Más valor, pero un historial que favorece a México

La diferencia económica entre ambas selecciones es considerable, tan solo Ecuador está valuada en alrededor de 368.7 millones de euros, mientras que la de México alcanza aproximadamente la mitad de su valor llegando a los 191.85 millones de euros, según Transfermarkt.

Sin embargo, el valor de mercado no siempre se ha reflejado en los resultados entre ambas selecciones, México y Ecuador se han enfrentado en 25 ocasiones, con un balance favorable para el Tricolor de 13 victorias, cuatro derrotas y ocho empates, de acuerdo con la FIFA .

Los países se han enfrentado seis partidos en Copa América y uno en la Copa del Mundo de Japón 2002. México no derrota a Ecuador en un partido oficial desde partido amistoso realizado en 2019, mientras que los últimos enfrentamientos entre ambas selecciones incluyen empates y una victoria ecuatoriana.