores que pertenecen a las principales ligas de Europa, en comparación la selección mexicana, por su parte, tiene a futbolistas consolidados en la Liga MX con elementos que han logrado abrirse paso en el futbol europeo, aunque con una valuación inferior.